newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 10:24

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακαλούν το Πεκίνο να βάλει ένα χεράκι να τερματιστεί ο πόλεμος, αν και οι ίδιοι με τις θέσεις τους τον παρατείνουν. Με τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ να βρίσκονται στο ναδίρ υπό τη δεύτερη προεδρία Τραμπ, θα περίμενες κανείς η Κίνα να αρπάξει την ευκαιρία και να κάνει τη χάρη στις Βρυξέλλες, υποβαθμίζοντας τη θέση της Ουάσιγκτον. Αλλά, παραδόξως δεν το κάνει. Γιατί;

Επιχειρώντας ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Gabrielius Landsbergis, να εξηγήσει αυτή στάση δεν μπορεί να παρά να βλέπει ότι η Ευρώπη θα ήταν έτοιμη να πληρώσει βαρύ τίμημα για μια τέτοια βοήθεια.

«Στη λίστα επιθυμιών της Κίνας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται διαβεβαιώσεις περί μη παρέμβασης στον Ινδο-Ειρηνικό και μεγαλύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές και την τεχνολογία. Το να γινόταν εγγυήτρια της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας με μεσολάβηση του Πεκίνου -ένα γεωπολιτικό σενάριο αδιανόητο μέχρι πρόσφατα- θα αποτελούσε θρίαμβο για την Κίνα».

Πράγματι, αν λάβουμε σοβαρά υπόψιν όσα είχε υποστηρίξει ο πρέσβης της ΕΕ στην Ουάσιγκτον Ντέιβιντ Ο’σάλιβαν, το 80 έως 90% της ρωσικής στρατιωτικής παραγωγής βασίζεται σε κινεζικό εξοπλισμό ή εξαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι μια διακοπή τέτοιων εξαγωγών στη Ρωσία, θα έκανε τη ζωή του ρωσικού στρατού πολύ δύσκολη, καθώς θα έψαχνε εναλλακτικές.

Την ίδια απορία είχε εκφράσει και το καλοκαίρι ο Τζούλιαν Γκέβιρτς, Αμερικανός ειδικός στην Κίνα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου επί κυβερνήσεως Μπάιντεν. «Αντί να προσπαθεί να κερδίσει την Ευρώπη, η Κίνα πιέζει περισσότερο» είχε σημειώσει ο Γκέβιρτς στο Foreign Policy.

Αν το Πεκίνο χρησιμοποιούσε την επιρροή για να περιορίσει τη σύγκρουση, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του Landsbergis στο ίδιο περιοδικό, θα μπορούσε να παίξει δυσανάλογο ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και να αποσπάσει μεγάλη εύνοια από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Αν η Κίνα είχε αποδειχθεί ικανή να σταματήσει τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πόλεμο μετά τον Β’ ΠΠ, θα μπορούσε να απαιτήσει σχεδόν οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Η αντίσταση στις κινεζικές εισαγωγές, όπως στα ηλεκτρικά οχήματα και τον εξοπλισμό 5G, θα κατέρρεε αν η Κίνα είχε υποτάξει τη Ρωσία και αναλάβει τον ρόλο του εγγυητή ειρήνης στην Ευρώπη».

Ωστόσο, η Κίνα συνεχίζει να συντάσσεται αναφανδρόν με τη Ρωσία.

Μόχλευση στη Ρωσία

Πρώτον, για τον Λιθουανό, η ικανότητα επηρεασμού και ενδεχομένως καθοδήγησης της ρωσικής στρατιωτικής δράσης στην Ευρώπη είναι κάτι που η Κίνα το χρειάζεται και θέλει το διατηρήσει. «Με τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις «γκρίζες» επιθέσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι πλήρως απορροφημένες από τη δική τους ασφάλεια, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ σε περίπτωση σύγκρουσης στον Ινδο-Ειρηνικό.

Δεύτερον, η Κίνα, πάντα σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, αποβλέπει να βέλει χέρι στη ρωσική ενέργεια. «Η Κίνα μπορεί επίσης να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη νέα της επιρροή στη Ρωσία για να αποκτήσει πρόσβαση στα πιο προσοδοφόρα τμήματα της ρωσικής οικονομίας. Δεδομένου ότι η Κίνα είναι ουσιώδης για τη ρωσική πολεμική οικονομία, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ένα οικονομικά πιεσμένο Κρεμλίνο πληρώνει με μετοχικό κεφάλαιο και όχι με μετρητά. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, είναι πιθανό η Κίνα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερα μερίδια στη ρωσική οικονομία, στοχεύοντας τελικά τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία: τους φυσικούς πόρους» σημειώνει.

Εκτιμά ότι δεδομένου ότι οι δυτικές κυρώσεις και οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας θα περιορίσουν την ικανότητα της Ρωσίας να εξορύσσει και να εξάγει πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα η Κίνα μπορεί να παράσχει βοήθεια, ακόμη κι αν δεν παράγει ακόμη όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. «Μόλις αναπτύξει ή αποκτήσει την τεχνολογία, θα μπορέσει να προσφέρει ό,τι χρειάζεται η Ρωσία. Έτσι η Κίνα θα αποκτήσει μεγαλύτερο τμήμα της ρωσικής οικονομίας και η Μόσχα θα έχει ελάχιστη δυνατότητα να το αποτρέψει» σημειώνει.

Θα ζητήσει εδάφη από Ρωσία

Τρίτον, οι Κινέζοι ηγέτες, σύμφωνα με τον Λιθουανό, ίσως υπολόγισαν ότι, ακόμη και υπό τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, οι μακροχρόνιοι διατλαντικοί δεσμοί της Ευρώπης θα ήταν δύσκολο να σπάσουν. Η «Κίνα δεν ενδιαφέρεται να αναδιαμορφώσει τη σχέση της με την Ευρώπη, καθώς τα οφέλη της υποστήριξης προς τη Ρωσία έναντι της Ευρώπης εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Πεκίνου από τα αβέβαια οφέλη μιας στενότερης σχέσης με την Ευρώπη σήμερα» λέει.

Τέταρτον, ο Λιθουανός εκτιμά ότι το Πεκίνο έχει ακόμα εμμονή με την «ιστορική αδικία» προσάρτησης της Εξωτερικής Μαντζουρίας από τη Μόσχα πριν περίπου 100 χρόνια. «Καθώς  αυξάνεται η επιρροή της πάνω στη Ρωσία, η μέρα που το Πεκίνο θα ζητήσει από τη Μόσχα την επιστροφή της μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο πιστεύεται».

Βοήθεια στον Ειρηνικό

Πέμπτον, για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, είναι απολύτως πιθανό ότι η Ρωσία θα υποστήριζε την Κίνα πολιτικά, στρατιωτικά ή με άλλους τρόπους σε μια σύγκρουση στον Ινδο-Ειρηνικό. Ο ίδιος εξηγεί ότι πως δεδομένης της υπαρξιακής εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα καθιστά τη Ρωσία «ουσιαστικά  «υποτελές κράτος» έτσι σαν ειρωνεία η Μόσχα ίσως αναγκαστεί από την Κίνα να παράσχει στρατεύματα για επιχειρήσεις στον Ινδο-Ειρηνικό.

Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της

Έκτον, Από την πλευρά του ο Αμερικανός διπλωμάτης υπογραμμίζει ότι η εκτίμηση της Κίνας για την ισχύ της Ευρώπης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει τη σημερινή διπλωματική της προσέγγιση.

Οι πρόσφατες παραχωρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη της Κίνας σε μια σκληρή στρατηγική πίεσης και οικονομικού εξαναγκασμού — τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους τους. Αυτή η δυναμική προστίθεται σε χρόνια καχυποψίας και αλληλοαντιποίνων με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Το Πεκίνο φαίνεται να πιστεύει ότι η γεωπολιτική αξία της Ευρώπης για την Κίνα είναι μικρότερη απ’ ό,τι παλιότερα. «Έτσι, το Πεκίνο δεν έχει ανάγκη να χτυπάει το ίδιο πόρτες. Η Δύση διαλύεται από μόνη της» καταλήγει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ενιαία αγορά στην ΕΕ: Ποιος την σκοτώνει στην Ευρώπη;

Ενιαία αγορά στην ΕΕ: Ποιος την σκοτώνει στην Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Αναφορές για ακύρωση της συνάντησης Ζελένσκι, Γουίτκοφ, Κούσνερ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Αναφορές για ακύρωση της συνάντησης Ζελένσκι, Γουίτκοφ, Κούσνερ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο