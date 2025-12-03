Παναθηναϊκός: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να γνωστοποιεί την ενδεκάδα των πράσινων για το παιχνίδι που κάνει σέντρα στις 19:30.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που έχουν αγωνιστεί από ελάχιστα έως καθόλου την εφετινή σεζόν για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κώτσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τσούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Νταγκόφσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Ντέσερς.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα, Μαϊντάνα, Ντίας, Αμανί, Ζέρσον, Πατήρας, Τζίμας και Χριστόπουλος.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Πέτκοφ, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Πόμπο, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αντόνισε και Μούσιολικ.