Παναθηναϊκός: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστές τις αρχικές επιλογές για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
- Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
- Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν
- Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση στην Καρδίτσα και γίνεται το απόλυτο viral
- Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να γνωστοποιεί την ενδεκάδα των πράσινων για το παιχνίδι που κάνει σέντρα στις 19:30.
Ο Ισπανός τεχνικός έκανε εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που έχουν αγωνιστεί από ελάχιστα έως καθόλου την εφετινή σεζόν για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κώτσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τσούριτσιτς, Πάντοβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Νταγκόφσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Ντέσερς.
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα, Μαϊντάνα, Ντίας, Αμανί, Ζέρσον, Πατήρας, Τζίμας και Χριστόπουλος.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Πέτκοφ, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Πόμπο, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αντόνισε και Μούσιολικ.
Your greens for tonight ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/8LqGJ0JuEf
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 3, 2025
- LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα
- LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
- LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
- LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
- LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
- Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη (pic)
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις