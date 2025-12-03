Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και την Κύπρο στον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων.

Το Συνέδριο εντάσσεται στα πλαίσια του ΑΙ ΜΟΝΤΗ 2025 που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, πραγματοποιούνται πέρα των 30 διαλέξεων, ομιλιών, παρουσιάσεων, εργαστηρίων με τη συμμετοχή ερευνητών, ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η θεματική του συνεδρίου, με τίτλο:

«Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας: Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Νέους»,

προσέλκυσε πλήθος συμμετεχόντων από την Ελλάδα και την Κύπρο, ανάμεσά τους συμβούλους, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και στελέχη οργανισμών χάραξης πολιτικής.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα σε συμβούλους, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες. Με τη συμμετοχή διακεκριμένων διεθνών εισηγητών, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές που διαμορφώνονται στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τελετή Έναρξης & Τιμητική Αφιέρωση

Η ημέρα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Λούκα Ξενοφώντος, εκ μέρους του Αξιότιμου Πρέσβη κ. Αυγουστίδη. Ο λόγος δόθηκε στην κ. Μαρίνα Αλεξάνδρου, Διευθύντρια Τμήματος Επικοινωνίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεχίστηκε με τον χαιρετισμό του κ. Μιχάλη Κασσωτάκη, Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τ. Προέδρου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αφιέρωση στη μνήμη της Επισκέπτριας Καθηγήτριας Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δέσποινας Σιδηροπούλου-Δημακάκου, για την καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη της Συμβουλευτικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τον Δρ Νίκο Δρόσο, Αναπληρωτή Καθηγητή Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κεντρική Ομιλία από τον Καθηγητή V. Scott Solberg

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Καθηγητής V. Scott Solberg (Boston University – Wheelock College of Education & Human Development, ΗΠΑ) άνοιξε τις εργασίες με μια εμπνευσμένη ομιλία για τις παγκόσμιες εξελίξεις στη συμβουλευτική, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση σύγχρονων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διαδρομών.

Στρογγυλό Τραπέζι με Στελέχη Φορέων Ελλάδας & Κύπρου

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, τ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βουλευτή Ροδόπης, Αν. Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Η συζήτηση ανέπτυξε το θέμα: «Στο Σταυροδρόμι Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης: Νέες Προοπτικές για τη Συμβουλευτική και την Απασχολησιμότητα των Νέων», στο οποίο συμμετείχαν:

Γιάννης Αναστασόπουλος, Upper Education Sector Lead for Greece, Cyprus, Malta & Adriatics, Microsoft, Europe South

Upper Education Sector Lead for Greece, Cyprus, Malta & Adriatics, Microsoft, Europe South Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Οργανωσιακής Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής Οργανωσιακής Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αικατερίνη Αργυροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αν. Καθηγήτρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρης Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣυΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣυΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ Νίκος Δρόσος, Αν. Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αν. Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ελένη Θεοδωρή, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επιστημονική Συνεργάτιδα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Αντωνία Νικολοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών, Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Μονάχου

Η συζήτηση ανέδειξε τον νέο ρόλο της AI στη λήψη αποφάσεων, στην επαγγελματική καθοδήγηση και στην προετοιμασία των νέων για τη μελλοντική αγορά εργασίας.

Παράλληλες Εργασίες – Από τη Θεωρία στην Πράξη

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σειρά εξειδικευμένων βιωματικών εργαστηρίων που κάλυψαν κρίσιμα θέματα, όπως:

ενδυνάμωση μαθητών και νέων μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού,

ανάπτυξη επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων,

αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και Τεχνητής Νοημοσύνης στη συμβουλευτική,

επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών στο φάσμα του αυτισμού,

δεοντολογία στην ψηφιακή καθοδήγηση,

υποστήριξη μαθητών από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα,

σύγχρονες προκλήσεις συνεργασίας σχολείου και γονέων.

Τα εργαστήρια χαρακτηρίστηκαν από ενεργή συμμετοχή και πρακτικό προσανατολισμό, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και της εργασιακής πραγματικότητας.

Συμπεράσματα & Μελλοντική Στόχευση

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και απολογισμό, συνοψίζοντας κρίσιμα συμπεράσματα και νέες κατευθύνσεις για την ενίσχυση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης. Το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εφαρμοσμένης πρακτικής στην εκπαίδευση, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης του μέλλοντος.