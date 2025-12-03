Δύο welcome mocktails για να ανοίξει η όρεξη και η… καρδιά των καλεσμένων σου πριν το γιορτινό δείπνο

Τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος που το σπίτι σου μετατρέπεται σε place to be για την παρέα και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος που συμβαίνει αυτό: Κανείς δεν περιποιείται τους καλεσμένους σου, όπως εσύ. Τα καθιερωμένα σπιτικά σουαρέ που διοργανώνεις κάθε χρόνο, έχουν γραφτεί στην ιστορία, όχι μόνο για τον λουκούλλειο μπουφέ τους, αλλά επειδή έχεις φροντίσει μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και όπως ήδη γνωρίζεις, μία λεπτομέρεια που καθορίζει την επιτυχία ενός γιορτινού ρεβεγιόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεσαι τους καλεσμένους σου.

Ναι, ένα ζεστό χαμόγελο και μία εγκάρδια, σφιχτή αγκαλιά είναι ό,τι χρειάζονται για να αισθανθούν απευθείας σαν στο σπίτι τους, όμως, αυτό το καλωσόρισμα θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο… γευστικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να αφιερώσεις τον λίγο χρόνο που απαιτεί η προετοιμασία των mocktails που έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω, των αναζωογονητικών welcome drinks για μικρούς και μεγάλους, που ανοίγουν την καρδιά και την όρεξη των καλεσμένων σου, πριν βρεθείτε όλοι μαζί γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Mocktail με ρόδι και αναπάντεχες «νότες» εσπεριδοειδών

Το ρόδι είναι ένα διαχρονικό σύμβολο καλοτυχίας, πλούτου και επιτυχίας. Συνεπώς, είναι το συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από το καλωσόρισμα των καλεσμένων σου. Πώς θα το εντάξεις σε ένα pre-dinner drink, το οποίο δεν περιέχει αλκοόλ; Αρχικά, συγκεντρώνοντας τα παρακάτω υλικά στον πάγκο της κουζίνας σου.

240 ml χυμό ροδιού

60 ml φυσικό χυμό lime

60 ml φυσικό χυμό πορτοκάλι

Σπόρους από ρόδι

Ανθρακούχο νερό

Πάγο

Φέτες lime

Θα ετοιμάσεις το mocktails με ρόδι και «νότες» εσπεριδοειδών, βάζοντας σε ένα σέικερ τους χυμούς των φρούτων μαζί με τον πάγο. Θα ανακινήσεις καλά το σέικερ, ώστε οι χυμοί να αναμειχθούν καλά μεταξύ τους και έπειτα, θα ρίξεις το περιεχόμενο του σέικερ σε ένα ψηλό ποτήρι, φτάνοντας λίγο πάνω από τη μέση του ποτηριού. Θα συμπληρώσεις με ανθρακούχο νερό, ενώ θα προσθέσεις φέτες lime και σπόρους ροδιού για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Blubbery mojito mocktail εμπλουτισμένο με μέντα και λεμόνι

Θέλεις κάτι γευστικό και refreshing, κάτι που θα εισάγει τους καλεσμένους σου στο γαστρονομικό «ταξίδι» που τους επιφυλάσσεις για αργότερα; Τότε, το blubbery mojito mocktail είναι η ιδανική επιλογή για να υποδεχθείς γευστικά τους καλεσμένους σου. Τι θα χρειαστείς για να το ετοιμάσεις; Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα υλικά στη λίστα που ακολουθεί.

Δύο συσκευασίες μύρτιλλα

Φύλλα μέντας

60 ml χυμό λεμονιού (ή λάιμ)

Ανθρακούχο νερό

Πάγο

Θα ετοιμάσεις το blubbery mojito mocktail, βάζοντας σε ένα σέικερ τα μύρτιλλα με τη μέντα. Συγκεκριμένα, σε δέκα μύρτιλλα αναλογούν τέσσερα φύλλα μέντας. Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι ή ένα γουδοχέρι, θα πολτοποιήσεις τα μύρτιλλα με την μέντα. Στη συνέχεια, θα προσθέσεις τα υπόλοιπα υλικά, ξεκινώντας από τον χυμό λεμονιού, βάζοντας τον πάγο και έπειτα, το ανθρακούχο νερό. Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι ή έναν ειδικό αναδευτήρα, θα αναμείξεις καλά τα υλικά μεταξύ τους. Τέλος, θα ρίξεις το περιεχόμενο του σέικερ σε ένα ποτήρι, γαρνίροντας με μερικά μύρτιλλα και φύλλα μέντας.

Να θυμάσαι πως οι παραπάνω προτάσεις για γιορτινά mocktails είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει πως σκοπό έχουν να σου δώσουν το inspo που χρειάζεσαι, ώστε να ανακαλύψεις δικές σου, signature συνταγές για pre-dinner drinks, που θα ενθουσιάσουν τους καλεσμένους σου!