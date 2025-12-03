Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Plan B για τα μπλόκα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τι αποφάσισε το Μαξίμου

Plan B για τα μπλόκα

• Ποιες εντολές δόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. από την Κατεχάκη σε συνεννόηση με το πρωθυπουργικό Γραφείο

• Τι ανησυχεί την κυβέρνηση σχετικά με τους «καθοδηγητές» των μπλόκων

• Η ειδική εντολή για τις παρακαμπτήριες οδούς, τα τελωνεία και τα λιμάνια

• Ποια είναι η στρατηγική του υπ. Προστασίας του Πολίτη για τις επόμενες ημέρες

• Πώς θα απαντήσουν οι αγρότες

=========

Δεσμευμένα ακίνητα

Πώς θα πάρετε αποζημίωση

• Διαδικασίες, προθεσμίες και εξαιρέσεις για να διεκδικήσουν οι ιδιοκτήτες τις περιουσίες τους

=========

3η του Δεκέμβρη

Ενα χειμωνιάτικο πρωί…

• Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια ξεκίνησε ο Εμφύλιος

=========

Σκιές

10 αιτήσεις για 10 προσλήψεις σε ινστιτούτο των ΟΤΑ

• Τι συμβαίνει με τις τελευταίες συμβάσεις που υπογράφηκαν στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

=========

Αντισημιτισμός

Οταν η Σκάρλετ αντιστάθηκε στη λογοκρισία

=========

Στο Μαξίμου

Μια συνάντηση με το βλέμμα στον Ντ. Τραμπ

• Τι είπαν Μητσοτάκης και Ελπιδοφόρος πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μεγάρου

=========

Πολιτικό παρασκήνιο

Υπόνοιες για ψευδή κατάθεση στη δίκη των υποκλοπών

Η Αρχή Ξεπλύματος ψάχνει τους τυχερούς λαχνούς του ΟΠΕΚΕΠΕ

=========

Διαφθορά

Γιατί συνέλαβαν τη Μογκερίνι

• Φέρεται ότι κατηγορείται για αθέμιτο ανταγωνισμό

=========

Ανδρουλάκης

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα

• Και τα δύο «στοιχειωμένα» έργα στο κέντρο της Αθήνας

=========

Πούτιν σε Ευρώπη

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Moυζακίτης

Η αποθέωση και η «επίσκεψη» της Μάντσεστερ Γ.

Nίκη για τα κορίτσια του βόλεϊ, 3-2 την Εξατσίμπασι

Πρέμιερ Λιγκ

Φεστιβάλ γκολ στο Φούλαμ – Μάντσεστερ Σ. (4-5)