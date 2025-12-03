Στο γραφείο του, μπροστά στους συναδέλφους του, άφησε την τελευταία του πνοή ένας 57χρονος εργαζόμενος στον Βόλο, λίγο αφότου τους είπε ότι δεν νιώθει καλά.

Ο 57χρονος είπε στους συναδέλφους του ότι δεν νιώθει καλά και έπειτα από λίγο κατέρρευσε

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία του ΕΦΚΑ και λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Τετάρτης τον πρόδωσε η καρδιά του. Ο 57χρονος έπαθε ανακοπή και παρά τις προσπάθειες πληρώματος του ΕΚΑΒ δεν επανήλθε στη ζωή.

Το σοκ ήταν ισχυρό για τους συναδέλφους του που τον είδαν να καταρρέει μπροστά στα μάτια τους. Τους είχε πει ότι ένιωθε μια αδιαθεσία, χωρίς να φαντάζονται τι προμήνυε αυτή η κουβέντα.

Στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Βόλο έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα, με τον γιατρό και τους διασώστες να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και εκεί οι γιατροί προσπάθησαν μάταια να τον επαναφέρουν. Ο 57χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.