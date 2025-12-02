newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γερμανία: Μνημείο για τους πολωνούς θύματα του ναζισμού, με άρνηση για αποζημιώσεις
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 05:15

Γερμανία: Μνημείο για τους πολωνούς θύματα του ναζισμού, με άρνηση για αποζημιώσεις

Μερτς και Τουσκ τα βρήκαν για την ανέγερση μνημείου στο Βερολίνο στη μνήμη των πολωνών θυμάτων του ναζισμού, αλλά όχι για τις αποζημιώσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Στην ανέγερση μνημείου στο Βερολίνο προς τιμήν των πολωνών θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των Ναζί, συμφώνησαν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, στο πλαίσιο των διμερών κυβερνητικών διαβουλεύσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα (φωτογραφία του Reuters/Annegret Hilse, επάνω, από τη συνάντηση Τουσκ, αριστερά, Μερτς).

Το μνημείο θα καταστεί «τόπος μνήμης, προειδοποίησης και γερμανο-πολωνικής συμφιλίωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία, σε ένδειξη εκτίμησης της διμερούς σχέσης, επέστρεψε στην Πολωνία σημαντικά πολιτιστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων 73 περγαμηνών οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ 1215 και 1466 και είχαν αφαιρέσει Γερμανοί από τα Αρχεία του Στέμματος στη Βαρσοβία κατά τη διάρκεια της κατοχής της Πολωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διατεθειμένη για την ανέγερση μνημείου η γερμανική κυβέρνηση αλλά όχι για την καταβολή των αποζημιώσεων στα θύματα

Επιπλέον, η γερμανική πλευρά επέστρεψε την «κεφαλή του Αγίου Ιακώβου του Μεγάλου», θραύσμα γλυπτού από το Κάστρο Μάλμπορκ κοντά στο Γκντανσκ, το οποίο έφθασε στη Γερμανία τη δεκαετία του ’50.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την ενότητά τους, συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας, και υιοθέτησαν κοινή δήλωση για την άμυνα, τις μεταφορές και την πολιτική μνήμης.

Η Γερμανία επιθυμεί η Πολωνία να είναι ένας «ισχυρός εταίρος για μια ασφαλή, ελεύθερη και ευημερούσα Ευρώπη», επισήμανε ο κ. Μερτς, περιγράφοντας τη δήλωση ως «θεμέλιο» για μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών, σύμφωνα με τους Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τουσκ, ήταν επίσης οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μεταξύ των στρατηγικών στόχων είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε το Κίεβο ενάντια στον ρώσο εισβολέα. Στην Ουκρανία διακυβεύεται επίσης η ενότητα της Ευρώπης.

«Βιαστείτε»

»Επομένως, μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας δεν πρέπει να χωράει «ούτε φύλλο». Μαζί με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, με την Ιταλία και άλλους, φέρουμε ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τίποτα και κανείς δεν θα προκαλέσει διχόνοια στην Ευρώπη», τόνισε ο καγκελάριος.

Το μοναδικό σημείο δυσαρμονίας στις χθεσινές διαβουλεύσεις ήταν ίσως η πολωνική απαίτηση για την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων σε εν ζωή θύματα του ναζισμού.

«Βιαστείτε αν θέλετε πραγματικά να κάνετε αυτήν τη χειρονομία», είπε ο κ. Τουσκ και επισήμανε ότι ο αριθμός των εν ζωή θυμάτων της ναζιστικής τρομοκρατίας στη χώρα του μειώνεται σταθερά.

Οταν ο τότε καγκελάριος Ολαφ Σολτς υποσχέθηκε αυτήν την υποστήριξη τον Ιούλιο του 2024, υπήρχαν, σύμφωνα με το Ιδρυμα Γερμανο-Πολωνικής Συμφιλίωσης, ακόμα 60.000, αλλά τώρα υπάρχουν μόνο 50.000.

Ο κ. Μερτς από την πλευρά του περιορίστηκε να δηλώσει ότι αναγνωρίζει την ευθύνη της Γερμανίας για τα βάσανα και την καταστροφή που προκάλεσε η ναζιστική Γερμανία στην Πολωνία και να επαναλάβει την πάγια γερμανική θέση περί πολεμικών αποζημιώσεων.

«Το παρελθόν δεν τελειώνει ποτέ. Η μνήμη και η αποδοχή του θα συνεχιστούν. Το ζήτημα των επανορθώσεων έχει διευθετηθεί. Από τη γερμανική οπτική γωνία, το ζήτημα των επανορθώσεων έχει απαντηθεί οριστικά, τόσο νομικά όσο και πολιτικά, εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε.

Σημείο τριβής

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της γερμανικής κατοχής της Πολωνίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παραμένει επίμονο σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τα πολωνικά αιτήματα για τρισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν εκείνη την εποχή συνεχίζουν να τίθενται, πιο πρόσφατα τον Σεπτέμβριο από τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Τόσο ο κ. Μερτς όσο και ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ απορρίπτουν σταθερά τα συγκεκριμένα αιτήματα.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Ναυτιλία
Μελίνα Τραυλού: Η επανεκλογή της Ελλάδας στον ΙΜΟ επιβεβαιώνει την ελληνική ισχύ στη διεθνή ναυτιλία

Μελίνα Τραυλού: Η επανεκλογή της Ελλάδας στον ΙΜΟ επιβεβαιώνει την ελληνική ισχύ στη διεθνή ναυτιλία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο