Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε σήμερα τους ηγέτες των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων του Λιβάνου να καταπολεμήσουν τη μισαλλοδοξία και τη βία στη χώρα που τον υποδέχτηκε με μεγάλη θέρμη.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του, χιλιάδες πιστοί, που περίμεναν επί ώρες υπό βροχή, επευφημούσαν τον ποντίφικα στις μετακινήσεις του. Ορισμένοι έραιναν με ρύζι, σε ένδειξη καλωσορίσματος, το παπικό όχημα. «Η επίσκεψη αυτή μας χάρισε το χαμόγελο (…) έπειτα από όλες τις δυσκολίες που βιώσαμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιασμίν Σιντιάκ.

Το αποκορύφωμα της σημερινής ημέρας ήταν η διαθρησκευτική συνάντηση κάτω από μια πελώρια «σκηνή της ειρήνης», στην Πλατεία των Μαρτύρων, στο κέντρο της Βηρυτού, έναν εμβληματικό χώρο, σύμβολο της συλλογικής μνήμης.

«Καλείστε να γίνετε αρχιτέκτονες της ειρήνης: να αγωνιστείτε κατά της μισαλλοδοξίας, να υπερνικήσετε τη βία και να αποκλείσετε τον αποκλεισμό», είπε ο πάπας, απευθυνόμενος σε μια βαθιά διχασμένη χώρα.

Ο πάπας επισκέφτηκε μοναστήρι όπου βρίσκεται καθολικός άγιος

Ο ένας μετά τον άλλον, οι εκπρόσωποι των δώδεκα χριστιανικών κοινοτήτων και των τεσσάρων μουσουλμανικών, τον διαδέχτηκαν στο βήμα για να υπογραμμίσουν πόσο σημαντικό είναι να συμβιώνουν οι άνθρωποι στον Λίβανο, μια χώρα που βίωσε έναν μακρύ εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 1975-90.

Νωρίτερα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέφθηκε το μοναστήρι Ανάγια, στα βόρεια της Βηρυτού και προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Σαρμπέλ Μαχλούφ (1828-98). Ο Μαρωνίτης ερημίτης, που αγιοποιήθηκε το 1977, είναι πολύ δημοφιλής στους Λιβανέζους όλων των κοινοτήτων και πολλοί πιστεύουν στα θαύματά του.

«Όλος ο κόσμος πάει στη Ρώμη για να δει τον πάπα, αλλά εκείνος ήρθε σε εμάς και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία (…) και ελπίδα για τον Λίβανο», σχολίασε η Τερέζ Νταρουνί, 65 ετών.

Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παρουσία του Πάπα

Η επίσκεψη του ποντίφικα έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στον Λίβανο, την ώρα που η χώρα φοβάται μια ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε πριν από έναν χρόνο μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, τις τελευταίες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του στον Λίβανο.

Οι αρχές έχουν κηρύξει διήμερη αργία με την ευκαιρία της επίσκεψης του πάπα, του τρίτου ποντίφικα που επισκέπτεται επισήμως τον Λίβανο μετά τον Ιωάννη Παύλο Β΄το 1997 και τον Βενέδικτο ΙΣτ΄ το 2012.

Θερμό καλωσόρισμα από τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών

Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν ήδη δηλώσεις από το καλωσόρισμα του Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Ράι, όπου απευθύνθηκε στον πάπα Λέων λέγοντάς του «Καλώς ήρθατε στο Λίβανο, μια χώρα μικρή σε μέγεθος αλλά μεγάλη στο μήνυμά της, μια ιερή γη όπου οι πολιτισμοί και οι θρησκείες, καθώς και η Ανατολή και η Δύση, συναντώνται από καιρό».

Συνέχισε λέγοντας ότι η παρουσία του «είναι μια ανάσα πνεύματος για έναν κουρασμένο λαό, μια νέα αυγή για ένα έθνος που αναζητά το φως, και ακούμε σε αυτήν την ηχώ του Χριστού που περπατάει στους δρόμους του πόνου».

Ο πάπας Λέων, μιλώντας στους νέους του Λιβάνου είπε ότι «το μέλλον είναι στα χέρια σας και έχετε μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξετε αυτό που σας περιμένει. Η αγάπη είναι ικανή να θεραπεύσει τις πληγές όλων».