Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Το ταξίδι του Betsson Trophy Tour συνεχίζεται και, μετά από τρεις δυναμικές στάσεις, η Καρδίτσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Μία πόλη με έντονη αθλητική κουλτούρα γίνεται το επόμενο σημείο συνάντησης για όλους και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Σε αυτή τη στάση δεν υπάρχει κάποια αναμέτρηση να συνοδεύσει την επίσκεψη, όμως το Trophy Tour ταξιδεύει στην Καρδίτσα με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να μοιραστεί τη χαρά του θεσμού με όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και να φέρει το κοινό πιο κοντά στο εμβληματικό τρόπαιο.

Το Fan Zone θα μεταμορφώσει για δύο ημέρες (6 Δεκεμβρίου 11:00 – 22:00 και 7 Δεκεμβρίου 10:00 – 15:00) το κέντρο της πόλης σε έναν χώρο γεμάτο δράση, φωτογραφίες, εκπλήξεις και ζωντανή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το τρόπαιο από κοντά, να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενέργειες και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει και η ευκαιρία να κερδίσουν εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο. Και η Καρδίτσα αποτελεί τον επόμενο σταθμό σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή.