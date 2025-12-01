Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε έξι γλώσσες θα τραγουδήσουν νέοι και φοιτητές για να τιμήσουν τον Μίκη Θεοδωράκη και την οικουμενική εμβέλεια του έργου του, συμπράττοντας με τον αγαπημένο τραγουδιστή Κώστα Τριανταφυλλίδη, την γνωστή για την πολύχρονη συνεργασία της με τον συνθέτη, πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και μια εκρηκτική ορχήστρα με δεξιοτέχνες σολίστ και μακροχρόνιους συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, σε συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.).

Νέοι από́ την Κίνα, Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία, Αμερική, Τουρκία, Ιορδανία, Ιταλία και Ελλάδα θα τραγουδήσουν μερικά από́ τα πιο γνωστά έργα τoυ συνθέτη όπως Όμορφη Πόλη, Αν Θυμηθείς το Όνειρο μου, Νύχτα Μαγικιά, Καημός, Παράπονο, Είμαστε Δυό, Άρνηση, κ.α. στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, τούρκικα, κι ελληνικά. Τραγούδια που έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, έχουν διαγράψει λαμπρή διεθνή πορεία κι έχουν τραγουδηθεί από κορυφαίους ξένους ερμηνευτές όπως Beatles, Edith Piaf, Shirley Bassey, Joan Baez, Moustaki, Livaneli, Albano, Milva, κ.α..

Επί σκηνής, μαζί με τους νέους τραγουδιστές και τον εξαίρετο Κώστα Τριανταφυλλίδη που συγκινεί βαθιά με την βελούδινη φωνή και τις καθηλωτικές ερμηνείες του, έχουν προσκληθεί να συμπράξουν οι ιστορικοί μουσικοί που συνεργάστηκαν για δεκαετίες με τον Μίκη Θεοδωράκη όπως ο θρυλικός δεξιοτέχνης στο μπουζούκι Θανάσης Βασιλάς με τον Γιάννη Ματσούκα, το σολιστικό δίδυμο στα μπουζούκια που πρωταγωνίστησαν στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης από το 2008, ο μπασίστας Τεό Λαζάρου, ιδρυτικό μέλος της Ορχήστρας Θεοδωράκη, ο δεξιοτέχνης κρουστός Νίκος Κασσαβέτης κι επι πολλά έτη συνεργάτης του συνθέτη, ο εξαίρετος κιθαρίστας Δημητρης Τριανταφυλλίδης, και στο πιάνο την Τατιάνα Παπαγεωργίου που συνεργάστηκε με τον συνθέτη πάνω από είκοσι χρόνια στο συμφωνικό και λαικό του έργο.

Μια συναυλία που μεταλαμπαδεύει το έργο του μεγάλου συνθέτη στην νέα γενιά Ελλήνων και ξένων με πρωτοβουλία κ επιμέλεια της Τατιάνας Παπαγεωργίου, η οποία εκτός από́ σολίστ, συνεργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια ως διδάσκουσα στο Μουσικό Τμήμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος .

Η Τατιάνα Παπαγεωργίου έχει εκπονήσει πρωτοποριακό διδακτορικό στην Αγγλία για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ως μουσικολόγος και εκπαιδευτικός πέραν της καλλιτεχνικής της ιδιότητας έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότερους από 17 νέους από έντεκα χώρες και τέσσερις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Αμερική), φοιτητές του Μουσικού Τμήματος του Deree, οι οποίοι θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες, τιμώντας τα 100 χρόνια του μεγάλου δημιουργού και τον παγκόσμιο θρίαμβο του έργου του. Ο Μίκης Θεοδωράκης βραβεύτηκε με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος το 2009 σε τελετή που έγινε στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ παραβρέθηκε και το 2016 στην αποφοίτηση του εγγονού του.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Σχολής Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών Frances Rich του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Μην το χάσετε. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 μ.μ στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου, στην Αγία Παρασκευή.

Συναυλία

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

2 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.

Θέατρο Pierce, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα

Είσοδος ελεύθερη