MEGA: Στην πρώτη θέση η ενημέρωση και τον Νοέμβριο
Για έναν ακόμα μήνα, η ενημέρωση του MEGA κέρδισε το κοινό και την κορυφή της τηλεθέασης.
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- «Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
Η ενημέρωση του MEGA ήταν και τον Νοέμβριο πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης.
Με συνέπεια και υπευθυνότητα στην καθημερινή κάλυψη της ειδησεογραφίας, το μεγάλο κανάλι συνεχίζει να καταγράφει τις εξελίξεις, να δίνει βήμα στην κοινωνία και να αναδεικνύει όσα απασχολούν τους πολίτες, διατηρώντας σταθερή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια.
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επιβεβαίωσε, και τον Νοέμβριο, την πρωτιά του και τη θέση του ως βασικό σημείο αναφοράς της βραδινής ενημέρωσης.
Με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή), και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό, οι ειδήσεις ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό, συγκεντρώνοντας 552.000 τηλεθεατές. Ακολούθησαν: ALPHA 527.000, STAR 477.000, ΣΚΑΪ 345.000, ANT1 295.000, OPEN 274.000, ΕΡΤ1 192.000.
«Live News»
Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο διατήρησε την ισχυρή του παρουσία στην απογευματινή ζώνη, προσφέροντας άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για όλα όσα καθορίζουν την επικαιρότητα.
Τον Νοέμβριο, η εκπομπή παρέμεινε στην κορυφή με μέσο όρο 19,2% στο σύνολο του κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψε μέσο όρο 16,1%.
«Κοινωνία Ώρα MEGA»
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη σημείωσε και τον Νοέμβριο εξαιρετική πορεία. Με μέσο όρο 18,6% στο σύνολο του κοινού και 18,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, το πρωινό magazino του καναλιού παρέμεινε πρώτο ανάμεσα στα ενημερωτικά αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού.
- Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
- Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
- «12 χρόνια χωρίς….» – Η κόρη του Πολ Γουόκερ θυμάται στην επέτειο του τραγικού θανάτου
- Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
- Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
- Με μηνύσεις απειλεί η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή για θωπεία
- Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026: Έκπληξη με Αγγλία, 5η η Γερμανία, ακόμη πιο κάτω η Βραζιλία!
- MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις