Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες στην Cyber Monday – Όσα πρέπει να ξέρετε

Και μετά τη Black Friday… η Cyber Monday. Εμποροι και καταναλωτές περιμένουν τη σημερινή ημέρα που κλείνει τον κύκλο ενός ένα τετραήμερου προσφορών που τυπικά ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Η Black Friday την Παρασκευή ξεκίνησε υποτονικά λόγω της έντονης κακοκαιρίας, ωστόσο σταδιακά η κίνηση αυξήθηκε, με αποκορύφωμα την Κυριακή όταν σε πολλά καταστήματα σχηματίστηκαν ουρές από καταναλωτές που περίμεναν να κάνουν τις αγορές τους.

Πολλοί, ωστόσο, είναι εκείνοι που περιμένουν τις προσφορές της Cyber Monday.

Τι να προσέξουμε στις προσφορές της Cyber Monday

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προειδοποιεί για τον κίνδυνο παραπλανητικών ή αθέμιτων πρακτικών που ενέχεται πάντα σε τέτοιες περιόδους πολύ περισσότερο από τον υπόλοιπο καιρό, και προτρέπει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, για να κάνουμε ασφαλείς αγορές θα πρέπει να έχουν τον έχουμε κατά νου τα εξής:

Παραπλανητικές εκπτώσεις: Συχνά οι αρχικές τιμές εμφανίζονται τεχνητά αυξημένες για να φαίνεται μεγαλύτερο το ποσοστό της έκπτωσης.

Ελλιπής περιγραφή προϊόντων: Στις online αγορές η ασαφής παρουσίαση μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή.

Κρυφές χρεώσεις: Επιπλέον κόστη αποστολής ή άλλες χρεώσεις εμφανίζονται στο τελικό στάδιο της αγοράς.

Καθυστερήσεις στην παράδοση: Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία παράδοσης.

Ανασφαλείς ιστότοποι: Σελίδες χωρίς επαρκή πιστοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να κρύβουν κινδύνους απάτης.

Πώς ελέγχουμε

Για να αποφύγουν τις παγίδες της ημέρας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν:

-Έλεγχο της πραγματικής προηγούμενης τιμής μέσω ιστορικών τιμών και σύγκρισης προσφορών.

-Προσεκτική ανάγνωση των όρων αγοράς και επιστροφής, θυμίζοντας ότι στις online αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών.

-Χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής και επαλήθευση ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί HTTPS/SSL.

-Έλεγχο της αξιοπιστίας του καταστήματος, με σαφή στοιχεία επικοινωνίας και πραγματικές κριτικές.

-Αποφυγή παρορμητικών αγορών, ειδικά σε «flash offers» με χρονικούς περιορισμούς.

-Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας προϊόντων, κυρίως για ακριβά είδη ή καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Πηγή: OT