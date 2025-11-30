Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Ενώ η μάχη στη Super League καλά κρατεί, οι ελληνικές ομάδες είχαν παράλληλα και το βλέμμα τους στραμμένο και σε όσα συνέβησαν στην τελευταία αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα, η Βίκινγκ υποδέχθηκε τη Βαλερένγκα, την οποία και διέλυσε με 5-1, κατακτώντας έτσι τον τίτλο μετά από 34 ολόκληρα χρόνια, για ένατη φορά στην ιστορία της. Παράλληλα όμως, αυτό το τρόπαιο της Βίκινγκ αποτελεί και ένα… μεγάλο δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας, με μεγαλύτερο πιθανό αποδέκτη αυτού του δώρου, βεβαίως, τον πρωτοπόρο της Super League, Ολυμπιακό.

Αν το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάρει με τη σειρά του το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί στη League Phase του Champions League για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ακριβώς συνέβη και φέτος.

Σημειώνεται βεβαίως πως για να συμβεί αυτό, υπάρχει η εξής προϋπόθεση: η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μέσα από το πρωτάθλημά της.

Σε αυτή την περίπτωση, τότε το «χρυσό» απευθείας εισιτήριο στη League Phase, πηγαίνει στην ομάδα με τον μεγαλύτερο συντελεστή μεταξύ των χωρών που βρίσκονται από την 11η ως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Αυτή την στιγμή οι Πειραιώτες είναι τρίτοι, αλλά η δεύτερη Μπόντο/Γκλιμτ έχασε τον τίτλο, ενώ η Ρέιντζερς που είναι πρώτη, βρίσκεται στην 4η θέση στην Σκωτία και έχει ελάχιστες πιθανότητες να αναδειχθεί πρωταθλήτρια.

Η βαθμολογία των ομάδων του Champions path:

1. Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League – 4η στο πρωτάθλημα

2. Μπόντο Γκλιμτ – 55.000 / Champions League – 2η στο πρωτάθλημα (Εκτός διεκδίκησης)

3. Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League – 1ος στο πρωτάθλημα

4. Κοπεγχάγη – 51.375 / Champions League – 4η στο πρωτάθλημα

5. Σαχτάρ Ντόνετσκ – 44.000 / Conference League – 1η στο πρωτάθλημα

6. Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα

7. Ζάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

8. ΠΑΟΚ – 43.250 / Europa League – 2ος στο πρωτάθλημα

9. Φερεντσβάρος – 42.000 / Europa League – 5η στο πρωτάθλημα

10. Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα