Ο Μιραλέμ Πιάνιτς είπε αντίο για να γίνει ατζέντης

Υπήρξε ένας από τους πιο κομψούς μέσους της εποχής του. Ένας από εκείνους που δεν χρειάστηκαν φωνές ή φανταχτερές χειρονομίες για να επιβληθούν. Ο Μιραλέμ Πιάνιτς, ο «Μικρός Πρίγκιπας» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε στα 35 του την αποχώρηση από την ενεργό δράση για να ξεκινήσει νέα πορεία ως ατζέντης – μια φυσική συνέχεια για έναν παίκτη που πάντα έβλεπε το παιχνίδι δύο κινήσεις μπροστά.

Η ιστορία του Πιάνιτς δεν μοιάζει με κανενός άλλου. Γεννημένος σε μια Βοσνία που λίγα χρόνια αργότερα θα βυθιζόταν στη φρίκη του πολέμου, ο πατέρας του, ο ποδοσφαιριστής Φαρουδίν Πιάνιτς, χρησιμοποίησε κυριολεκτικά το άθλημα για να σώσει την οικογένειά του. Το 1991 πήραν τον δρόμο της φυγής, καθώς η πατρίδα τους –και η γενέτειρα Ζβόρνικ– περνούσε στα χέρια των σερβικών στρατευμάτων. Το ποδόσφαιρο έγινε το εισιτήριο για μια νέα αρχή στο ασφαλές Λουξεμβούργο, εκεί όπου ο μικρός Μιραλέμ μεγάλωσε μέσα σε ένα γκαράζ, με μια μπάλα πάντα στα πόδια του.

Το ταλέντο του δεν θα αργούσε να γίνει γνωστό. Ο Μετς τον ανακάλυψε πριν καν κλείσει τα 14 και τον ανέδειξε μέχρι το ντεμπούτο του στη Ligue 1 το 2007. Από εκεί, η Λιόν επένδυσε πάνω του και του πρόσφερε τον μέντορα που καθόρισε την πορεία του: τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο. Οι προπονήσεις ποιντ-ιλέρ μετά το τέλος των κανονικών ασκήσεων, η μανιώδης επανάληψη της τεχνικής του Βραζιλιάνου, τον μετέτρεψαν σε έναν από τους κορυφαίους εκτελεστές φάουλ της γενιάς του.

Η Ρόμα τον έκανε αφεντικό της δημιουργίας της. Πέντε χρόνια στη Serie A, 185 αγώνες, 74 συμμετοχές σε γκολ και μια σχέση σχεδόν ιδεαλιστική με τον Φραντσέσκο Τότι. Εκεί καθιερώθηκε ως ένας «εγκέφαλος» της μεσαίας γραμμής πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, την ομάδα που μέχρι τότε τιμωρούσε συχνά με τις εκτελέσεις του. Στο Τορίνο έγινε ο απόλυτος regista του Μαξ Αλέγκρι, κατέκτησε τέσσερα σερί πρωταθλήματα και έφτασε στον τελικό του Champions League του 2017 – ένα τραύμα που ακόμη κουβαλά.

Η μεταγραφή-ανταλλαγή με τον Άρθουρ προς τη Μπαρτσελόνα το 2020 υπήρξε η αρχή της κάμψης. Περάσματα από Μπεσίκτας, Σάρτζα και CSKA Μόσχας έκλεισαν το κεφάλαιο του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι την ιστορία. Με 115 συμμετοχές με την εθνική Βοσνίας και μία καριέρα γεμάτη ποιότητα, ο Πιάνιτς γυρίζει σελίδα.

Πάντα ήρεμος, πάντα μετρημένος, ο «Μικρός Πρίγκιπας» της μπαλιάς και της φαντασίας μπαίνει τώρα σε έναν κόσμο όπου θα χειρίζεται καριέρες αντί για μπάλες. Και μάλλον, όπως και στο χορτάρι, θα βρει τον τρόπο να κάνει το δύσκολο να μοιάζει απλό.