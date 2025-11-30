Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία από τις τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του 2025 κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In.

Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Για τον Σκλαβενίτη, εξαιρείται το σούπερ μάρκετ στο Smart Park στα Σπάτα που θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00.

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.