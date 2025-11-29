Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και οικουμενικό πατριάρχη – Η κοινή διακήρυξη και το κοινό Πάσχα
Την ανάγκη ενότητας των δύο Εκκλησιών υπογράμμισαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο πάπας από το Φανάρι.
- Λαμία: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης από το σπίτι της που έπιασε φωτιά – Την απεγκλώβισαν αστυνομικοί
- Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
- Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος για ληστεία - Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία σε βάρος του
Η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος ΙΔ’, μετά τη δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή υψηλού συμβολισμού» για τις σχέσεις μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες αναγνώρισαν τη σημασία της ενότητας των δύο Εκκλησιών, με αφορμή την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, σημειώνοντας ότι αυτή η επέτειος λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενότητας. Στην κοινή τους δήλωση, οι Προκαθήμενοι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον θεολογικό διάλογο, επιδιώκοντας την αποκατάσταση πλήρους κοινωνίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών.
Η διακήρυξη επιβεβαιώνει τη σταθερή απόφαση των δύο Εκκλησιών να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο και αναγνωρίζεται ως σημαντική στιγμή για την ενδυνάμωση των σχέσεων τους. Επίσης, εκφράστηκε η ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι, φέτος, οι Χριστιανοί όλου του κόσμου εόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα. Ταυτόχρονα, διατυπώθηκε η επιθυμία να καθιερωθεί μια μόνιμη κοινή ημερομηνία για τον εορτασμό της Ανάστασης κάθε χρόνο.
Παράλληλα, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες απορρίπτουν οποιανδήποτε χρήση της θρησκείας και του ονόματος του Θεού προς δικαιολόγηση της βίας. «Πιστεύουμε ότι ο αυθεντικός διαθρησκειακός διάλογος, μακράν του να αποτελεί αιτία συγκρητισμού και σύγχυσης, είναι ουσιώδης για τη συνύπαρξη λαών με διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορική αυτή στιγμή ήταν η πρώτη αποστολική επίσκεψη του Πάπα εκτός Ιταλίας μετά την εκλογή του.
- Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
- Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη
- Ρόδος: Πώς απασφαλίστηκε η μοιραία χειροβομβίδα – Τα σενάρια που εξετάζονται
- Μπενίτεθ: «Τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, τα πάντα μπορούν να συμβούν»
- Οι προειδοποιήσεις της Trend Micro για το κυβερνοέγκλημα – Τι προειδοποιεί για το 2026
- «Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
- Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος για ληστεία – Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία σε βάρος του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις