Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης «φλέρταρε» με μια οδυνηρή «γκέλα» απέναντι στην αδύναμη ΑΕΛ των 10 παικτών για ένα ημίχρονο, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει με 2-1, χάρη στο γκολ του Ντουντού στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρά τη νίκη που ήρθε μετά από επτά «στείρες» αγωνιστικές, ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν… γλίτωσε για μία ακόμη φορά από τις αποδοκιμασίες των οπαδών.

Οι αποδοκιμασίες άρχισαν μετά την ισοφάριση των Θεσσαλών σε 1-1 στο 90+7′ από πέναλτι του Πασά και όχι μόνο δεν μειώθηκαν μετά το γκολ-λύτρωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ αλλά εντάθηκαν ακόμη περισσότερο.

Το σύνθημα που προέρχονταν κυρίως από τη Θύρα-3 των οργανωμένων οπαδών αφορούσε προσωπικά ον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης το οποίο έχει ακουστεί αρκετές φορές τη φετινή σεζόν με την κακή πορεία της ομάδας.

Ο «δεύτερος γύρος» αποδοκιμασιών προς τον Καρυπίδη σημειώθηκε κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καθώς έβγαινε από τη φυσούνα (Θύρα 2) και αφού προηγουμένως είχε επισκεφτεί τα αποδυτήρια.

Ωστόσο από την οργή των οπαδών δεν γλίτωσαν ούτε οι παίκτες αυτή τη φορά καθώς η εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακή και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά ο Άρης με ισοφάριση. Συγκεκριμένα οι οπαδοί του Άρη καλούσαν τους ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν απ’ την ομάδα, φωνάζοντας το «…βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ».

Έτσι δεν χαιρέτησαν καν τον κόσμο όπως συνηθίζεται από τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτου αποτελέσματος.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη (Super-3) αποκάλυψαν πριν από λίγες ημέρες μέσω ραδιοφωνικής τους εκπομπής ότι άνθρωποι του Ερασιτέχνη έχουν έρθει σε επαφή με έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να αποκτήσει την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «… σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη».