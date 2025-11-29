Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.
- Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
- Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
- Βεντέτα πίσω από την επίθεση εναντίον κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο - Του είχαν κόψει τη γλώσσα με ψαλίδι
- Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ο Άρης «φλέρταρε» με μια οδυνηρή «γκέλα» απέναντι στην αδύναμη ΑΕΛ των 10 παικτών για ένα ημίχρονο, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει με 2-1, χάρη στο γκολ του Ντουντού στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρά τη νίκη που ήρθε μετά από επτά «στείρες» αγωνιστικές, ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν… γλίτωσε για μία ακόμη φορά από τις αποδοκιμασίες των οπαδών.
Οι αποδοκιμασίες άρχισαν μετά την ισοφάριση των Θεσσαλών σε 1-1 στο 90+7′ από πέναλτι του Πασά και όχι μόνο δεν μειώθηκαν μετά το γκολ-λύτρωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ αλλά εντάθηκαν ακόμη περισσότερο.
Το σύνθημα που προέρχονταν κυρίως από τη Θύρα-3 των οργανωμένων οπαδών αφορούσε προσωπικά ον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης το οποίο έχει ακουστεί αρκετές φορές τη φετινή σεζόν με την κακή πορεία της ομάδας.
Ο «δεύτερος γύρος» αποδοκιμασιών προς τον Καρυπίδη σημειώθηκε κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καθώς έβγαινε από τη φυσούνα (Θύρα 2) και αφού προηγουμένως είχε επισκεφτεί τα αποδυτήρια.
Ωστόσο από την οργή των οπαδών δεν γλίτωσαν ούτε οι παίκτες αυτή τη φορά καθώς η εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακή και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά ο Άρης με ισοφάριση. Συγκεκριμένα οι οπαδοί του Άρη καλούσαν τους ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν απ’ την ομάδα, φωνάζοντας το «…βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ».
Έτσι δεν χαιρέτησαν καν τον κόσμο όπως συνηθίζεται από τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτου αποτελέσματος.
Όλα αυτά τη στιγμή που οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη (Super-3) αποκάλυψαν πριν από λίγες ημέρες μέσω ραδιοφωνικής τους εκπομπής ότι άνθρωποι του Ερασιτέχνη έχουν έρθει σε επαφή με έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να αποκτήσει την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «… σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη».
- Τότεναμ – Φούλαμ 1-2: Ήττα – σοκ για τα Σπιρούνια
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Σόου Σόρλοθ και νίκη για τους Ροχιμπλάνκος
- Μίλαν – Λάτσιο 1-0: Ο Λεάο έκρινε το ντέρμπι στο «Σαν Σίρο»
- Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
- Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
- Κατάρ: Στον Πιάστρι η pole position (pic)
- Χιμένεθ: «Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα»
- Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις