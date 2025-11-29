Αμύντας – Ολυμπιακός 66-84: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εύκολα στον Υμηττό με 84-66 τον Αμύντα για την 8η αγωνιστική της Α1 γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-1, ενώ η γηπεδούχος έπεσε στο 1-6, παραμένοντας στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη με 16 πόντους και ακολούθησαν οι Ιβάνα Γιακούμπκοβα με 15 πόντους, Σιέρα Τζόνσον με 11 και Ευγενία Κολλάτου με 10.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 31-52, 49-67, 66-84

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 19(1), Στούπα 4, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 11(2), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 7, Χάντερ 11(1), Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Κατσώτη, Σπυριδοπούλου 5(1), Γιακούμπκοβα 15(1), Γούλφολκ 8(1), Καρλάφτη 4, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 16, Κολλάτου 10(2), Τζόνσον 11, Ράμπερ 2, Ντάλα 9(3)