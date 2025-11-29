Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Τα δύο σενάρια που… βγάζουν κυβέρνηση
Τι δείχνουν οι αναγωγές των «ΝΕΩΝ» • Ποιοι είναι οι συνδυασμοί που συνθέτουν κυβερνήσεις συνεργασίας με βάση τα σημερινά δεδομένα
- Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
- Ο Φιντάν δηλώνει από τη Γερμανία πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το PKK είναι «σε καλό δρόμο»
- Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για τις καθυστερήσεις στη δίκη για τα βίντεο
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Τι δείχνουν οι αναγωγές των «ΝΕΩΝ»
Τα δύο σενάρια που… βγάζουν κυβέρνηση
• Ποιοι είναι οι συνδυασμοί που συνθέτουν κυβερνήσεις συνεργασίας με βάση τα σημερινά δεδομένα
• Γιατί είναι αδύνατος ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα
• Πόσο πιθανό είναι το αδιέξοδο και η προσφυγή σε διαδοχικές κάλπες
=============
Ενα απρόσμενο αίτημα προς την Ελλάδα
Το Κίεβο μας ζητάει δίχτυα
• Εφοδος στην αυλή του Ζελένσκι από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς
=============
Από την «Ιθάκη» στο κίνημα
Μία 3η Δεκέμβρη όπως 3η Σεπτέμβρη φαντάζεται ο Τσίπρας
=============
Βαρδής Βαρδινογιάννης
Εκδήλωση μνήμης για έναν μεγάλο Ελληνα
=============
Χρυσή εποχή
21 πρωτοποριακές ιδέες που έφερε o 21ος αιώνας
=============
Πατριάρχης και Πάπας στη Νίκαια
Κοινή προσευχή χωρίς το Filioque
=============
Ζ. Ομπράντοβιτς στα «ΝΕΑ»
Θα είμαι στον πάγκο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο
- Ο Τραμπ ακυρώνει εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν που δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του
- ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
- Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
- Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – «Τραυματίστηκε ένα παιδί» και προκλήθηκαν ζημιές
- Πορτοκαλί Παράγοντας: Το χημικό όπλο που συνεχίζει να σκοτώνει
- Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
