Ο Κριστιάν Καρεμπέ βραβεύτηκε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά βραβεία. Αυτή τη φορά ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, βραβεύτηκε με το Golden Foot Legend 2025, για το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο.

Αυτό είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται από μία επιτροπή, με πρόεδρο τον δημιουργό του, Αντόνιο Καλιέντο και το έχουν κατακτήσει μεταξύ άλλων οι Ροναλντίνιο, Φραντσέσκο Τότι, Ράιαν Γκιγκς, Αντρές Ινιέστα, Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, Κριστιάνο Ρονάλντο και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η ανάρτηση για το βραβείο του Κριστιάν Καρεμπέ:

«Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμα σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση» αναφέρει το σχετικό μήνυμα των διοργανωτών στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GOLDEN FOOT (@goldenfoot_official)

Αναλυτικά, η αναφορά των διοργανωτών στον Κριστιάν Καρεμπέ:

«Σήμερα, τιμούμε ένα πραγματικό είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – έναν άνθρωπο του οποίου το ταλέντο, η ταπεινότητα και η παγκόσμια επιρροή έχουν αφήσει ένα διαχρονικό σημάδι στο άθλημα.

Από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 1998 με τη Γαλλία μέχρι την κατάκτηση του Champions League της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ένα από τα σπουδαιότερα ταξίδια του ποδοσφαίρου, στο οποίο χαρακτηρίστηκε από αριστεία και αποφασιστικότητα.

Αλλά η κληρονομιά που άφησε εκτείνεται πολύ πέρα ​από τα τρόπαια. Ο Κριστιάν έχει από καιρό αφιερωθεί σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την ισότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο σε όλο τον κόσμο. Η φωνή και οι πράξεις του συνεχίζουν να κάνουν σημαντική διαφορά σε αμέτρητες κοινότητες. Σύντομα τα ίχνη του θα εμφανιστούν στο «Champions Promenade» στο Μονακό.

Φέτος, τιμούμε την εξαιρετική του επίδραση με το Golden Foot Legend 2025, μια αναγνώριση που προορίζεται για όσους η επιρροή τους ξεπερνά τις γενιές.

Συγχαρητήρια Κριστιάν – το αποτύπωμά σου στο ποδόσφαιρο και στην ανθρωπότητα αποτελεί πραγματικά έμπνευση και είναι εκπληκτικό».

Υπενθυμίζεται πως, την προσεχή Δευτέρα (1/12) ο Χρήστος Μουζακίτης θα βρεθεί στο Τορίνο, εκεί όπου θα παραλαβεί το βραβείο του Golden Boy Web 2025, το οποίο κέρδισε μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη από το Tuttomercato, τους προηγούμενους μήνες.