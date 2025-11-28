sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ο Κριστιάν Καρεμπέ βραβεύτηκε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:30

Ο Κριστιάν Καρεμπέ βραβεύτηκε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο

Μια ακόμη τιμητική διάκριση για τον Ολυμπιακό, αφού ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ και πρέσβης των «ερυθρόλευκων», Κριστιάν Καρεμπέ, έλαβε το βραβείο «Golden Foot Legend 2025» για το «αποτύπωμα» που έχει αφήσει στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά βραβεία. Αυτή τη φορά ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, βραβεύτηκε με το Golden Foot Legend 2025, για το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο.

Αυτό είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται από μία επιτροπή, με πρόεδρο τον δημιουργό του, Αντόνιο Καλιέντο και το έχουν κατακτήσει μεταξύ άλλων οι Ροναλντίνιο, Φραντσέσκο Τότι, Ράιαν Γκιγκς, Αντρές Ινιέστα, Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, Κριστιάνο Ρονάλντο και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η ανάρτηση για το βραβείο του Κριστιάν Καρεμπέ:

«Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμα σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση» αναφέρει το σχετικό μήνυμα των διοργανωτών στα social media.

Αναλυτικά, η αναφορά των διοργανωτών στον Κριστιάν Καρεμπέ:

«Σήμερα, τιμούμε ένα πραγματικό είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – έναν άνθρωπο του οποίου το ταλέντο, η ταπεινότητα και η παγκόσμια επιρροή έχουν αφήσει ένα διαχρονικό σημάδι στο άθλημα.

Από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 1998 με τη Γαλλία μέχρι την κατάκτηση του Champions League της UEFA με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ένα από τα σπουδαιότερα ταξίδια του ποδοσφαίρου, στο οποίο χαρακτηρίστηκε από αριστεία και αποφασιστικότητα.

Αλλά η κληρονομιά που άφησε εκτείνεται πολύ πέρα ​από τα τρόπαια. Ο Κριστιάν έχει από καιρό αφιερωθεί σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την ισότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο σε όλο τον κόσμο. Η φωνή και οι πράξεις του συνεχίζουν να κάνουν σημαντική διαφορά σε αμέτρητες κοινότητες. Σύντομα τα ίχνη του θα εμφανιστούν στο «Champions Promenade» στο Μονακό.

Φέτος, τιμούμε την εξαιρετική του επίδραση με το Golden Foot Legend 2025, μια αναγνώριση που προορίζεται για όσους η επιρροή τους ξεπερνά τις γενιές.

Συγχαρητήρια Κριστιάν – το αποτύπωμά σου στο ποδόσφαιρο και στην ανθρωπότητα αποτελεί πραγματικά έμπνευση και είναι εκπληκτικό».

Υπενθυμίζεται πως, την προσεχή Δευτέρα (1/12) ο Χρήστος Μουζακίτης θα βρεθεί στο Τορίνο, εκεί όπου θα παραλαβεί το βραβείο του Golden Boy Web 2025, το οποίο κέρδισε μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη από το Tuttomercato, τους προηγούμενους μήνες.

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη

Η απάντηση του Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο μετά τα όσα κολακευτικά είπε ο προπονητής της Ρεάλ για ένα από τα «διαμάντια» του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μουζακίτη – Τι ανέφερε για Στρεφέτσα και την επόμενη μέρα του αγώνα με τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026

Οι υποψήφιοι Ευρωπαίοι ρέφερι για να σφυρίξουν στη διοργάνωση είναι 22, στη λίστα βρίσκονται Βόσνιος, Νορβηγός, Ελβετός, Τούρκος, Ρουμάνος, Σουηδός αλλά όχι Έλληνας ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)

Ως το πιο ωραίο που έχει πετύχει στη ζωή του χαρακτήρισε το τέρμα κόντρα στη Βασιλεία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ακόμη μίλησε για τις ελπίδες πρόκρισης της Γκενκ, αλλά και για το δίπλωμα οδήγησης που πήρε με τη... μία!

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Δεν αντέχεται άλλο» 28.11.25

Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται

«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
