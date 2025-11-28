Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Σε δεύτερη μοίρα έχει περάσει η ευρεία νίκη της Στουτγκάρδης με σκορ 4-0 επί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην Ολλανδία την Πέμπτη (27/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Κι αυτό γιατί ένα λυπηρό περιστατικό bullying από έναν ποδοσφαιριστή σε έναν άλλο «κέντρισε» όλα τα βλέμματα. Την καθολική αποδοκιμασία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού (και όχι μόνο) κόσμου έτυχε η απαράδεκτη ενέργεια του Βίκτορ Έντβαρντσεν να ειρωνευτεί μία δυσμορφία που έχει στο πρόσωπο του ο μέσος της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ.

🚨🚨| Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture. After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would. 🤐 pic.twitter.com/1sp3BrIeT0 — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025

🦅 GA Eagles’ Victor Edvardsen accused of mocking VfB Stuttgart’s Angelo Stiller’s nose during their 4-0 Europa League loss. Edvardsen’s repeated nose-pointing led to a confrontation. pic.twitter.com/HFRXnV6rDq — Fawy Football Tv (@Fawyfootball001) November 28, 2025

Έπειτα από μία μεταξύ τους λογομαχία ο πρώτος έκανε ειρωνικές χειρονομίες δείχνοντας τη μύτη του και αφορούσαν τη γενετική δυσπλασία του αντιπάλου του στο άνω χείλος και τη μύτη του. Προς τεράστια έκπληξη, ο διαιτητής έδωσε κίτρινες κάρτες και στους δύο, τελώντας χρέη… Πόντιου Πιλάτου, σε ένα περιστατικό που έχει θύμα και θύτη…

Μετά από τη μαζική κατακραυγή κυρίως από τα social media ο Σουηδός μέσος απολογήθηκε δημόσια, ενώ ο σύλλογος του τον τιμώρησε με πρόστιμο 500 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις: «Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγκάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα», ήταν η τοποθέτηση του Δανού στα social media.