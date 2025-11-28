Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας «τσίμπησε» έναν σημαντικό βαθμό στην Κροατία, καθώς ήρθε ισόπαλη δίχως σκορ (0-0) με τη Ριέκα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι Κύπριοι με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 8 βαθμούς και πλέον αυτή η πρόκριση στα νοκ-άουτ δεν χάνεται.

Από εκεί και πέρα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ επικράτησε με σκορ 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς εκτός έδρας και ανέβηκε στους 9 πόντους, ενώ η Στρασμπούρ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας στη Γαλλία.

Νίκη με 1-0 για τη Γιαγκελόνια κόντρα στη φινλανδική Κουόπιο, όπως και η Ντρίτα επί της Σκεντίγια, ενώ ισόπαλες ήρθαν οι αναμετρήσεις Αμπερντίν – Νόα (1-1) και Μπρεϊντάμπλικ – Σάμσουνσπορ (2-2).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0

Χάμρουν – Λίνκολν 3-1

Ζρίνσκι – Χέκεν 2-1

Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0

Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0

Ρακόβ – Ραπίντ 4-1

Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1

Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1

Κραϊόβα – Μάιντζ 1-0

Αμπερντίν – Νόα 1-1

Μπρεϊντάμπλικ – Σάμσουνσπορ 2-2

Ντρίτα – Σκέντιγια 1-0

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1

Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0

Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας 0-1

Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-2

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

19:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας

19:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς

19:45 Ντρίτα – Άλκμααρ

19:45 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου

19:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο

19:45 Σκεντίγια – Σλόβαν

19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

19:45 Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας

22:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ

22:00 Χάμρουν – Σαχτάρ

22:00 Ριέκα – Τσέλια

22:00 Κουόπιο – Λοζάνη

22:00 Λεζ Πόζναν – Μάιντς

22:00 Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ράκοβ – Ζρίνσκι

22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια