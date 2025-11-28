Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League
Η ΑΕΚ Λάρνακας «τσίμπησε» έναν σημαντικό βαθμό στην Κροατία, καθώς ήρθε ισόπαλη δίχως σκορ (0-0) με τη Ριέκα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Οι Κύπριοι με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 8 βαθμούς και πλέον αυτή η πρόκριση στα νοκ-άουτ δεν χάνεται.
Από εκεί και πέρα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ επικράτησε με σκορ 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς εκτός έδρας και ανέβηκε στους 9 πόντους, ενώ η Στρασμπούρ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας στη Γαλλία.
Νίκη με 1-0 για τη Γιαγκελόνια κόντρα στη φινλανδική Κουόπιο, όπως και η Ντρίτα επί της Σκεντίγια, ενώ ισόπαλες ήρθαν οι αναμετρήσεις Αμπερντίν – Νόα (1-1) και Μπρεϊντάμπλικ – Σάμσουνσπορ (2-2).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0
Χάμρουν – Λίνκολν 3-1
Ζρίνσκι – Χέκεν 2-1
Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0
Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0
Ρακόβ – Ραπίντ 4-1
Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1
Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1
Κραϊόβα – Μάιντζ 1-0
Αμπερντίν – Νόα 1-1
Μπρεϊντάμπλικ – Σάμσουνσπορ 2-2
Ντρίτα – Σκέντιγια 1-0
Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1
Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0
Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0
Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας 0-1
Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1
Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-2
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
19:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας
19:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς
19:45 Ντρίτα – Άλκμααρ
19:45 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας
19:45 Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου
19:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο
19:45 Σκεντίγια – Σλόβαν
19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
19:45 Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας
22:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ
22:00 Χάμρουν – Σαχτάρ
22:00 Ριέκα – Τσέλια
22:00 Κουόπιο – Λοζάνη
22:00 Λεζ Πόζναν – Μάιντς
22:00 Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς
22:00 Ράκοβ – Ζρίνσκι
22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
