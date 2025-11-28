Το Betsson Trophy Tour κάνει στάση στη Σύρο

Μετά τις δύο πρώτες εντυπωσιακές στάσεις σε Λάρισα και Αγρίνιο, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του και φτάνει στο κέντρο του Αιγαίου, με επόμενο προορισμό τη Σύρο.

Λίγες μόλις ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός, το εμβληματικό τρόπαιο της διοργάνωσης θα κάνει την εμφάνισή του στο νησί, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζει να μεταφέρει τον παλμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με σκοπό να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στη διοργάνωση και στις αξίες που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο.

Το Fan Zone της Σύρου θα φιλοξενηθεί στην Κεντρική Πλατεία του νησιού, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικές εκπλήξεις και δώρα και να ζήσουν από κοντά την ενέργεια και τον ενθουσιασμό μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Η δράση θα συνεχιστεί αργότερα την ίδια ημέρα στο γήπεδο, όπου οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τη συναρπαστική αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο αυτό το ποδοσφαιρικό ταξίδι.

Το Trophy Tour φτάνει στη Σύρο και σας καλεί να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας!