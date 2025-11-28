Φως στο Τούνελ: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά δύο υποθέσεων που συγκλονίζουν
Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, ερευνώντας δύο συγκλονιστικές υποθέσεις. Στις 23.20, στο MEGA.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ερευνά δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις. Η Αγγελική Νικολούλη ακολουθεί τα αθέατα ίχνη δύο ιστοριών που συγκλονίζουν και αποκαλύπτει μυστικά που κανείς δεν φανταζόταν.
- Το «Τούνελ» ξεδιπλώνει το μπερδεμένο νήμα της αλήθειας…
Ο θάνατος του λιμενικού που άναψε φωτιές στην υπηρεσία του.
Η μάνα – ντέτεκτιβ, τα σημάδια που δεν εξηγούνται, οι κάμερες που ρίχνουν φως στις σκιές και οι σοβαρές μαρτυρίες που ακούγονται για πρώτη φορά.
Τι δείχνουν τα κρίσιμα λεπτά που κάποιοι «έκοψαν» από το βίντεο – ντοκουμέντο;
- Άφαντη η Βίκυ της Θεσσαλονίκης.
Τι θυμάται τώρα ο πρώην σύντροφός της και τι λένε οι φιλοζωικές για την αρπαγή της Ρόζας;
#FosStoTounel
