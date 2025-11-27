Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για ασέλγεια σε βάρος των ανιψιών του συντρόφου του
Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 40χρονος σύντροφος του 20χρονου με τον οποίο φέρονται ότι ασελγούσαν σε βάρος των ανιψιών, 2 και 4 ετών, του δεύτερου
- Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
- Φρίκη: Σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και αυτοκτόνησε
- Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις
- Επίδομα παιδιού - Α21: Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα;
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανιψιών – 2 και 4 ετών – του 20χρονου συντρόφου του από τη Ρουμανία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, ενώ όταν τον ρώτησε, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο»
Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.
Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, ενώ όταν τον ρώτησε, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο», αφήνοντάς την άναυδη.
Άμεσα η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια. Ο 4χρονος φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά τα όσα είχε υποστεί μαζί με τον αδελφό του, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος των δύο ανδρών.
Οι αστυνομικοί βρήκαν στα τάμπλετ και στα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.
Μετά τη σύλληψή του ο 20χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το έκανε για να ικανοποιεί τον σύντροφό του, και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
- Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
- Βενεζουέλα: Ανακλήθηκαν οι άδειες έξι αεροπορικών εταιριών εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ
- Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
- Πούτιν: Βάση συζήτησης το σχέδιο Τραμπ – Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη – Έτοιμοι να συζητήσουμε για την ασφάλειά της
- Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
- Χωρίς τον καλύτερο παίκτη της η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό
- Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
- Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις