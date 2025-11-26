Black Friday 2025: Τα προϊόντα που αξίζει να αγοράσεις φέτος

Η Black Friday δεν είναι απλώς μία ημέρα εκπτώσεων. Είναι η στιγμή που μπορείς να αποκτήσεις όσα έχεις ονειρευτεί σε τιμές που… δύσκολα θα ξαναβρείς. Μια μοναδική ευκαιρία να ανανεωθείς ολοκληρωτικά και να κάνεις upgrade στην καθημερινότητά σου, δίνοντάς της νέα πνοή.

Αυτό που κάνει την Black Friday τόσο ξεχωριστή είναι οι μεγάλες εκπτώσεις σε κορυφαία προϊόντα. Αυτήν την περίοδο, οι τιμές «πέφτουν» κατακόρυφα σε κατηγορίες που σπάνια βλέπουμε τόσο μεγάλες προσφορές, όπως η τεχνολογία, οι οικιακές συσκευές, η μόδα αλλά και τα καλλυντικά.

Από μια νέα τηλεόραση για περισσότερες cozy στιγμές στο σπίτι, μέχρι ένα ολοκαίνουργιο laptop για την δουλειά ή την σχολή, η Black Friday σου δίνει την μοναδική ευκαιρία να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές, να αποκτήσεις δηλαδή όσα θέλεις, βγαίνοντας κερδισμένος.

Και το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο! Καθώς προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, είναι η τέλεια στιγμή να προμηθευτείς τα δώρα που θα κάνεις στους αγαπημένους σου αλλά και στον εαυτό σου, σε πολύ χαμηλότερες τιμές για να είναι όλοι ευχαριστημένοι!

Κάνοντας την έρευνά μας, βρήκαμε τα top categories (είδη τεχνολογίας αλλά και οικιακές συσκευές), με εκπτώσεις που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη και budget.

Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν την φετινή Black Friday

Από smart λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη, όπως οι σκούπες ρομπότ και τα συστήματα σιδερώματος, μέχρι κορυφαίες επιλογές τεχνολογίας, όπως smartphones τελευταίας γενιάς και αφυγραντήρες για πιο καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, αυτά είναι τα deals που αξίζει να προλάβεις την φετινή Black Friday:

Xiaomi S40 Σκούπα Ρομπότ

Καθαριότητα στο μισό χρόνο με την σκούπα ρομπότ Xiaomi S40, που διαθέτει έναν 10000Pa powerful suction fan blower, ιδανικό για την απομάκρυνση σκόνης, ψίχουλων και τριχών σε κάθε τύπο δαπέδου. Έρχεται εξοπλισμένη με τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού, που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της καθαριότητας: Silent για αθόρυβη λειτουργία, Standard για καθημερινό καθαρισμό, Strong για πιο έντονο καθαρισμό και Turbo για μέγιστη απόδοση.

Θα την βρεις*

Στα 154,00€ στο SHOPFLIX.GR.

Στα 159,00€ στον Κωτσόβολο.

Στα 160,00€ στο Public.

Σύστημα Σιδερώματος Πίεσης Tefal Express Vision

Το Tefal Express Vision σύστημα σιδερώματος εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην υψηλή απόδοση σιδερώματος και στον πρακτικό, εύχρηστο σχεδιασμό. Ο πανίσχυρος ατμός συνδυάζεται με το πρωτοποριακό σύστημα Easy LED Vision δείχνοντας το δρόμο για ευκολότερο σιδέρωμα —με φως στο άκρο του σίδερου για πλήρη ορατότητα παντού— ενώ χαρακτηριστικά όπως η τεχνολογία χωρίς ρυθμίσεις, ο αφαιρούμενος συλλέκτης αλάτων και το μεγάλης χωρητικότητας δοχείο νερού κάνουν την καθημερινή φροντίδα των υφασμάτων πανεύκολη.

Θα το βρεις*

Στα 145,90€ στο SHOPFLIX.GR.

Στα 148,00€ στο Skroutz.

Στα 149,00€ στον Κωτσόβολο.

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα Oral-B iO Series 6

Η Oral-B iO συνδυάζει την επαναστατική τεχνολογία iO με τη στρογγυλή κεφαλή βουρτσίσματος και απαλές μικροδονήσεις, προσφέροντας αίσθηση επαγγελματικού καθαρισμού κάθε μέρα και πιο υγιή ούλα. Με χρονοδιακόπτη 2 λεπτών, ειδοποιήσεις ανά 30 δευτερόλεπτα και τεχνητή νοημοσύνη που αναγνωρίζει το στυλ βουρτσίσματος και καθοδηγεί μέσω της εφαρμογής Oral-B, εξασφαλίζει πλήρη και εξατομικευμένο καθαρισμό.

Θα την βρεις*

Στα 94,69€ στο SHOPFLIX.GR.

Στα 94,88€ στο Skroutz.

Στα 99,90€ στον Κωτσόβολο.

Xiaomi Redmi Note 14 NFC 5G

Το Xiaomi Redmi Note 14 5G προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και λειτουργικότητα. Η εντυπωσιακή κάμερα 108MP αποτυπώνει κάθε στιγμή με λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα, είτε πρόκειται για τοπία είτε για πορτρέτα. Με τη μεγάλη μπαταρία 5110mAh, απολαμβάνεις ατελείωτη χρήση χωρίς συχνές φορτίσεις, καλύπτοντας άνετα τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Θα το βρεις*

Στα 179,97€ στο SHOPFLIX.GR.

Στα 194,88€ στο Skroutz.

Στα 199,90€ στον Κωτσόβολο.

INVENTOR Comfort CF-ION-10L Αφυγραντήρας

Ο αφυγραντήρας INVENTOR Comfort προσφέρει καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από ρύπους και μικροοργανισμούς. Διαθέτει λειτουργία στεγνώματος ρούχων και έξυπνη αφύγρανση για ιδανική υγρασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου και τον 24ωρο χρονοδιακόπτη, απολαμβάνεις άνεση και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος.

Θα τον βρεις*

Στα 128,00€ στο Skroutz.

Στα 129,00€ στο Public.

Στα 134,90€ στο SHOPFLIX.GR.

*Τιμές βάση τελευταίας καταγραφής 26/11/2025