26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Black Friday 2025: Τα προϊόντα που αξίζει να αγοράσεις φέτος
Τα Νέα της Αγοράς 26 Νοεμβρίου 2025 | 16:18

Black Friday 2025: Τα προϊόντα που αξίζει να αγοράσεις φέτος

Μια «ανάσα» μακρυά από την Black Friday, συγκρίνουμε τιμές και αου δείχνουμε τα προϊόντα που πραγματικά αξίζουν.

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Spotlight

Η Black Friday δεν είναι απλώς μία ημέρα εκπτώσεων. Είναι η στιγμή που μπορείς να αποκτήσεις όσα έχεις ονειρευτεί σε τιμές που… δύσκολα θα ξαναβρείς. Μια μοναδική ευκαιρία να ανανεωθείς ολοκληρωτικά και να κάνεις upgrade στην καθημερινότητά σου, δίνοντάς της νέα πνοή.

Αυτό που κάνει την Black Friday τόσο ξεχωριστή είναι οι μεγάλες εκπτώσεις σε κορυφαία προϊόντα. Αυτήν την περίοδο, οι τιμές «πέφτουν» κατακόρυφα σε κατηγορίες που σπάνια βλέπουμε τόσο μεγάλες προσφορές, όπως η τεχνολογία, οι οικιακές συσκευές, η μόδα αλλά και τα καλλυντικά.

Από μια νέα τηλεόραση για περισσότερες cozy στιγμές στο σπίτι, μέχρι ένα ολοκαίνουργιο laptop για την δουλειά ή την σχολή, η Black Friday σου δίνει την μοναδική ευκαιρία να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές, να αποκτήσεις δηλαδή όσα θέλεις, βγαίνοντας κερδισμένος.

Και το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο! Καθώς προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, είναι η τέλεια στιγμή να προμηθευτείς τα δώρα που θα κάνεις στους αγαπημένους σου αλλά και στον εαυτό σου, σε πολύ χαμηλότερες τιμές για να είναι όλοι ευχαριστημένοι!

Κάνοντας την έρευνά μας, βρήκαμε τα top categories (είδη τεχνολογίας αλλά και οικιακές συσκευές), με εκπτώσεις που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη και budget.

Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν την φετινή Black Friday

Από smart λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη, όπως οι σκούπες ρομπότ και τα συστήματα σιδερώματος, μέχρι κορυφαίες επιλογές τεχνολογίας, όπως smartphones τελευταίας γενιάς και αφυγραντήρες για πιο καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, αυτά είναι τα deals που αξίζει να προλάβεις την φετινή Black Friday:

Xiaomi S40 Σκούπα Ρομπότ

Καθαριότητα στο μισό χρόνο με την σκούπα ρομπότ Xiaomi S40, που διαθέτει έναν 10000Pa powerful suction fan blower, ιδανικό για την απομάκρυνση σκόνης, ψίχουλων και τριχών σε κάθε τύπο δαπέδου. Έρχεται εξοπλισμένη με τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού, που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της καθαριότητας: Silent για αθόρυβη λειτουργία, Standard για καθημερινό καθαρισμό, Strong για πιο έντονο καθαρισμό και Turbo για μέγιστη απόδοση.

Θα την βρεις*

Στα 154,00€ στο SHOPFLIX.GR.
Στα 159,00€ στον Κωτσόβολο.
Στα 160,00€ στο Public.

Σύστημα Σιδερώματος Πίεσης Tefal Express Vision

Το Tefal Express Vision σύστημα σιδερώματος εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην υψηλή απόδοση σιδερώματος και στον πρακτικό, εύχρηστο σχεδιασμό. Ο πανίσχυρος ατμός συνδυάζεται με το πρωτοποριακό σύστημα Easy LED Vision δείχνοντας το δρόμο για ευκολότερο σιδέρωμα —με φως στο άκρο του σίδερου για πλήρη ορατότητα παντού— ενώ χαρακτηριστικά όπως η τεχνολογία χωρίς ρυθμίσεις, ο αφαιρούμενος συλλέκτης αλάτων και το μεγάλης χωρητικότητας δοχείο νερού κάνουν την καθημερινή φροντίδα των υφασμάτων πανεύκολη.

Θα το βρεις*

Στα 145,90€ στο SHOPFLIX.GR.
Στα  148,00€ στο Skroutz.
Στα 149,00€ στον Κωτσόβολο.

Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα Oral-B iO Series 6

Η Oral-B iO συνδυάζει την επαναστατική τεχνολογία iO με τη στρογγυλή κεφαλή βουρτσίσματος και απαλές μικροδονήσεις, προσφέροντας αίσθηση επαγγελματικού καθαρισμού κάθε μέρα και πιο υγιή ούλα. Με χρονοδιακόπτη 2 λεπτών, ειδοποιήσεις ανά 30 δευτερόλεπτα και τεχνητή νοημοσύνη που αναγνωρίζει το στυλ βουρτσίσματος και καθοδηγεί μέσω της εφαρμογής Oral-B, εξασφαλίζει πλήρη και εξατομικευμένο καθαρισμό.

Θα την βρεις*

Στα 94,69€ στο SHOPFLIX.GR.
Στα  94,88€ στο Skroutz.
Στα  99,90€ στον Κωτσόβολο.

Xiaomi Redmi Note 14 NFC 5G

Το Xiaomi Redmi Note 14 5G προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και λειτουργικότητα. Η εντυπωσιακή κάμερα 108MP αποτυπώνει κάθε στιγμή με λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα, είτε πρόκειται για τοπία είτε για πορτρέτα. Με τη μεγάλη μπαταρία 5110mAh, απολαμβάνεις ατελείωτη χρήση χωρίς συχνές φορτίσεις, καλύπτοντας άνετα τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Θα το βρεις*

Στα 179,97€ στο SHOPFLIX.GR.
Στα 194,88€ στο Skroutz.
Στα 199,90€ στον Κωτσόβολο.

INVENTOR Comfort CF-ION-10L Αφυγραντήρας

Ο αφυγραντήρας INVENTOR Comfort προσφέρει καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από ρύπους και μικροοργανισμούς. Διαθέτει λειτουργία στεγνώματος ρούχων και έξυπνη αφύγρανση για ιδανική υγρασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου και τον 24ωρο χρονοδιακόπτη, απολαμβάνεις άνεση και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος.

Θα τον βρεις*

Στα 128,00€ στο Skroutz.
Στα 129,00€ στο Public.
Στα 134,90€ στο SHOPFLIX.GR.

*Τιμές βάση τελευταίας καταγραφής 26/11/2025

Ηλεκτρισμός
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Vita.gr
Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγια - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
