24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Ταϊλάνδη: Ο ναός ετοίμαζε το φέρετρο της για αποτέφρωση – Τότε ακούστηκε ένα χτύπημα από μέσα
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Ταϊλάνδη: Ο ναός ετοίμαζε το φέρετρο της για αποτέφρωση – Τότε ακούστηκε ένα χτύπημα από μέσα

Το προσωπικό ενός ναού στην Ταϊλάνδη έμεινε άναυδο όταν μια γυναίκα, που είχε μεταφερθεί εκεί για να αποτεφρωθεί, άρχισε να κινείται μέσα στο φέρετρό της.

Έβα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στο Γουάτ Ρατ Πρακχονγκ Ταμ, έναν βουδιστικό ναό που βρίσκεται στην επαρχία Νονταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του ναού στο Facebook έδειχνε τη γυναίκα, ξαπλωμένη σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, να κινεί ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Ο Παϊράτ Σουντθούπ, γενικός διευθυντής του Γουάτ Ρατ Πρακχονγκ Ταμ, ενημέρωσε τη Δευτέρα το Associated Press ότι η 65χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί στον ναό από την επαρχία Φιτσανουλόκ στην Ταϊλάνδη, από τον αδερφό της, με σκοπό να γίνει εκεί η καύση.

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό άκουσε «ένα αμυδρό χτύπημα που προερχόταν από το φέρετρο» λίγο πριν παρατηρηθούν οι κινήσεις της.

«Ξαφνιάστηκα λίγο, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι έμειναν έκπληκτοι», είπε.

«Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπάει το πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Πώς συνέβη η απίθανη παρεξήγηση

Σύμφωνα με τον Παϊράτ, ο αδελφός τη γυναίκας είπε ότι εκείνη ήταν κλινήρης για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και έπαψε να ανταποκρίνεται, ενώ έδειχνε να έχει σταματήσει να αναπνέει πριν από δύο ημέρες.

Ο αδελφός την έβαλε τότε σε ένα φέρετρο και έκανε το ταξίδι 500 χιλιομέτρων μέχρι ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, είπε ο Παϊράτ.

Ο ναός του προσφέρει δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι’ αυτό και ο αδελφός τους προσέγγισε την Κυριακή.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ εξηγούσε πώς να πάρουν πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν το χτύπημα.

Τότε την εξέτασαν και την έστειλαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Ο ηγούμενος είπε ότι ο ναός θα κάλυπτε τα ιατρικά της έξοδα, σύμφωνα με τον Παϊράτ.

