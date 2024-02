Δεν πίστευε στα μάτια του ένας άντρας από την Ινδία, κατά τη διάρκεια αποτέφρωσης της σορού της 52χρονης συζύγου του.

Σύμφωνα με τους Times of India, η γυναίκα —λίγο πριν τυλιχτεί η σορός της στις φλόγες— αναστήθηκε.

Η Μπούτζι Άαμα από το Μπερχαμπούρ της Ινδίας είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα από πυρκαγιά στο σπίτι της την 1η Φεβρουαρίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για θεραπεία, με εγκαύματα στο μισό της σώμα.

Η 52χρονη επέστρεψε στο σπίτι της, αλλά λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς της, δεν μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη θεραπεία της και λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 12/2 δεν άνοιξε τα μάτια της.

Ο σύζυγός της, Σιμπαράμ Πάλο, θεώρησε ότι η γυναίκα του είχε πεθάνει και κανόνισε τη μεταφορά της σορού της με νεκροφόρα σε αποτεφρωτήριο.

The locals and her family had almost completed assembling the funeral pyre and «just then, Bujji opened her eyes…»https://t.co/ko8bHCWBnY

— The Times Of India (@timesofindia) February 13, 2024