Σε ποια περίπτωση εξετάζεται παράταση για την απογραφή

Η απροθυμία (της πλειονότητας) των συντηρητών και ο φόβος των ιδιοκτητών πάει να ρίξει έξω την απογραφή των ανελκυστήρων η οποία λήγει στο τέλος της εβδομάδας (!).

Η έως τώρα συμμετοχή δεν είναι η αναμενόμενη. Και παρά την υποχρεωτικότητα του μέτρου, μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί κάτω από 200.000 ανελκυστήρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται οπουδήποτε μεταξύ 750.000-900.000.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης ζητούν από τους συντηρητές να βγάλουν τα πελατολόγιά τους και να δηλώσουν στην πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρεί ο καθένας τους.

Αυτό, μπορεί να ακούγεται (και είναι) λογικό, όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά αυτόματα Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID). Ετσι, ο ανελκυστήρας που δεν θα απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα, και χωρίς αριθμό απογραφής, σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγιστεί.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνον να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να εκδίδονται και φορολογικά στοιχεία για το κόστος συντήρησής τους. Κοινώς, μπαίνει τέλος στο μαύρο χρήμα για τις συντηρήσεις και στα μαύρα, δηλαδή αδήλωτα, συνεργεία συντήρησης.

Την ίδια στιγμή, πολλοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ιδίως σε παλαιότερες πολυκατοικίες, όπου υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με την καταβολή κοινοχρήστων, φοβούνται να μπουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του TaxisNet και να δηλώσουν τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα (ή τους ανελκυστήρες) της πολυκατοικίας τους, επειδή θεωρούν πως στην περίπτωση που κάτι πάει «στραβά», θα βρεθούν αυτοί υπόλογοι για την αναβάθμισή του ή κάποιο ενδεχόμενο πρόστιμο.

Για τον λόγο αυτόν, από το αρμόδιο υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ατομική ευθύνη για όσους (ιδιοκτήτες και διαχειριστές) προβούν στην απογραφή του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας τους.

Μέχρι στιγμής, από το υπουργείο Ανάπτυξης λένε πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, αν η απογραφή αρχίσει να «περπατάει» με πιο έντονο ρυθμό, και φανεί πως τελικά οι ενδιαφερόμενοι, και ιδιαίτερα οι συντηρητές, ανταποκρίνονται αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου, τότε, το ενδεχόμενο της παράτασης είναι μια σοβαρή πιθανότητα.

Η αντίστροφη μέτρηση και τα ερωτήματα

Αν και η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων στα κτίρια όλης της χώρας βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», εντούτοις, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα.

Για τον λόγο αυτόν, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρου Στράτου Παραδιά, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουνυπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς να κάνουν σωστά την απογραφή και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ποια είναι τα βήματα για να την απογραφή του ανελκυστήρα;

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο https://elevator.mindev.gov.gr/. Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο/ΚΑΕΚ, τότε, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών. Ειδικότερα, η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των στάσεων ενός ανελκυστήρα;

Ο αριθµός των στάσεων ενός ανελκυστήρα είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιεί στάση ένας ανελκυστήρας για να εξυπηρετήσει την επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. Για παράδειγμα, σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων, ο αριθμός των στάσεων θα είναι πέντε, επειδή ο ανελκυστήρας πραγματοποιεί στάση στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν στην τετραώροφη οικοδοµή υπάρχει και ένα υπόγειο, στο οποίο πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση, τότε οι στάσεις είναι έξι (υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος όροφος).

Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που δεν συντηρείται και βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (διότι δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λάθος διεύθυνση κτιρίου;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής, και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου συμπλήρωση των ορθών στοιχείων.

Ποιο είναι περίπου το κόστος της επιθεώρησης;

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ, και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ. Ολα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου. Ο ενημερωμένος κατάλογος των επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ (www.pomida.gr).

Τι ισχύει για το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης;

Με βάση τα όσα ισχύουν, η τακτική συντήρηση και η ανά τετραετία επιθεώρηση των ανελκυστήρων βαραίνει τους χρήστες τους (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές). Το κόστος των υλικών και των εργασιών αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, το επωμίζονται αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει σε όσων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται στους υψηλότερους ορόφους.

Τι προβλέπεται για τους αδήλωτους ανελκυστήρες;

Οι αδήλωτοι ανελκυστήρες θα σφραγίζονται και οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν και δεν προχωρήσουν στην απογραφή;

Η μη εμπρόθεσμη απογραφή των ανελκυστήρων επισύρει τα εξής διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα εις βάρος των ιδιοκτητών τους:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας.

2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες).

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (για παράδειγμα εμπορικά κέντρα).

Τι ευθύνες αναλαμβάνει ο διαχειριστής ή ο συνιδιοκτήτης διαμερίσματος που δηλώνει τον ανελκυστήρα με τους κωδικούς του TaxisNet;

Η χρήση των κωδικών για την είσοδο στην πλατφόρμα έχει μοναδικό σκοπό να καταγράφεται ποιος δήλωσε τον ανελκυστήρα, ώστε να μη γίνονται ψευδείς δηλώσεις. Αυτός που δηλώνει τον ανελκυστήρα δεν έχει καμία παραπάνω ευθύνη, πέρα από αυτές που ήδη προκύπτουν από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας. Δηλαδή να συμμετάσχει και αυτός στο μερίδιο που του αναλογεί, της δαπάνης για τον έλεγχο και την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του κοινόχρηστου ανελκυστήρα της πολυκατικίας. Ευθύνη και πρόστιμο θα προκύψει γι’ αυτούς που δεν θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους.

