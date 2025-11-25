newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σε ποια περίπτωση εξετάζεται παράταση για την απογραφή
Οικονομία 25 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Σε ποια περίπτωση εξετάζεται παράταση για την απογραφή

Eως τέλος Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία και ακολουθούν πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 έως 5.000 ευρώ - Έως σήμερα έχουν καταχωρισθεί 200.000 ανελκυστήρες από σύνολο 700.000 με 900.000

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Η απροθυμία (της πλειονότητας) των συντηρητών και ο φόβος των ιδιοκτητών πάει να ρίξει έξω την απογραφή των ανελκυστήρων η οποία λήγει στο τέλος της εβδομάδας (!).

Η έως τώρα συμμετοχή δεν είναι η αναμενόμενη. Και παρά την υποχρεωτικότητα του μέτρου, μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί κάτω από 200.000 ανελκυστήρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται οπουδήποτε μεταξύ 750.000-900.000.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης ζητούν από τους συντηρητές να βγάλουν τα πελατολόγιά τους και να δηλώσουν στην πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρεί ο καθένας τους.

Αυτό, μπορεί να ακούγεται (και είναι) λογικό, όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά αυτόματα Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID). Ετσι, ο ανελκυστήρας που δεν θα απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα, και χωρίς αριθμό απογραφής, σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγιστεί.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνον να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να εκδίδονται και φορολογικά στοιχεία για το κόστος συντήρησής τους. Κοινώς, μπαίνει τέλος στο μαύρο χρήμα για τις συντηρήσεις και στα μαύρα, δηλαδή αδήλωτα, συνεργεία συντήρησης.

Την ίδια στιγμή, πολλοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ιδίως σε παλαιότερες πολυκατοικίες, όπου υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με την καταβολή κοινοχρήστων, φοβούνται να μπουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του TaxisNet και να δηλώσουν τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα (ή τους ανελκυστήρες) της πολυκατοικίας τους, επειδή θεωρούν πως στην περίπτωση που κάτι πάει «στραβά», θα βρεθούν αυτοί υπόλογοι για την αναβάθμισή του ή κάποιο ενδεχόμενο πρόστιμο.

Για τον λόγο αυτόν, από το αρμόδιο υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ατομική ευθύνη για όσους (ιδιοκτήτες και διαχειριστές) προβούν στην απογραφή του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας τους.

Μέχρι στιγμής, από το υπουργείο Ανάπτυξης λένε πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, αν η απογραφή αρχίσει να «περπατάει» με πιο έντονο ρυθμό, και φανεί πως τελικά οι ενδιαφερόμενοι, και ιδιαίτερα οι συντηρητές, ανταποκρίνονται αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου, τότε, το ενδεχόμενο της παράτασης είναι μια σοβαρή πιθανότητα.

Η αντίστροφη μέτρηση και τα ερωτήματα

Αν και η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων στα κτίρια όλης της χώρας βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», εντούτοις, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα.

Για τον λόγο αυτόν, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρου Στράτου Παραδιά, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουνυπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς να κάνουν σωστά την απογραφή και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ποια είναι τα βήματα για να την απογραφή του ανελκυστήρα;

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο https://elevator.mindev.gov.gr/. Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο/ΚΑΕΚ, τότε, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών. Ειδικότερα, η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των στάσεων ενός ανελκυστήρα;

Ο αριθµός των στάσεων ενός ανελκυστήρα είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιεί στάση ένας ανελκυστήρας για να εξυπηρετήσει την επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. Για παράδειγμα, σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων, ο αριθμός των στάσεων θα είναι πέντε, επειδή ο ανελκυστήρας πραγματοποιεί στάση στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν στην τετραώροφη οικοδοµή υπάρχει και ένα υπόγειο, στο οποίο πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση, τότε οι στάσεις είναι έξι (υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος όροφος).

Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που δεν συντηρείται και βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (διότι δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λάθος διεύθυνση κτιρίου;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής, και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου συμπλήρωση των ορθών στοιχείων.

Ποιο είναι περίπου το κόστος της επιθεώρησης;

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ, και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ. Ολα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου. Ο ενημερωμένος κατάλογος των επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ (www.pomida.gr).

Τι ισχύει για το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης;

Με βάση τα όσα ισχύουν, η τακτική συντήρηση και η ανά τετραετία επιθεώρηση των ανελκυστήρων βαραίνει τους χρήστες τους (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές). Το κόστος των υλικών και των εργασιών αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, το επωμίζονται αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τη στήλη δαπανών ανελκυστήρα, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει σε όσων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται στους υψηλότερους ορόφους.

Τι προβλέπεται για τους αδήλωτους ανελκυστήρες;

Οι αδήλωτοι ανελκυστήρες θα σφραγίζονται και οι ιδιοκτήτες τους θα  πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν και δεν προχωρήσουν στην απογραφή;

Η μη εμπρόθεσμη απογραφή των ανελκυστήρων επισύρει τα εξής διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα εις βάρος των ιδιοκτητών τους:

  • 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας.
  • 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες).
  • 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (για παράδειγμα εμπορικά κέντρα).

Τι ευθύνες αναλαμβάνει ο διαχειριστής ή ο συνιδιοκτήτης διαμερίσματος που δηλώνει τον ανελκυστήρα με τους κωδικούς του TaxisNet;

Η χρήση των κωδικών για την είσοδο στην πλατφόρμα έχει μοναδικό σκοπό να καταγράφεται ποιος δήλωσε τον ανελκυστήρα, ώστε να μη γίνονται ψευδείς δηλώσεις. Αυτός που δηλώνει τον ανελκυστήρα δεν έχει καμία παραπάνω ευθύνη, πέρα από αυτές που ήδη προκύπτουν από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας. Δηλαδή να συμμετάσχει και αυτός στο μερίδιο που του αναλογεί, της δαπάνης για τον έλεγχο και την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του κοινόχρηστου ανελκυστήρα της πολυκατικίας. Ευθύνη και πρόστιμο θα προκύψει γι’ αυτούς που δεν θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο