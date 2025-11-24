Νίκολιτς: «Η απόδοση ήταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα – Βλέπουμε πρόοδο»

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη και πήρε τη νίκη με 1-0, στην επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι η Ένωση έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και ότι άξιζε να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι

«Ήταν δύο εβδομάδες πολύ καλής προπόνησης, παίξαμε με μεγάλη ένταση, μεγάλη πίεση. Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αξίζαμε τη νίκη. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε νωρίς ή να βάλουμε παραπάνω από ένα τέρμα, αλλά είχαμε πρέσινγκ, ένταση, ευκαιρίες. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για τη νίκη αλλά και τον κόσμο που μας στήριξε.

Μου αρέσει να παίζω με δύο επιθετικούς, αλλά είναι δύσκολο όταν έχεις μόνο δύο στη διάθεσή σου. Είναι ένα ρίσκο, σήμερα μας βγήκε, είχαμε εξαιρετικούς συνδυασμούς τόσο από τους δύο επιθετικούς όσο και από τους υπόλοιπους παίκτες που έπαιξαν κάθετο ποδόσφαιρο».

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο πιο μετά ο Νίκολιτς πρόσθεσε: «Καλησπέρα. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες για τους τρεις βαθμούς. Η απόδοση ηταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα. Υπήρξε ένταση στις προπονήσεις, δουλέψαμε καλά. Βγήκε στο παιχνίδι. Όλα ηταν εξαιρετικά. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες μετράμε τελικές. Βλέπουμε πρόοδο. Έχουμε απουσίες, γύρισε ο Ζίνι, ο Περέιρα είναι εδώ. είμαι ικανοποιημένος από τις πάσες, από τη δημιουργία ευκαιριών, από την ένταση. Εξαίρεση τα τελειώματα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη σήμερα. Κοιτάμε τώρα το ματς με την Φιορεντίνα».

Για το γεγονός ότι ο Ζίνι στο γκολ έδειξε τη φανέλα του Πιερό, αν έχει κάτι ο Πιερό σοβαρό ή είναι κάτι μεταξύ τους;

«Ο Πιερό γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο. Έπαιζαν σε έναν τεχνητό χλοοτάπητα. Δεν είναι μεγάλος ο τραυματισμός. Θα γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Θα γίνει καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση. Ο Ζίνι είναι ένα πολύ καλό παιδί».

Τώρα που θα απουσιάσει ο Πιερό, τον επηρεάζει επιθετικά για το αν θα παίζει με δυο φορ μπροστά;

«Μας επηρεάζει πολύ. Γνωρίζετε ότι μου αρέσει να παίζω με δυο φορ. Τώρα γύρισε ο Ζίνι και τραυματίστηκε ο Πιερό. Παίξαμε με δυο φορ, λειτούργησε. Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο συνέκλιναν προς τα μέσα και έδιναν χώρο στα μπακ. Είχαμε μία ποικιλία στην επίθεσή μας. Και από τον άξονα και το κέντρο. Δεν θα είναι εύκολο να παίζουμε συνέχεια με δυο φορ. Δεν θα κλαίμε. Συνεχίζουμε».

Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και η πίεση στο τέλος;

«Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα ήταν 1-0 ή 1-1. Το πέναλτι με τη Σάμροκ διατηρώ ακόμα επιφυλάξεις. Στο τέλος δεχθήκαμε κάποια ανησυχία, όχι πίεση. Η εικόνα επηρεάζει τους παίκτες. Είχαμε πολλή ένταση απόψε. Πρεσάραμε. Σαφώς αν είχαμε πετύχει και δεύτερο τέρμα θα ειχε αφαιρέσει την πίεση. Είχαμε 27 τελικές, περίπου 30 με τη Σάμροκ. Αν σκοράρουμε θα φύγει η πίεση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Εχω ένα μήνυμα να απευθύνω: είμαστε παρόντες! Ειμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, παρά τις δυσκολίες. Οι παίκτες έχουν πνευμα πολεμιστή. Το βλέπω καθημερινά. Δουλεύουν σκληρά, σε μία μεταβατική περίοδο για την ΑΕΚ. Με γεμίζει περηφάνια η προσπάθειά τους. Είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε παρόντες».

Αν πρέπει να βρεθούν καλύτερες θέσεις εκτέλεσης για να έρθει το γκολ;

«Ειδικά σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ειδικά σήμερα κάναμε επιθέσεις παντού, από τα άκρα, από στημένες φάσεις, από τον άξονα. Ειμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε σουτ αντί να πασάρουμε και το αντίστροφο. Είναι μία έλλειψη εμπειρίας ίσως. Θα το λύσουμε», κατέληξε ο Νίκολιτς.