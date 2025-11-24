sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νίκολιτς: «Η απόδοση ήταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα – Βλέπουμε πρόοδο»
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 00:13

Νίκολιτς: «Η απόδοση ήταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα – Βλέπουμε πρόοδο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για δίκαιη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και πρόσθεσε ότι η ομάδα του παρουσιάζει αγωνιστική πρόοδο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη και πήρε τη νίκη με 1-0, στην επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι η Ένωση έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και ότι άξιζε να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι

«Ήταν δύο εβδομάδες πολύ καλής προπόνησης, παίξαμε με μεγάλη ένταση, μεγάλη πίεση. Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αξίζαμε τη νίκη. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε νωρίς ή να βάλουμε παραπάνω από ένα τέρμα, αλλά είχαμε πρέσινγκ, ένταση, ευκαιρίες. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για τη νίκη αλλά και τον κόσμο που μας στήριξε.

Μου αρέσει να παίζω με δύο επιθετικούς, αλλά είναι δύσκολο όταν έχεις μόνο δύο στη διάθεσή σου. Είναι ένα ρίσκο, σήμερα μας βγήκε, είχαμε εξαιρετικούς συνδυασμούς τόσο από τους δύο επιθετικούς όσο και από τους υπόλοιπους παίκτες που έπαιξαν κάθετο ποδόσφαιρο».

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο πιο μετά ο Νίκολιτς πρόσθεσε: «Καλησπέρα. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες για τους τρεις βαθμούς. Η απόδοση ηταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα. Υπήρξε ένταση στις προπονήσεις, δουλέψαμε καλά. Βγήκε στο παιχνίδι. Όλα ηταν εξαιρετικά. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες μετράμε τελικές. Βλέπουμε πρόοδο. Έχουμε απουσίες, γύρισε ο Ζίνι, ο Περέιρα είναι εδώ. είμαι ικανοποιημένος από τις πάσες, από τη δημιουργία ευκαιριών, από την ένταση. Εξαίρεση τα τελειώματα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη σήμερα. Κοιτάμε τώρα το ματς με την Φιορεντίνα».

Για το γεγονός ότι ο Ζίνι στο γκολ έδειξε τη φανέλα του Πιερό, αν έχει κάτι ο Πιερό σοβαρό ή είναι κάτι μεταξύ τους;

«Ο Πιερό γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο. Έπαιζαν σε έναν τεχνητό χλοοτάπητα. Δεν είναι μεγάλος ο τραυματισμός. Θα γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Θα γίνει καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση. Ο Ζίνι είναι ένα πολύ καλό παιδί».

Τώρα που θα απουσιάσει ο Πιερό, τον επηρεάζει επιθετικά για το αν θα παίζει με δυο φορ μπροστά;

«Μας επηρεάζει πολύ. Γνωρίζετε ότι μου αρέσει να παίζω με δυο φορ. Τώρα γύρισε ο Ζίνι και τραυματίστηκε ο Πιερό. Παίξαμε με δυο φορ, λειτούργησε. Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο συνέκλιναν προς τα μέσα και έδιναν χώρο στα μπακ. Είχαμε μία ποικιλία στην επίθεσή μας. Και από τον άξονα και το κέντρο. Δεν θα είναι εύκολο να παίζουμε συνέχεια με δυο φορ. Δεν θα κλαίμε. Συνεχίζουμε».

Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και η πίεση στο τέλος;

«Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα ήταν 1-0 ή 1-1. Το πέναλτι με τη Σάμροκ διατηρώ ακόμα επιφυλάξεις. Στο τέλος δεχθήκαμε κάποια ανησυχία, όχι πίεση. Η εικόνα επηρεάζει τους παίκτες. Είχαμε πολλή ένταση απόψε. Πρεσάραμε. Σαφώς αν είχαμε πετύχει και δεύτερο τέρμα θα ειχε αφαιρέσει την πίεση. Είχαμε 27 τελικές, περίπου 30 με τη Σάμροκ. Αν σκοράρουμε θα φύγει η πίεση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Εχω ένα μήνυμα να απευθύνω: είμαστε παρόντες! Ειμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, παρά τις δυσκολίες. Οι παίκτες έχουν πνευμα πολεμιστή. Το βλέπω καθημερινά. Δουλεύουν σκληρά, σε μία μεταβατική περίοδο για την ΑΕΚ. Με γεμίζει περηφάνια η προσπάθειά τους. Είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε παρόντες».

Αν πρέπει να βρεθούν καλύτερες θέσεις εκτέλεσης για να έρθει το γκολ;

«Ειδικά σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ειδικά σήμερα κάναμε επιθέσεις παντού, από τα άκρα, από στημένες φάσεις, από τον άξονα. Ειμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε σουτ αντί να πασάρουμε και το αντίστροφο. Είναι μία έλλειψη εμπειρίας ίσως. Θα το λύσουμε», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο