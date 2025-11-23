sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή» (vid)
Ποδόσφαιρο 23 Νοεμβρίου 2025 | 23:45

Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή» (vid)

Ο Μανόλο Χιμένεθ ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ για τη βράβευσή του και παράλληλα στάθηκε στη φάση του Κάρλες Πέρεθ.

Σύνταξη
Ο Άρης ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League με τον Μανόλο Χιμένεθ να δηλώνει ευγνώμων στην Ένωση μετά το τέλος του ματς.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε επίσης πως στην ομάδα του κόστισε το λάθος που έκανε στο γκολ του Ζίνι, ενώ αναφέρθηκε και στον «ανατριχιαστικό» τραυματισμό του Αλφαρέλα.

Παράλληλα στάθηκε στην ευκαιρία του Κάρλες Πέρεθ τονίζοντας πως αν ο συμπατριώτης του έπεφτε στην περιοχή θα εξασφάλισε πέναλτι και παράλληλα την αποβολή του αμυντικού

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ στην Cosmote TV

Σε ερώτηση που του έγινε για το πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ είπε μέσω της Cosmote TV: «Όχι, είμαι επαγγελματίας προπονητής, αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στον Άρη. Νιώθω πολύ ευγνώμων στην ΑΕΚ για τη βράβευση πριν το ματς».

Για την ήττα από την ΑΕΚ: «Θα ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ποιοτική ομάδα και σήμερα έφτιαξε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η αλήθεια είναι ότι κλειδί ήταν το λάθος που κάναμε στο ψηλό παιχνίδι στη φάση του γκολ και αυτό μας κόστισε σήμερα».

Για τον τραυματισμό του Αλφαρελά είπε: «Μας κόστισε πολύ, διότι από την πρώτη ημέρα το καλοκαίρι υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έπαιξε καλά σήμερα, περιμέναμε να παίξει και στα 90 λεπτά. Είναι άσχημος τραυματισμός, δεν ξέρουμε πόσο θα λείψει».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ δήλωσε: «Απέναντι σε μία δυνατή ομάδα όπως η ΑΕΚ, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερασπιστήκαμε καλά την άμυνά μας. Σε φάσεις που βγήκαμε στην αντεπίθεση είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά της ΑΕΚ ήταν περισσότερες. Για μένα η φάση-κλειδί είναι με την ευκαιρία του Πέρεθ, ο οποίος αντί να πέσει πάνω στο μαρκάρισμα προσπαθεί να σκοράρει το γκολ. Εάν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή. Η ΑΕΚ πίεσε πολύ και θεωρώ ότι αυτό που κόστισε στο γκολ ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε μία εναέρια μονομαχία».

Για τη μη χρησιμοποίηση του Φαμπιάνο και τους τραυματίες: «Είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια και πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν… Μίλησα με τον Φαμπιάνο, τον ρώτησα αν είναι έτοιμος και είπε ότι δεν ήταν 100% έτοιμος για να αγωνιστεί. Οταν ρώτησα τον Ρόουζ, δήλωσε πιο έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν 2-3 παίκτες στον πάγκο που έχουν ενοχλήσεις. Ο Νόα (σ.σ. Σούντμπεργκ) έχει προβλήματα στη μέση και δυστυχώς ο Αλφαρέλα στάθηκε άτυχος. Σήμερα ήταν η μεγάλη του στιγμή. Κατά την εξέλιξη του ματς, μαζί με τον Παναγίδη ήταν από τους καλύτερους. Νομίζω μιλάμε για κάταγμα».

Για το αρνητικό σερί του Άρη: «Είμαι κουρασμένος από τις στατιστικές. Η στατιστική είναι… κρύα. Θα πρέπει να ψάξουμε γιατί φτάσαμε εδώ και να μην βασίζουμε την κριτική μας στα νούμερα. Διαφορετικά, όλα είναι δικαιολογίες. Ποιά ομάδα αγωνίζεται με 6-7 απουσίες σε κάθε ματς; Δεν φτάνει μόνο η θέληση για να κερδίζεις. Κερδίζεις με ποιότητα, οργάνωση, σχεδιασμό. Ας ρωτήσουμε οποιοδήποτε άλλο προπονητή τί θα έκανε με τόσες απουσίες σε κάθε ματς. Είναι εύκολο να μιλάμε για τις στατιστικές… Θα το επαναλάβω, παίζουν όσοι παίζουν επειδή δεν έχουμε άλλους. Είμαι 100% με τους ποδοσφαιριστές μου, επειδή δίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη κάθε χρόνο».

Για την επιλογή του και τον Παναγίδη που ξεκίνησε βασικός: «Θα μου άρεσε να έχω διαθέσιμους όλους τους παίκτες. Πολλοί με ρωτούν για τον Σίστο… Επειδή προπονείται καλά, επειδή ο Δώνης είναι τραυματίας, επειδή ο Πέρεθ έλειπε, επειδή ο Ντούντου προέρχεται από τραυματισμό. Ο Παναγίδης έπαιξε επειδή έλειπε ο Γαλανόπουλος και το κέρδισε στην προπόνηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Παναγίδης θα εξελιχθεί σε έναν καλό παίκτη για το ελληνικό πρωτάθλημα».

Για την αναστροφή της κατάστασης: «Είμαι 100% σύμφωνος. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν κερδίζεις μόνο με τη φανέλα και την προσπάθεια. Κερδίζεις με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα κερδίζεις με το να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και το ρόστερ ολοκληρωμένο. Να βγάλουμε όλα τα… όπλα μας στο γήπεδο, παρά τις απουσίες.

Ειλικρινά, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μετά την ΑΕΛ έχουμε δύο ματς με ΠΑΟΚ και ένα Ολυμπιακό. Παρά τις απουσίες ήμασταν ανταγωνιστικοί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Για να κερδίσουμε, όμως, πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Είμαι πεπεισμένος ότι με τη δουλειά του ιατρικού τιμ θα ενσωματωθούν Γιένσεν, Δώνης και οι υπόλοιποι. Από εδώ και πέρα θα παίζουν όσοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε διάφορες θέσεις. Καμία κριτική στους παίκτες μου, επειδή δίνουν όσα έχουν μέσα στο γήπεδο», κατέληξε ο Χιμένεθ.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Αθλητική Ροή
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′ (vid)

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
