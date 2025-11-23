Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή» (vid)

Ο Άρης ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League με τον Μανόλο Χιμένεθ να δηλώνει ευγνώμων στην Ένωση μετά το τέλος του ματς.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε επίσης πως στην ομάδα του κόστισε το λάθος που έκανε στο γκολ του Ζίνι, ενώ αναφέρθηκε και στον «ανατριχιαστικό» τραυματισμό του Αλφαρέλα.

Παράλληλα στάθηκε στην ευκαιρία του Κάρλες Πέρεθ τονίζοντας πως αν ο συμπατριώτης του έπεφτε στην περιοχή θα εξασφάλισε πέναλτι και παράλληλα την αποβολή του αμυντικού

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ στην Cosmote TV

Σε ερώτηση που του έγινε για το πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ είπε μέσω της Cosmote TV: «Όχι, είμαι επαγγελματίας προπονητής, αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στον Άρη. Νιώθω πολύ ευγνώμων στην ΑΕΚ για τη βράβευση πριν το ματς».

Για την ήττα από την ΑΕΚ: «Θα ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ποιοτική ομάδα και σήμερα έφτιαξε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η αλήθεια είναι ότι κλειδί ήταν το λάθος που κάναμε στο ψηλό παιχνίδι στη φάση του γκολ και αυτό μας κόστισε σήμερα».

Για τον τραυματισμό του Αλφαρελά είπε: «Μας κόστισε πολύ, διότι από την πρώτη ημέρα το καλοκαίρι υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έπαιξε καλά σήμερα, περιμέναμε να παίξει και στα 90 λεπτά. Είναι άσχημος τραυματισμός, δεν ξέρουμε πόσο θα λείψει».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ δήλωσε: «Απέναντι σε μία δυνατή ομάδα όπως η ΑΕΚ, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερασπιστήκαμε καλά την άμυνά μας. Σε φάσεις που βγήκαμε στην αντεπίθεση είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά της ΑΕΚ ήταν περισσότερες. Για μένα η φάση-κλειδί είναι με την ευκαιρία του Πέρεθ, ο οποίος αντί να πέσει πάνω στο μαρκάρισμα προσπαθεί να σκοράρει το γκολ. Εάν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή. Η ΑΕΚ πίεσε πολύ και θεωρώ ότι αυτό που κόστισε στο γκολ ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε μία εναέρια μονομαχία».

Για τη μη χρησιμοποίηση του Φαμπιάνο και τους τραυματίες: «Είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια και πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν… Μίλησα με τον Φαμπιάνο, τον ρώτησα αν είναι έτοιμος και είπε ότι δεν ήταν 100% έτοιμος για να αγωνιστεί. Οταν ρώτησα τον Ρόουζ, δήλωσε πιο έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν 2-3 παίκτες στον πάγκο που έχουν ενοχλήσεις. Ο Νόα (σ.σ. Σούντμπεργκ) έχει προβλήματα στη μέση και δυστυχώς ο Αλφαρέλα στάθηκε άτυχος. Σήμερα ήταν η μεγάλη του στιγμή. Κατά την εξέλιξη του ματς, μαζί με τον Παναγίδη ήταν από τους καλύτερους. Νομίζω μιλάμε για κάταγμα».

Για το αρνητικό σερί του Άρη: «Είμαι κουρασμένος από τις στατιστικές. Η στατιστική είναι… κρύα. Θα πρέπει να ψάξουμε γιατί φτάσαμε εδώ και να μην βασίζουμε την κριτική μας στα νούμερα. Διαφορετικά, όλα είναι δικαιολογίες. Ποιά ομάδα αγωνίζεται με 6-7 απουσίες σε κάθε ματς; Δεν φτάνει μόνο η θέληση για να κερδίζεις. Κερδίζεις με ποιότητα, οργάνωση, σχεδιασμό. Ας ρωτήσουμε οποιοδήποτε άλλο προπονητή τί θα έκανε με τόσες απουσίες σε κάθε ματς. Είναι εύκολο να μιλάμε για τις στατιστικές… Θα το επαναλάβω, παίζουν όσοι παίζουν επειδή δεν έχουμε άλλους. Είμαι 100% με τους ποδοσφαιριστές μου, επειδή δίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη κάθε χρόνο».

Για την επιλογή του και τον Παναγίδη που ξεκίνησε βασικός: «Θα μου άρεσε να έχω διαθέσιμους όλους τους παίκτες. Πολλοί με ρωτούν για τον Σίστο… Επειδή προπονείται καλά, επειδή ο Δώνης είναι τραυματίας, επειδή ο Πέρεθ έλειπε, επειδή ο Ντούντου προέρχεται από τραυματισμό. Ο Παναγίδης έπαιξε επειδή έλειπε ο Γαλανόπουλος και το κέρδισε στην προπόνηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Παναγίδης θα εξελιχθεί σε έναν καλό παίκτη για το ελληνικό πρωτάθλημα».

Για την αναστροφή της κατάστασης: «Είμαι 100% σύμφωνος. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν κερδίζεις μόνο με τη φανέλα και την προσπάθεια. Κερδίζεις με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα κερδίζεις με το να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και το ρόστερ ολοκληρωμένο. Να βγάλουμε όλα τα… όπλα μας στο γήπεδο, παρά τις απουσίες.

Ειλικρινά, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μετά την ΑΕΛ έχουμε δύο ματς με ΠΑΟΚ και ένα Ολυμπιακό. Παρά τις απουσίες ήμασταν ανταγωνιστικοί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Για να κερδίσουμε, όμως, πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Είμαι πεπεισμένος ότι με τη δουλειά του ιατρικού τιμ θα ενσωματωθούν Γιένσεν, Δώνης και οι υπόλοιποι. Από εδώ και πέρα θα παίζουν όσοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε διάφορες θέσεις. Καμία κριτική στους παίκτες μου, επειδή δίνουν όσα έχουν μέσα στο γήπεδο», κατέληξε ο Χιμένεθ.