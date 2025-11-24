Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Απόλυτος Οδηγός για Ψώνια στη Black Friday Fashion Sale
Τα Νέα της Αγοράς 24 Νοεμβρίου 2025 | 11:17

Ο Απόλυτος Οδηγός για Ψώνια στη Black Friday Fashion Sale

Ανακαλύψτε πώς να εντοπίζετε τις ευκαιρίες που αξίζουν, να επενδύετε σε ποιοτικά fashion κομμάτια και να κάνετε τις πιο έξυπνες Black Friday αγορές της χρονιάς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Η Black Friday αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές περιόδους για αγορές μόδας, προσφέροντας εντυπωσιακές εκπτώσεις και ευκαιρίες που δύσκολα βρίσκουμε άλλη στιγμή μέσα στο έτος.

Με τόσες επιλογές όμως, είναι εύκολο να χαθούμε ανάμεσα σε αμέτρητες προσφορές και να κάνουμε αγορές που δεν χρειαζόμαστε πραγματικά. Για να αποφύγουμε περιττά έξοδα και να επενδύσουμε σε κομμάτια που αξίζουν, χρειάζεται σωστή προετοιμασία, στρατηγική και ξεκάθαρη εικόνα για το τι αναζητούμε.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα καλύτερα deals, ποια fashion items έχουν την υψηλότερη αξία στις Black Friday εκπτώσεις και πώς να κάνουμε έξυπνες, στοχευμένες αγορές που θα αναβαθμίσουν την γκαρνταρόμπα μας για όλη τη σεζόν.

Πώς Μπορούμε να Προετοιμαστούμε Σωστά για να Εκμεταλλευτούμε τις Black Friday Fashion Προσφορές;

Η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί για να αξιοποιήσετε πραγματικά τις Black Friday fashion εκπτώσεις. Πριν ξεκινήσετε το shopping, δημιουργήστε μια λίστα με τα κομμάτια που χρειάζεστε, ώστε να αποφύγετε παρορμητικές αγορές.

Κάντε έρευνα για τις αρχικές τιμές, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιες προσφορές είναι πραγματικές και συμφέρουσες. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε την ποιότητα των προϊόντων και να δώσετε προτεραιότητα σε κομμάτια που θα φορέσετε συχνά, όπως basic ρούχα, outerwear και πλεκτά.

Για παράδειγμα, αν χρειάζεστε ζεστά και ποιοτικά πλεκτά για τον χειμώνα, εξαιρετικές ζακετες γυναικειες θα βρείτε στο modivo.gr, όπου μπορείτε να εντοπίσετε μοντέρνες επιλογές σε καλές τιμές.

Τέλος, φροντίστε να εγγραφείτε σε newsletters ώστε να λάβετε έγκαιρα πληροφορίες για early access και επιπλέον εκπτώσεις, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη των Black Friday αγορών σας.

Ποια Βασικά Κομμάτια Αξίζει Πραγματικά να Αγοράσουμε Κατά τη Διάρκεια της Black Friday;

Κατά τη διάρκεια της Black Friday, οι προσφορές σε βασικά κομμάτια μόδας μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική επένδυση για τη γκαρνταρόμπα σας. Τα κλασικά t-shirts, τα μάλλινα πουλόβερ και οι ουδέτερες ζακέτες προσφέρονται κυρίως ως διαχρονικά κομμάτια που θα φορέσετε ξανά και ξανά.

Επιπλέον, ένα καλό παλτό ή μπουφάν υψηλής ποιότητας θα αντέξει πολλά χειμωνιάτικα looks και σε μειωμένη τιμή μπορεί να είναι εξαιρετικά συμφέρουσα αγορά. Αν σκέφτεστε αξεσουάρ, οι designer ή branded τσάντες αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε εύκολα και γρήγορα τις Guess τσάντες εδώ: https://modivo.gr/c/gynaikes/tsantes/tsantes/marka:guess.

Τέλος, αξίζουν τα καλής ποιότητας τζιν και τα ουδέτερα παπούτσια, καθώς θα ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα με κομψότητα και λειτουργικότητα.

Πώς να Αποφύγουμε Παγίδες και Άσκοπες Αγορές και να Επιλέξουμε Ποιοτικά Κομμάτια σε Πραγματικές Εκπτώσεις;

Για να εκμεταλλευτείτε σωστά τις προσφορές και να αποφύγετε άσκοπες αγορές, είναι σημαντικό να έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική πριν ξεκινήσετε το shopping της Black Friday.

Πρώτα, ελέγξτε τις πραγματικές ανάγκες της γκαρνταρόμπας σας: ποιες κατηγορίες λείπουν, ποια κομμάτια χρειάζονται ανανέωση και ποια θα αξιοποιήσετε περισσότερο μέσα στη σεζόν. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τιμές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, ώστε να εντοπίσετε αν η έκπτωση είναι ουσιαστική.

Αποφύγετε τις αγορές βασιζόμενοι αποκλειστικά στη χαμηλή τιμή, εστιάστε στην ποιότητα, στα υλικά και στη διαχρονικότητα του προϊόντος. Διαβάστε κριτικές για να καταλάβετε αν το κομμάτι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι ένα πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο