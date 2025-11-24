27ο Συνέδριο InfoCom World: AI-Volution – A Brave New World!

Η επανάσταση της AI δεν έρχεται – έχει ήδη ξεκινήσει! Δεν μιλάμε για ένα μακρινό μέλλον, αλλά για το παρόν που διαμορφώνει ξανά τις επιχειρήσεις, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα. Η αυτοματοποίηση δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά ο κινητήριος μοχλός της νέας ψηφιακής εποχής. Ποιες εταιρείες θα ηγηθούν αυτής της αλλαγής και ποιες θα μείνουν πίσω; Το InfoCom World 2025, με platinum sponsor το SHOPFLIX.GR, επιστρέφει στις 26 Νοεμβρίου, στο Divani Caravel, για να φωτίσει πώς η AI και οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς άλλη μια τεχνολογία – είναι η δύναμη που επανακαθορίζει την αγορά. Από την αυτοματοποίηση της παραγωγής έως τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση πελατών, οι AI-driven λύσεις δεν είναι πλέον συμπληρωματικές, αλλά καθοριστικές. Ταυτόχρονα, γεννώνται νέα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση των δεδομένων, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε έναν κόσμο όπου η AI δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά αναγκαιότητα για όλους.

Η AI-Volution στο 27ο Συνέδριο InfoCom World

Οι εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε μια εποχή όπου η καινοτομία δεν είναι προαιρετική, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Από τη στρατηγική ανάπτυξη AI-driven εφαρμογών και την αυτοματοποίηση στη λήψη αποφάσεων έως την αξιοποίηση των data analytics, το παιχνίδι αλλάζει ριζικά. Και μαζί του αλλάζουν η οικονομία, οι αγορές εργασίας και οι ρυθμιστικές πολιτικές, με τις κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους ρύθμισης χωρίς να επιβραδύνουν την εξέλιξη.

Οι τηλεπικοινωνίες, η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής εποχής, βρίσκονται στην καρδιά αυτής της μετάβασης. Η έλευση του 5G Standalone και η ενσωμάτωση AI στα δίκτυα φέρνουν μια νέα εποχή συνδεσιμότητας, με αυτοματοποίηση, εξατομίκευση υπηρεσιών και δραματική αύξηση της ταχύτητας και της σταθερότητας των υποδομών. Οι πάροχοι που θα επενδύσουν στρατηγικά σε AI-powered δίκτυα θα αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η αξία δεν βρίσκεται μόνο στη συνδεσιμότητα, αλλά στις υπηρεσίες που προσφέρονται πάνω σε αυτή.

Το InfoCom World 2025 με platinum sponsor το SHOPFLIX.GR, δεν θα είναι απλώς μια πλατφόρμα διαλόγου, αλλά το meeting point των κορυφαίων decision-makers, των ICT leaders και των επενδυτών που διαμορφώνουν το αύριο. Στο CEO Summit, οι επικεφαλής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα αναλύσουν τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς, τις εφαρμογές AI στις τηλεπικοινωνίες και τις στρατηγικές τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα δεν αφορούν το μέλλον – το διαμορφώνουν!

Οι θεματικοί άξονες του Infocom World 2025

AI-Volution: Ο Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων

AI & Τηλεπικοινωνίες: Τα Δίκτυα της Νέας Εποχής

ICT: Καινοτομία, Cloud & Εταιρική Ανάπτυξη

Big Data & AI: Το Νέο Χρυσάφι της Ψηφιακής Οικονομίας

AI & Εργασία: Η Νέα Συνεργασία Ανθρώπου & Μηχανής

Cybersecurity & AI: Νέες Απειλές, Νέες Λύσεις

Έργα, Συνδεσιμότητα & Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές: 5G, FTTH & Beyond

Digital Infrastructure: Cloud, Data Centers & Υποθαλάσσια Δίκτυα

Cybersecurity & Digital Trust: Η Μεγάλη Πρόκληση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Δημόσιο: Το Νέο Τοπίο

Το InfoCom World 2025 με platinum sponsor το SHOPFLIX.GR, δεν είναι απλώς ένα ακόμα συνέδριο. Αποτελεί το σημείο συνάντησης εκείνων που θα οδηγήσουν την επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Είναι το ετήσιο ραντεβού της αγοράς. Εσύ, ακόμα να γραφτείς;