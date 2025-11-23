Σοκ στη McLaren: Νόρις και Πιάστρι αποκλείστηκαν επίσημα από το GP του Λας Βέγκας – «Φωτιά» στο πρωτάθλημα

Νέα τροπή παίρνει το πρωτάθλημα της Formula 1, καθώς η FIA ανακοίνωσε τον μηδενισμό των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι από το GP του Λας Βέγκας.

Τα μονοθέσια των δύο οδηγών βρέθηκαν εκτός τεχνικών κανονισμών και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τους αποκλείσουν από τα αποτελέσματα, καθώς οι σανίδες του δαπέδου είχαν πάχος μικρότερο από 9 χιλιοστά, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Formula 1.

Έτσι, το πρωτάθλημα παίρνει «φωτιά» δύο στροφές πριν το τέλος, καθώς ο Νόρις έχει 390 βαθμούς, 24 πόντους μπροστά από τους Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με 366 βαθμούς. Η αγωνία στη Formula 1 κορυφώνεται, με τα Grand Prix σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι να αναμένονται συναρπαστικά.

Η νέα βαθμολογία οδηγών μετά τον αποκλεισμό των Νόρις και Πιάστρι

Λάντο Νόρις 383

Όσκαρ Πιάστρι 366

Μαξ Φερστάπεν 366

Τζορτζ Ράσελ 298

Σαρλ Λεκλέρ 226

Λιούις Χάμιλτον 152

Κίμι Αντονέλι 137

Άλεξ Άλμπον 73

Ισάκ Χάντζαρ 51

Νίκο Χούλκενμπεργκ 49

Κάρλος Σάινθ 48

Όλι Μπέρμαν 41

Φερνάντο Αλόνσο 40

Λίαμ Λόσον 36

Λανς Στρολ 32

Εστεμπάν Όκον 32

Γιούκι Τσουνόντα 28

Πιερ Γκασλί 22

Γκάμπριελ Μπορτολέτο 19

Φράνκο Κολαπίντο 0