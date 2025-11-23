Σοκ στη McLaren: Νόρις και Πιάστρι αποκλείστηκαν επίσημα από το GP του Λας Βέγκας – «Φωτιά» στο πρωτάθλημα
Η FIA ανακοίνωσε τον μηδενισμό των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι από το GP του Λας Βέγκας, αλλάζοντας τα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Formula 1.
Νέα τροπή παίρνει το πρωτάθλημα της Formula 1, καθώς η FIA ανακοίνωσε τον μηδενισμό των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι από το GP του Λας Βέγκας.
Τα μονοθέσια των δύο οδηγών βρέθηκαν εκτός τεχνικών κανονισμών και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τους αποκλείσουν από τα αποτελέσματα, καθώς οι σανίδες του δαπέδου είχαν πάχος μικρότερο από 9 χιλιοστά, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Formula 1.
Έτσι, το πρωτάθλημα παίρνει «φωτιά» δύο στροφές πριν το τέλος, καθώς ο Νόρις έχει 390 βαθμούς, 24 πόντους μπροστά από τους Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με 366 βαθμούς. Η αγωνία στη Formula 1 κορυφώνεται, με τα Grand Prix σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι να αναμένονται συναρπαστικά.
Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the #LasVegasGP 🇺🇸⁰⁰#FIA #F1 pic.twitter.com/qmt3NNejZF
— FIA (@fia) November 23, 2025
Η νέα βαθμολογία οδηγών μετά τον αποκλεισμό των Νόρις και Πιάστρι
Λάντο Νόρις 383
Όσκαρ Πιάστρι 366
Μαξ Φερστάπεν 366
Τζορτζ Ράσελ 298
Σαρλ Λεκλέρ 226
Λιούις Χάμιλτον 152
Κίμι Αντονέλι 137
Άλεξ Άλμπον 73
Ισάκ Χάντζαρ 51
Νίκο Χούλκενμπεργκ 49
Κάρλος Σάινθ 48
Όλι Μπέρμαν 41
Φερνάντο Αλόνσο 40
Λίαμ Λόσον 36
Λανς Στρολ 32
Εστεμπάν Όκον 32
Γιούκι Τσουνόντα 28
Πιερ Γκασλί 22
Γκάμπριελ Μπορτολέτο 19
Φράνκο Κολαπίντο 0
