newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 15:52
Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Parasocial»: Η λέξη που εξηγεί γιατί ερωτευόμαστε σταρ και chatbots
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 17:11

«Parasocial»: Η λέξη που εξηγεί γιατί ερωτευόμαστε σταρ και chatbots

Το 2025, η λέξη «parasocial» του Cambridge Dictionary περιγράφει μια φαινόμενη σχέση που νιώθουμε με διασημότητες, influencers και ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η Taylor Swift και οι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν φέτος στην επιλογή της Λέξης της Χρονιάς 2025 του λεξικού Cambridge: «parasocial».

Η λέξη — που αποκαλύφθηκε από το διεθνές λεξικό την Τρίτη — περιγράφει τη σχέση που νιώθει ένα άτομο προς μια διαδικτυακή προσωπικότητα, από διάσημους και podcasters μέχρι την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη.

«Μια παρα-κοινωνική σχέση είναι όταν νομίζουμε ότι γνωρίζουμε κάποιον ή αισθανόμαστε πολύ κοντά σε κάποιον που στην πραγματικότητα δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ, όπως έναν διάσημο, έναν influencer ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο που είναι γνωστό για κάποιο λόγο», δήλωσε η Σιμόν Σναλ, καθηγήτρια πειραματικής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στο CNBC.

«Στην πραγματικότητα, βέβαια, πρόκειται μόνο για μια μονόπλευρη, υποτιθέμενη σχέση», πρόσθεσε.

Ο όρος εμφανίστηκε το 1956, όταν οι κοινωνιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σικάγο Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Βολ διαπίστωσαν ότι όσοι παρακολουθούσαν τηλεόραση αντιμετώπιζαν τους ηθοποιούς στην οθόνη σαν φίλους ή μέλη της οικογένειας.

Η Σναλ εξήγησε ότι το «φαινόμενο» είναι γνωστό εδώ και καιρό στην κουλτούρα μας, αλλά μόλις πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως ο συγκεκριμένος όρος.

«Υπάρχει ανέκαθεν, αλλά νομίζω πως στη σημερινή μας κουλτούρα βλέπουμε παρα-κοινωνικές σχέσεις σε υπερβολικό βαθμό, απλώς επειδή υπάρχουν τόσες ευκαιρίες γι’ αυτό. Υπάρχουν τόσα πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να μας κινήσουν το ενδιαφέρον, να μας μαγέψουν ή να μας εμπνεύσουν», είπε.

Ένα παράδειγμα είναι η τραγουδίστρια και δισεκατομμυριούχος Taylor Swift, που διαθέτει ένα παγκόσμιο, έντονα αφοσιωμένο κοινό χάρη στα τραγούδια της που πολλοί βρίσκουν οικεία. Πολλοί από τους θαυμαστές της δηλώνουν ότι έχουν μια βαθιά, συναισθηματική σύνδεση μαζί της και παρακολουθούν στενά την προσωπική και ερωτική της ζωή.

Η Σναλ προειδοποίησε ότι υπάρχουν «κίνδυνοι» στο να ακολουθεί κανείς διάσημους ή influencers που μπορεί να διαδώσουν λανθασμένες ιατρικές συμβουλές, να πουλήσουν κακά προϊόντα ή να προωθήσουν ανήθικες συμπεριφορές.

«Μπορούν να προκαλέσουν πραγματική ζημιά στους ακολούθους τους. Τα άτομα που νιώθουν ότι βρίσκονται σε αυτή την παρα-κοινωνική σχέση μπορεί να πληγούν σοβαρά», τόνισε.

AI chatbots και η κουλτούρα της μοναξιάς

Το λεξικό Cambridge αναφέρει ότι μέρος της αυξανόμενης δημοτικότητας της λέξης «parasocial» προέρχεται από τις σχέσεις που αναπτύσσονται με τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Έκθεση του 2025 από την Common Sense Media, που βασίστηκε σε έρευνα με 1.060 Αμερικανούς εφήβους, έδειξε ότι το 72% των νέων 13–17 ετών είχε χρησιμοποιήσει κάποιον AI «σύντροφο» τουλάχιστον μία φορά — για λόγους που κυμαίνονταν από συναισθηματική ή ψυχική υποστήριξη μέχρι την αίσθηση φίλου ή «κολλητού».

«Λέγονται chatbots επειδή νιώθουμε σαν να συνομιλούμε ήδη με κάποιον», είπε η Σναλ. «Οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν συγκεκριμένες σχέσεις, όπως μια φιλία ή ακόμη και μια ρομαντική σχέση — ή τουλάχιστον έτσι τους φαίνεται, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας άλλος εμπλεκόμενος».

Και δεν αφορά μόνο τους εφήβους. Πρόσφατη έρευνα της Vantage Point Counselling σε περισσότερους από 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 28% δήλωσε πως είχε μια ρομαντική ή πιο προσωπική σχέση με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Σναλ ανέφερε δύο λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι στρέφονται σε παρα-κοινωνικές σχέσεις: την παγκόσμια επιδημία μοναξιάς και την αυξημένη χρήση οθονών.

Στο κινητό και στις οθόνες, οι παρα-κοινωνικές σχέσεις είναι «ένα κλικ μακριά», οπότε γίνεται πιο εύκολο να λάβει κανείς άμεση κοινωνική επιβεβαίωση. Παράλληλα, τα chatbots είναι σχεδιασμένα ώστε να σε κολακεύουν.

«Οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο μόνοι από προηγούμενες γενιές και περνούν τόσο πολύ χρόνο στις οθόνες τους, όπου αυτές οι παρα-κοινωνικές σχέσεις δημιουργούνται πολύ εύκολα», είπε.

Το αντίδοτο, σύμφωνα με τη Σναλ, είναι η επένδυση σε σχέσεις πραγματικής ζωής, επειδή όσο περισσότερο χρόνο περνά κανείς online, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνει σε διαπροσωπικές επαφές.

«Όσο περισσότερο χρόνο περνώ συνομιλώντας με ένα chatbot, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνω πιθανότατα σε μια συζήτηση με ένα πραγματικό άτομο», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Βόλεϊ 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη

LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη για την 11η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 22.11.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν για την 11η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη

Ο Πνευμονίδης έκανε ματσάρα, πέτυχε δύο γκολ και ο Ολυμπιακός Β’ ήρθε ισόπαλος με σκορ 2-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου, σε ένα πολύ όμορφο ματς που διεξήχθη στο Ρέντη – Παραμένει στην κορυφή ο Ηρακλής μετά το 1-0 επί της Καβάλας

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.11.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο