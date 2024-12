To «σβήσιμο του φαναριού» (Ampel-Aus), με ευθεία αναφορά στην διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, είναι η λέξη της χρονιάς για το 2024 στην Γερμανία, σύμφωνα με την Εταιρία για την Γερμανική Γλώσσα (GfdS).

Ο όρος «φανάρι» ή «φωτεινός σηματοδότης» χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να περιγράψει τον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, από τα χρώματα των κομμάτων που τον απάρτιζαν, κόκκινο για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), πράσινο για τους Πράσινους και κίτρινο για τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP). Μετά την διάλυση του συνασπισμού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Ampel-Aus», καθώς ο σηματοδότης πλέον έσβησε.

“Ampel-Aus” [Traffic Light Out] is the ‘Word of the Year’ in Germany for 2024.

The Society for the German Language chose the term in light of the spectacular collapse of the governing coalition between the SPD, Greens and FDP, nicknamed the Traffic Light Coalition. pic.twitter.com/HlbBNZwsuT

— DW Politics (@dw_politics) December 6, 2024