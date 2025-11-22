LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη

Ο Πνευμονίδης έκανε ματσάρα, πέτυχε δύο γκολ και ο Ολυμπιακός Β’ ήρθε ισόπαλος με σκορ 2-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου, σε ένα πολύ όμορφο ματς που διεξήχθη στο Ρέντη – Παραμένει στην κορυφή ο Ηρακλής μετά το 1-0 επί της Καβάλας