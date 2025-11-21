Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής

Η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει το Σάββατο (22/11) και την παραμονή των παιχνιδιών η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές και τους κομισάριους που ορίστηκαν για κάθε αναμέτρηση.

Στη Μύκονο, όπου η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ορίστηκαν οι Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης και Καλογριάς, ενώ κομισάριος θα είναι ο Κυρτάτας.

Στο «Παλατάκι», ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Κυριακή (23/11) τον Ολυμπιακό. Η τριάδα των διαιτητών που ορίστηκε είναι αυτή των Πιτσίλκα, Μαρινάκη και Μαρτινάκου. Κομισάριος του παιχνιδιού θα είναι ο Πανταζής.