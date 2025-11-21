Ο Αυτοκράτορας πέταξε με το Betsson Charter και γύρισε νικητής
Με συνέπεια και διαρκή υποστήριξη, η Betsson συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Betsson BC.
- Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό
- Εργαλείο ΑΙ βρήκε την αιτία των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη
- Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο
- Μάστιγα η βία στους δρόμους - Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας, στηρίζοντας ενεργά το ταξίδι της για τον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Νεπτούνας στην Κλαϊπέντα.
Για την άνετη και ομαλή μετακίνηση της αποστολής, ναυλώθηκε ειδική πτήση Betsson Charter, στην οποία ταξίδεψαν οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο καθώς και φίλοι της ομάδας.
Στο ταξίδι συμμετείχαν και οι νικητές του μεγάλου διαγωνισμού της Betsson, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στο πλευρό της ομάδας.
Γνώρισαν τους παίκτες, συνομίλησαν μαζί τους, φωτογραφήθηκαν και απέκτησαν αναμνηστικά δώρα του Άρη Betsson BC, ενώ παράλληλα εξερεύνησαν την Κλαϊπέντα και την ατμόσφαιρα ενός ευρωπαϊκού αγώνα από μέσα.
Μια νίκη που έκανε το ταξίδι ακόμη πιο ξεχωριστό
Η παρουσία της Betsson αποδείχθηκε γούρικη, καθώς ο Άρης Betsson BC πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 93–87, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι στη Λιθουανία. Με σταθερότητα, συγκέντρωση και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, η ομάδα ανέτρεψε το αρχικό μειονέκτημα και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία. Μια νίκη που χάρισε χαρά τόσο στην ομάδα όσο και στους φιλάθλους που ταξίδεψαν μαζί της.
Η Betsson δίπλα στον Αυτοκράτορα
Με συνέπεια και διαρκή υποστήριξη, η Betsson συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Betsson BC, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας εντός και εκτός συνόρων.
- Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
- Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
- Ολυμπιακός: Ξεκίνησε το camp της Σχολής στο Ροσάριο της Αργεντινής (pics)
- Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
- Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
- Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις