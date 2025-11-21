Ο Αυτοκράτορας πέταξε με το Betsson Charter και γύρισε νικητής

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας, στηρίζοντας ενεργά το ταξίδι της για τον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Νεπτούνας στην Κλαϊπέντα.

Για την άνετη και ομαλή μετακίνηση της αποστολής, ναυλώθηκε ειδική πτήση Betsson Charter, στην οποία ταξίδεψαν οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο καθώς και φίλοι της ομάδας.

Στο ταξίδι συμμετείχαν και οι νικητές του μεγάλου διαγωνισμού της Betsson, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στο πλευρό της ομάδας.

Γνώρισαν τους παίκτες, συνομίλησαν μαζί τους, φωτογραφήθηκαν και απέκτησαν αναμνηστικά δώρα του Άρη Betsson BC, ενώ παράλληλα εξερεύνησαν την Κλαϊπέντα και την ατμόσφαιρα ενός ευρωπαϊκού αγώνα από μέσα.

Μια νίκη που έκανε το ταξίδι ακόμη πιο ξεχωριστό

Η παρουσία της Betsson αποδείχθηκε γούρικη, καθώς ο Άρης Betsson BC πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 93–87, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι στη Λιθουανία. Με σταθερότητα, συγκέντρωση και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, η ομάδα ανέτρεψε το αρχικό μειονέκτημα και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία. Μια νίκη που χάρισε χαρά τόσο στην ομάδα όσο και στους φιλάθλους που ταξίδεψαν μαζί της.

Η Betsson δίπλα στον Αυτοκράτορα

Με συνέπεια και διαρκή υποστήριξη, η Betsson συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Betsson BC, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας εντός και εκτός συνόρων.