21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Το δυναμικό επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για κλιματική ανθεκτικότητα και ψηφιακές υπηρεσίες
Τα Νέα της Αγοράς 21 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Το δυναμικό επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για κλιματική ανθεκτικότητα και ψηφιακές υπηρεσίες

Το επενδυτικό σχέδιο των 2,5 δισ. της ΕΥΔΑΠ που θωρακίζει την Αττική.

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία επαναπροσδιορίζουν τις παγκόσμιες προτεραιότητες, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Η ΕΥΔΑΠ απαντά στις νέες αυτές συνθήκες με ένα δυναμικό, ολοκληρωμένο δεκαετές επενδυτικό πλάνο, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά μια σειρά έργων, όπως και μια στρατηγική δέσμευση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της, τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τον πολίτη της Αττικής.

Η διαχείριση του εκτεταμένου υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας, το οποίο περιλαμβάνει 4 ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς, 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), πάνω από 14.000 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης και πάνω από 8.000 χιλιόμετρα αποχέτευσης, απαιτεί έργα κεφαλαιουχικού χαρακτήρα. Για τον τομέα της ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ κατευθύνει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εστιάζοντας σε τρεις κρίσιμους άξονες:

  1. Ανανέωση υποδομών: Η επέκταση και ριζική αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) θεωρείται επιτακτική, παράλληλα, με την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων του δικτύου ύδρευσης που είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας, ειδικά δεδομένου ότι ο μέσος όρος ζωής του δικτύου αγγίζει τα 60 χρόνια.
  2. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Η Εταιρεία επενδύει στην εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων οικιακών μετρητών. Αυτή η κίνηση φέρνει την ψηφιακή επανάσταση στην μέτρηση και διαχείριση της κατανάλωσης, προσφέροντας ακρίβεια, έλεγχο στους πολίτες και σημαντική μείωση των απωλειών.
  3. Ενεργειακή αναβάθμιση: Οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κυκλική Οικονομία στη διαχείριση του νερού

Το επενδυτικό πλάνο δεν εξαντλείται στην ύδρευση, με τον τομέα των δικτύων και υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εκτεταμένες αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του δικτύου, καθώς και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ).

Οι επενδύσεις στα ΚΕΛ έχουν διπλό στόχο: αφενός την ελαχιστοποίηση των θραύσεων στο δίκτυο και αφετέρου, τη βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών, ώστε να καθίστανται κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει να διασφαλίσει καθαρό ανακυκλωμένο νερό για γεωργική άρδευση και αστικό πράσινο, επιταχύνοντας έτσι την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των υδατικών πόρων.

Η σύνδεση της Ανατολικής Αττικής

Η ΕΥΔΑΠ πέρα από τις αναβαθμίσεις του υφιστάμενου δικτύου, επεκτείνει δυναμικά τις υπηρεσίες της σε νέες περιοχές, όπως η επερχόμενη κάλυψη της Ανατολικής Αττικής, αναλαμβάνοντας έργα συνολικής αξίας 958 εκατομμυρίων ευρώ που θα εξυπηρετήσουν 410.500 κατοίκους.

Τα έργα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και περιλαμβάνουν τη σύνδεση 75.000 ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, λύνοντας χρόνια προβλήματα υγιεινής και ποιότητας ζωής.

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ταχεία υλοποίηση επενδυτικού πλάνου

Η δέσμευση της ΕΥΔΑΠ ενισχύεται από την πρόσφατη ενεργοποίηση χρηματοδοτικού πλαισίου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συμφωνία αυτή είναι κρίσιμη για την υλοποίηση έργων που έχουν προτεραιοποιηθεί στοχεύοντας στην άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ανταπόκριση στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την ταχύτητα απορρόφησης.

Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας είναι να υπερβεί τον ήδη αυξημένο ρυθμό απορρόφησης του επενδυτικού της πλάνου, ο οποίος τετραπλασιάστηκε στο διάστημα 2019-2024. Παρά τις προκλήσεις του νομοθετικού πλαισίου, η ΕΥΔΑΠ συνεργάζεται συστηματικά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτεία, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος.

Μέσα από το εκτεταμένο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, την ισχυρή περιβαλλοντική στρατηγική και έχοντας ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας, υγείας και αειφορίας για ολόκληρη την Αττική. Στη νέα εποχή των προκλήσεων, η ΕΥΔΑΠ ξεδιπλώνει ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει τόσο την προστασία των υδάτινων πόρων, όσο και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι ένα πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

