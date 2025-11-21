Το δυναμικό επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για κλιματική ανθεκτικότητα και ψηφιακές υπηρεσίες

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία επαναπροσδιορίζουν τις παγκόσμιες προτεραιότητες, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Η ΕΥΔΑΠ απαντά στις νέες αυτές συνθήκες με ένα δυναμικό, ολοκληρωμένο δεκαετές επενδυτικό πλάνο, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά μια σειρά έργων, όπως και μια στρατηγική δέσμευση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της, τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τον πολίτη της Αττικής.

Η διαχείριση του εκτεταμένου υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας, το οποίο περιλαμβάνει 4 ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς, 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), πάνω από 14.000 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης και πάνω από 8.000 χιλιόμετρα αποχέτευσης, απαιτεί έργα κεφαλαιουχικού χαρακτήρα. Για τον τομέα της ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ κατευθύνει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εστιάζοντας σε τρεις κρίσιμους άξονες:

Ανανέωση υποδομών: Η επέκταση και ριζική αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) θεωρείται επιτακτική, παράλληλα, με την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων του δικτύου ύδρευσης που είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας, ειδικά δεδομένου ότι ο μέσος όρος ζωής του δικτύου αγγίζει τα 60 χρόνια. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Η Εταιρεία επενδύει στην εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων οικιακών μετρητών. Αυτή η κίνηση φέρνει την ψηφιακή επανάσταση στην μέτρηση και διαχείριση της κατανάλωσης, προσφέροντας ακρίβεια, έλεγχο στους πολίτες και σημαντική μείωση των απωλειών. Ενεργειακή αναβάθμιση: Οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενεργειακές αναβαθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Κυκλική Οικονομία στη διαχείριση του νερού

Το επενδυτικό πλάνο δεν εξαντλείται στην ύδρευση, με τον τομέα των δικτύων και υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εκτεταμένες αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του δικτύου, καθώς και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ).

Οι επενδύσεις στα ΚΕΛ έχουν διπλό στόχο: αφενός την ελαχιστοποίηση των θραύσεων στο δίκτυο και αφετέρου, τη βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών, ώστε να καθίστανται κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει να διασφαλίσει καθαρό ανακυκλωμένο νερό για γεωργική άρδευση και αστικό πράσινο, επιταχύνοντας έτσι την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των υδατικών πόρων.

Η σύνδεση της Ανατολικής Αττικής

Η ΕΥΔΑΠ πέρα από τις αναβαθμίσεις του υφιστάμενου δικτύου, επεκτείνει δυναμικά τις υπηρεσίες της σε νέες περιοχές, όπως η επερχόμενη κάλυψη της Ανατολικής Αττικής, αναλαμβάνοντας έργα συνολικής αξίας 958 εκατομμυρίων ευρώ που θα εξυπηρετήσουν 410.500 κατοίκους.

Τα έργα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και περιλαμβάνουν τη σύνδεση 75.000 ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, λύνοντας χρόνια προβλήματα υγιεινής και ποιότητας ζωής.

Ταχεία υλοποίηση επενδυτικού πλάνου

Η δέσμευση της ΕΥΔΑΠ ενισχύεται από την πρόσφατη ενεργοποίηση χρηματοδοτικού πλαισίου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συμφωνία αυτή είναι κρίσιμη για την υλοποίηση έργων που έχουν προτεραιοποιηθεί στοχεύοντας στην άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ανταπόκριση στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την ταχύτητα απορρόφησης.

Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας είναι να υπερβεί τον ήδη αυξημένο ρυθμό απορρόφησης του επενδυτικού της πλάνου, ο οποίος τετραπλασιάστηκε στο διάστημα 2019-2024. Παρά τις προκλήσεις του νομοθετικού πλαισίου, η ΕΥΔΑΠ συνεργάζεται συστηματικά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτεία, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος.

Μέσα από το εκτεταμένο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, την ισχυρή περιβαλλοντική στρατηγική και έχοντας ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας, υγείας και αειφορίας για ολόκληρη την Αττική. Στη νέα εποχή των προκλήσεων, η ΕΥΔΑΠ ξεδιπλώνει ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει τόσο την προστασία των υδάτινων πόρων, όσο και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.