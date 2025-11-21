Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Καθώς μπαίνουμε στην «καρδιά» του χειμώνα, το ζήτημα της θέρμανσης και του ενεργειακού κόστους βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όπως είναι επόμενο, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να διασφαλίσουν πως ο φετινός χειμώνας θα τους βρει προετοιμασμένους, με επιλογές που όχι μόνο μειώνουν το κόστος, αλλά προσφέρουν και την απαιτούμενη σιγουριά σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.

Οι αυξομειώσεις στις τιμές της ενέργειας αλλά και οι ευρύτερες οικονομικές πιέσεις δημιουργούν την ανάγκη για σταθερές, διαφανείς και ευέλικτες λύσεις, ενώ την ίδια στιγμή, η πληθώρα επιλογών καθιστά απαραίτητη την έρευνα αγοράς και τη σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων. Κάπως έτσι, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε παρόχους που τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές χρεώσεις, και δημιουργούν μία σχέση εμπιστοσύνης, παρόχους που αντιλαμβάνονται πως κάθε σπίτι ή επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες.

Πριν από κάθε απόφαση, λοιπόν, οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τα διαθέσιμα πακέτα και να αναζητήσουν λύσεις που συνδυάζουν προνομιακές τιμές, σταθερότητα, αλλά και ευελιξία, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν μέσα στον χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται ο ρόλος της ελίν που επενδύει σε προϊόντα τα οποία διασφαλίζουν σιγουριά και ασφάλεια στους καταναλωτές. Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία που διέθεσε τον Ιανουάριο του 2025 σταθερά προϊόντα ενέργειας διάρκειας 12, 18 και 24 μηνών σε ρεύμα και φυσικό αέριο.

Γιατί η ενέργεια σήμερα απαιτεί στρατηγική από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σε μια περίοδο όπου οι ενεργειακές ανάγκες μεταβάλλονται και οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν προσοχή, η επιλογή παρόχου έχει ζωτική σημασία για τον καταναλωτή. Η ενέργεια δεν αποτελεί πια ένα «σταθερό» έξοδο που απλώς πληρώνεται στο τέλος του μήνα – είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη βιωσιμότητα ενός προϋπολογισμού στο σπίτι ή ενός λειτουργικού σχεδίου σε μια επιχείρηση. Γι’ αυτό και οι καταναλωτές στρέφονται σε λύσεις, όπως αυτές που προσφέρει η ελίν: προγράμματα που τους επιτρέπουν να προβλέψουν και να ελέγξουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η ελίν ξεχωρίζει ως πάροχος που δεν περιορίζεται απλώς στη διάθεση ανταγωνιστικών τιμολογίων, αλλά χτίζει μία ολοκληρωμένη ενεργειακή πρόταση για κάθε περίπτωση. Η δραστηριοποίησή της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ήδη από το 2019, μέσω των εμπορικών σημάτων «ελίν electricon» και «ελίν aerion», αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την είσοδό της σε μια αγορά που διαρκώς εξελίσσεται. Έκτοτε, η εταιρεία έχει επενδύσει σε νέες υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες, διευρύνοντας τον ρόλο της στην ενεργειακή αλυσίδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου trading desk ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ενέργειας στις διεθνείς αγορές τον Ιανουάριο του 2024. Με αυτό τον τρόπο, η ελίν ενισχύει τη δυνατότητά της να αγοράζει και να διαχειρίζεται ενέργεια με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα, προσφέροντας τελικά τα καλύτερα και πιο σταθερά προγράμματα. Φροντίζει έμπρακτα και μεθοδευμένα να διασφαλίζει την ποιότητα σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρει, διερευνώντας και λανσάροντας ανταγωνιστικές λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή. Μάλιστα, σήμερα, η εταιρεία εκπροσωπεί περίπου 4.500 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και 600 πελάτες φυσικού αερίου.

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων για κάθε ανάγκη

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ελίν, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς για οικονομικές και ξεκάθαρες λύσεις, έχει διαμορφώσει μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες τιμολογίων στην ελληνική αγορά. Η γκάμα περιλαμβάνει σταθερά, κυμαινόμενα, υβριδικά και πράσινα προϊόντα, προσφέροντας σε κάθε καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής, το budget του και στις απαιτήσεις του χώρου του.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα Σταθερά Μπλε Προγράμματα, τα Κυμαινόμενα Κίτρινα και τα Υβριδικά Κίτρινα Προγράμματα συνδυάζουν διαφορετικούς βαθμούς σταθερότητας και ευελιξίας, καλύπτοντας κάθε πιθανό προφίλ κατανάλωσης. Στα αντίστοιχα προϊόντα φυσικού αερίου, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής ή κυμαινόμενης χρέωσης, ακόμη και με μηδενικό πάγιο σε συγκεκριμένα προγράμματα, δίνει στους καταναλωτές τον απόλυτο έλεγχο του ενεργειακού τους αποτυπώματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ελίν έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό παίκτη: προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, διατηρεί ένα δίκτυο 560 πρατηρίων που μετατρέπεται σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς με φορτιστές και υποδομές LNG–CNG, ενώ κατέχει ισχυρή θέση στη βιομηχανική αγορά καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής.

Στην πορεία για τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, το 2023 η ελίν πραγματοποίησε το πρώτο βήμα στην είσοδό της στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο, ενισχύοντας έτσι τη στρατηγική της για βιώσιμη ενέργεια. Έτσι, με «πυξίδα» τη λειτουργική αξιοπιστία, την οικονομική διαφάνεια και την καινοτομία, η ελίν συστήνει μια πλήρη και βιώσιμη πρόταση για κάθε καταναλωτή, οικιακό ή επαγγελματικό.

