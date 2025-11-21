Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21 Νοεμβρίου 2025 | 13:55

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Καθώς μπαίνουμε στην «καρδιά» του χειμώνα, το ζήτημα της θέρμανσης και του ενεργειακού κόστους βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όπως είναι επόμενο, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να διασφαλίσουν πως ο φετινός χειμώνας θα τους βρει προετοιμασμένους, με επιλογές που όχι μόνο μειώνουν το κόστος, αλλά προσφέρουν και την απαιτούμενη σιγουριά σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.

Οι αυξομειώσεις στις τιμές της ενέργειας αλλά και οι ευρύτερες οικονομικές πιέσεις δημιουργούν την ανάγκη για σταθερές, διαφανείς και ευέλικτες λύσεις, ενώ την ίδια στιγμή, η πληθώρα επιλογών καθιστά απαραίτητη την έρευνα αγοράς και τη σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων. Κάπως έτσι, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε παρόχους που τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές χρεώσεις, και δημιουργούν μία σχέση εμπιστοσύνης, παρόχους που αντιλαμβάνονται πως κάθε σπίτι ή επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες.

Πριν από κάθε απόφαση, λοιπόν, οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τα διαθέσιμα πακέτα και να αναζητήσουν λύσεις που συνδυάζουν προνομιακές τιμές, σταθερότητα, αλλά και ευελιξία, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν μέσα στον χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται ο ρόλος της ελίν που επενδύει σε προϊόντα τα οποία διασφαλίζουν σιγουριά και ασφάλεια στους καταναλωτές. Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία που διέθεσε τον Ιανουάριο του 2025 σταθερά προϊόντα ενέργειας διάρκειας 12, 18 και 24 μηνών σε ρεύμα και φυσικό αέριο.

Γιατί η ενέργεια σήμερα απαιτεί στρατηγική από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σε μια περίοδο όπου οι ενεργειακές ανάγκες μεταβάλλονται και οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν προσοχή, η επιλογή παρόχου έχει ζωτική σημασία για τον καταναλωτή. Η ενέργεια δεν αποτελεί πια ένα «σταθερό» έξοδο που απλώς πληρώνεται στο τέλος του μήνα – είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη βιωσιμότητα ενός προϋπολογισμού στο σπίτι ή ενός λειτουργικού σχεδίου σε μια επιχείρηση. Γι’ αυτό και οι καταναλωτές στρέφονται σε λύσεις, όπως αυτές που προσφέρει η ελίν: προγράμματα που τους επιτρέπουν να προβλέψουν και να ελέγξουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η ελίν ξεχωρίζει ως πάροχος που δεν περιορίζεται απλώς στη διάθεση ανταγωνιστικών τιμολογίων, αλλά χτίζει μία ολοκληρωμένη ενεργειακή πρόταση για κάθε περίπτωση. Η δραστηριοποίησή της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ήδη από το 2019, μέσω των εμπορικών σημάτων «ελίν electricon» και «ελίν aerion», αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την είσοδό της σε μια αγορά που διαρκώς εξελίσσεται. Έκτοτε, η εταιρεία έχει επενδύσει σε νέες υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες, διευρύνοντας τον ρόλο της στην ενεργειακή αλυσίδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου trading desk ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ενέργειας στις διεθνείς αγορές τον Ιανουάριο του 2024. Με αυτό τον τρόπο, η ελίν ενισχύει τη δυνατότητά της να αγοράζει και να διαχειρίζεται ενέργεια με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα, προσφέροντας τελικά τα καλύτερα και πιο σταθερά προγράμματα. Φροντίζει έμπρακτα και μεθοδευμένα να διασφαλίζει την ποιότητα σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρει, διερευνώντας και λανσάροντας ανταγωνιστικές λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή.  Μάλιστα, σήμερα, η εταιρεία εκπροσωπεί περίπου 4.500 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και 600 πελάτες φυσικού αερίου.

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων για κάθε ανάγκη

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ελίν, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς για οικονομικές και ξεκάθαρες λύσεις, έχει διαμορφώσει μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες τιμολογίων στην ελληνική αγορά. Η γκάμα περιλαμβάνει σταθερά, κυμαινόμενα, υβριδικά και πράσινα προϊόντα, προσφέροντας σε κάθε καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής, το budget του και στις απαιτήσεις του χώρου του.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα Σταθερά Μπλε Προγράμματα, τα Κυμαινόμενα Κίτρινα και τα Υβριδικά Κίτρινα Προγράμματα συνδυάζουν διαφορετικούς βαθμούς σταθερότητας και ευελιξίας, καλύπτοντας κάθε πιθανό προφίλ κατανάλωσης. Στα αντίστοιχα προϊόντα φυσικού αερίου, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής ή κυμαινόμενης χρέωσης, ακόμη και με μηδενικό πάγιο σε συγκεκριμένα προγράμματα, δίνει στους καταναλωτές τον απόλυτο έλεγχο του ενεργειακού τους αποτυπώματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ελίν έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό παίκτη: προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, διατηρεί ένα δίκτυο 560 πρατηρίων που μετατρέπεται σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς με φορτιστές και υποδομές LNG–CNG, ενώ κατέχει ισχυρή θέση στη βιομηχανική αγορά καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής.

Στην πορεία για τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, το 2023 η ελίν πραγματοποίησε το πρώτο βήμα στην είσοδό της στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο, ενισχύοντας έτσι τη στρατηγική της για βιώσιμη ενέργεια. Έτσι, με «πυξίδα» τη λειτουργική αξιοπιστία, την οικονομική διαφάνεια και την καινοτομία, η ελίν συστήνει μια πλήρη και βιώσιμη πρόταση για κάθε καταναλωτή, οικιακό ή επαγγελματικό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ελίν, εδώ: https://energy.elin.gr/

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21.11.25

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο - Μήνυμα από το 112 σε Ιωάννινα και Τζουμέρκα

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα από την κακοκαιρία γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες.

Σύνταξη
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Αθλητισμός & Σπορ 21.11.25

Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Έκτακτη σύσκεψη 21.11.25 Upd: 14:38

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ - Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times γράφουν για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Οι ΗΠΑ θέλουν το Κίεβο να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι τις 27/11, σύμφωνα με το Reuters

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
