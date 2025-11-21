Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
ΔΩΔΩΝΗ: Με πράξεις βιωσιμότητας που στηρίζουν τον τόπο, τους ανθρώπους και το αύριο
Τα Νέα της Αγοράς 21 Νοεμβρίου 2025 | 15:48

ΔΩΔΩΝΗ: Με πράξεις βιωσιμότητας που στηρίζουν τον τόπο, τους ανθρώπους και το αύριο

Με αφετηρία την Ήπειρο, η ΔΩΔΩΝΗ επενδύει έμπρακτα σε ένα βιώσιμο αύριο για όλους.

Σύνταξη
Η ιστορία της ΔΩΔΩΝΗ ξεκινά το 1963 στην Ήπειρο και συνεχίζει να εξελίσσεται με σταθερό βηματισμό, στηρίζοντας την περιοχή που τη γέννησε. Η νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI Standards (Global Reporting Initiative), παρουσιάζει με διαφάνεια τις επιδόσεις της εταιρείας στους τρεις βασικούς πυλώνες του ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση.

Η Έκθεση επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση της ΔΩΔΩΝΗ στον διεθνή οργανισμό UN Global Compact, καθώς και τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες όπως το WEP και η ΜΚΟ «Μπορούμε». Παράλληλα, αποτυπώνονται οι επιδόσεις και οι διακρίσεις της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή διάκριση που αποσπά τα τελευταία χρόνια από τον διεθνή οργανισμό EcoVadis.

Υπεύθυνη παραγωγή με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η ΔΩΔΩΝΗ υλοποιεί ενέργειες που μειώνουν ουσιαστικά την επίδραση της παραγωγής στο περιβάλλον, όπως η απόφαση ώστε το 30% της ενέργειας στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το 99% των αποβλήτων που δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, αξιοποιείται μέσω ανακύκλωσης και άλλων διαδικασιών, ενώ από αυτά, 7.600 τόνοι οδηγούνται σε συνεργαζόμενους φορείς για την παραγωγή βιοαερίου.

Η εταιρεία ακολουθεί πρακτικές που ενισχύουν την εξοικονόμηση νερού, εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες και λαμβάνει μέτρα με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στοχεύοντας σε μία πιο υπεύθυνη παραγωγική διαδικασία που σέβεται τον φυσικό πλούτο της Ηπείρου.

Προτεραιότητα στους ανθρώπους: Aσφάλεια, εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες

Οι άνθρωποι αποτελούν το βασικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Το 2024, η ΔΩΔΩΝΗ αύξησε κατά 20% τα προγράμματα κατάρτισης και εξέλιξης, εστιάζοντας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, υγείας και ασφάλειας, ποιότητας, βιωσιμότητας, με έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα, στη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Επίσης, έχουν ενσωματωθεί πρακτικές που προάγουν τη συμμετοχή και την εξέλιξη των γυναικών σε ηγετικές και τεχνικές θέσεις, αξίζει να σημειωθεί πως η ΔΩΔΩΝΗ υποστηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία WEP σχετικά με τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών.

Στον τομέα της ασφάλειας, στηριζόμενη σε διεθνή συστήματα ποιότητας και αυστηρά πρωτόκολλα, προσφέρει στους εργαζομένους ένα σύγχρονο και προστατευμένο εργασιακό περιβάλλον.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας από την παραγωγή στο σπίτι μας

Η ποιότητα είναι λοιπόν θεμέλιο του πυρήνα φιλοσοφίας της εταιρείας. Όλη η διαδικασία παραγωγής βασίζεται στην Εφαρμογή διεθνών συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, ενώ πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και στις πρώτες ύλες.

Μάλιστα, υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης για τους 2.500 συνεργαζόμενους παραγωγούς γάλακτος, με στόχο την ενίσχυση των ορθών πρακτικών στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου τους. Έτσι, κάθε προϊόν φτάνει στον καταναλωτή με τη μέγιστη ασφάλεια και ποιότητα.

Στήριξη της κοινωνίας με την τοπική παραγωγή στο επίκεντρο

Η ΔΩΔΩΝΗ δημιουργεί αξία για τις κοινότητες που τη στηρίζουν. Το 2024 συγκεκριμένα, προσέφερε 326.000 μερίδες φαγητού σε ευάλωτους συνανθρώπους, υποστήριξε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης.

Όπως είναι επόμενο, το γεγονός πως πάνω από το 80% των προμηθευτών της είναι τοπικοί, δίνει ώθηση στην απασχόληση και την τοπική οικονομία. Η στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους 2.500 παραγωγούς γάλακτος αποτελεί σημαντική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2024 αποδεικνύει για άλλη μία φορά πως η ΔΩΔΩΝΗ εξελίσσεται σταθερά, επενδύοντας στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και την κοινωνία. Με συγκεκριμένες δράσεις και ορατά πλέον αποτελέσματα αυτών σε όλες τις πτυχές βιωσιμότητας, συνεχίζει να στηρίζει τον τόπο της και να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας που εμπιστεύονται οι καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

Τα Νέα της Αγοράς
