Ολοκλήρωση της 1ης φάσης της πράσινης επένδυσης. Πώς η Παπαστράτος μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Η ευθύνη απέναντι στον πλανήτη και τις επόμενες γενιές αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής, που ξεπερνάει την απλή συμμόρφωση ή μία προαιρετική επιλογή και γίνεται κινητήριος δύναμη για καινοτομία και ανθεκτικότητα. Το σύγχρονο επιχειρείν δεν μπορεί πλέον να νοηθεί χωρίς τη δέσμευση στη βιωσιμότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI) και ιστορικός βιομηχανικός παίκτης στην Ελλάδα, καταγράφει ένα νέο κεφάλαιο στην πράσινη πορεία της, επενδύοντας σε έργα που αναβαθμίζουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό προφίλ του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο.

Δημιουργώντας το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος»

Η Παπαστράτος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης μιας φιλόδοξης, μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο για τη βιομηχανική παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα. Αυτή η επένδυση, η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας, εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Zero Carbon Tech της PMI, με στόχο τη μετάβαση σε παραγωγή χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στις οροφές των κτηρίων παραγωγής, που περιλαμβάνει 4.000 ηλιακά πάνελ, συνολικής ισχύος 2,4 MW, που εκτιμάται ότι θα παράγουν 3,5 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως — ενέργεια ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Η επιτυχής ηλεκτρική διασύνδεση του νέου σταθμού σηματοδοτεί ένα τεχνολογικά απαιτητικό έργο που ολοκληρώθηκε με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργικότητας, κάνοντας πράξη ένα ουσιαστικό βήμα προς το «εργοστάσιο του μέλλοντος».

Αυτή είναι η αρχή μιας σειράς παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου και στη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εξέλιξης, o Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Παπαστράτος, Umer Jawaid, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης – σταθμό της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης στην ιστορία μας – αποδεικνύει ότι ο μετασχηματισμός μας προχωρά με σταθερά και ουσιαστικά βήματα. Στην Παπαστράτος, ο στόχος δεν είναι μόνο να εκσυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό ή τις διαδικασίες παραγωγής· είναι να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει μια βιομηχανική μονάδα που λειτουργεί υπεύθυνα, αποδοτικά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Το mega plant μας εξελίσσεται σε πρότυπο της βιομηχανίας του μέλλοντος, όπου τεχνολογία, καινοτομία και βιωσιμότητα λειτουργούν ως ενιαίο, υψηλών προδιαγραφών σύστημα παραγωγής. Καμία όμως από τις επιτυχίες μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους ανθρώπους μας. Η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η καθημερινή τους προσπάθεια αποτελούν τον πυρήνα της προόδου μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξέλιξη των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ενισχύοντας την αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της λειτουργίας μας.»

Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας για ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα όπου η τεχνολογία και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν ως αλληλένδετοι πυλώνες ανάπτυξης.

Στρατηγική & Πρόληψη για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού

Παράλληλα με την ενεργειακή της μετάβαση, η Παπαστράτος έχει θέσει σε κεντρική θέση στην περιβαλλοντική της ατζέντα την υπεύθυνη διαχείριση του νερού, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες παγκόσμιες απειλές.

Ως μέλος της PMI, έχει εντάξει στη στρατηγική της τις παγκόσμιες απειλές που αφορούν το εκτιμώμενο 40% έλλειμμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς έως το 2030, την εντεινόμενη απειλή από ακραία καιρικά φαινόμενα και το γεγονός ότι το κόστος των επιπτώσεων από προβλήματα υδάτινων πόρων είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από εκείνο της πρόληψης.

Για να το επιτύχει αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS), το οποίο προωθεί μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων. Σημειώνεται ότι η Παπαστράτος ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που πέτυχαν αυτήν την πιστοποίηση το 2020, την οποία ανανεώνει κάθε χρόνο μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.

Μέσω του προτύπου AWS, η εταιρεία έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους στους υδάτινους πόρους της περιοχής που δραστηριοποιείται. Πέρα από τη λεκάνη απορροής της Αττικής και το υδατικό διαμέρισμα του Θριασίου Πεδίου (κύριο πεδίο επιρροής), έμμεσα επηρεάζονται και οι λεκάνες του Μόρνου και του Ευήνου, από όπου αντλεί νερό ο πάροχός της (ΕΥΔΑΠ). Οι κίνδυνοι που έχουν διαπιστωθεί είναι πολλοί και σύνθετοι:

Ο κίνδυνος λειψυδρίας στις λεκάνες απορροής.

στις λεκάνες απορροής. Ο κίνδυνος αρνητικού υδατικού ισοζυγίου λόγω υπεράντλησης.

λόγω υπεράντλησης. Η κακή ποιότητα του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου.

του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης .

. Οι πλημμύρες στο Θριάσιο Πεδίο σε συνδυασμό με περιόδους ξηρασίας και πυρκαγιές, οι οποίες περιορίζουν την επαρκή απορρόφηση νερού από το έδαφος.

Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό μείγμα που απαιτεί στοχευμένες πρακτικές και προληπτική προσέγγιση.

Αντιμέτωπη με αυτές τις προκλήσεις, η συνολική στρατηγική της εταιρείας για το νερό στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου (το οποίο εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001) έχει ως κεντρικό στόχο την ελαχιστοποίηση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Μέσω μιας σειράς τεχνικών παρεμβάσεων, την περίοδο 2020–2024, η Παπαστράτος κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 33% την περίοδο 2020–2024, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 20% έως το 2025.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι οποίες διαχειρίζονται τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό το επεξεργασμένο νερό επαναχρησιμοποιείται για άρδευση στους χώρους πρασίνου του εργοστασίου, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται υπεδάφια, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής του Θριασίου. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία περιορίζει την πίεση σε έναν επιβαρυμένο υδατικό πόρο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική περιβαλλοντική ισορροπία.

Η δέσμευση της Παπαστράτος επεκτείνεται και στη συνεργασία με άλλους φορείς. Τον Μάρτιο του 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, φιλοξένησε στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου μια συνάντηση εργασίας με 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς (Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, επιχειρηματικός κόσμος). Στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσης, η ενημέρωση γύρω από το πρότυπο AWS και η διαμόρφωση μιας συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Η Παπαστράτος, με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα και επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ από το 2017, έχει μετασχηματίσει το εργοστάσιό της σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, προωθώντας παράλληλα τη διαρκή ενίσχυση του εξαγωγικού της έργου (φτάνοντας σε ετήσια αξία εξαγωγών τα 400 εκατ. ευρώ).

Με ισχυρή λοιπόν εξαγωγική δραστηριότητα, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διεθνείς πιστοποιήσεις, διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που αποδεικνύει ότι η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να συμβαδίσει με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η εταιρεία με τις δράσεις της στα φωτοβολταϊκά και τη διαχείριση του νερού, δείχνει ότι η μετάβαση στη Βιομηχανία του Αύριο μπορεί να υλοποιείται με τρόπο συστηματικό, μετρήσιμο και ανοικτό στον δημόσιο διάλογο.