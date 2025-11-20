«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η NaturesPlus, κορυφαία και παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 120 χώρες από το 1972, πραγματοποίησε στο The Ellinikon Experience Centre το εντυπωσιακό συνέδριο «Feel the Nature Experience», μία μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη, τη φύση και την ευεξία.

Περισσότεροι από 300 εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο της υγείας — γιατροί, φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι και γνωστοί influencers — έδωσαν το παρών, μοιράζοντας ζωντανά την εμπειρία με το κοινό τους και αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας της υγείας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας στην υποστήριξη της υγείας, της ενεργειακής ισορροπίας και της συνολικής ευεξίας, μέσα από μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν έξι εξειδικευμένες διαδραστικές ομιλίες, ενώ μέσω ζωντανής σύνδεσης με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο της εταιρείας, παρουσιάστηκαν:

οι πρότυπες διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας,

η φιλοσοφία σχεδιασμού προϊόντων,

οι καινοτομίες και οι επιστημονικές πατέντες που καθιστούν τη NaturesPlus σημείο αναφοράς διεθνώς στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Η αποστολή της είναι σαφής: μέγιστη αποτελεσματικότητα, καινοτομία και ποιότητα, με 100% φυσικά προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Ανάμεσα στα εμβληματικά προϊόντα που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν:

Η Berberine 1500 – η μοναδική βερβερίνη στην αγορά με 100% καθαρότητα και 100% απορρόφηση, στην υψηλότερη δοσολογία που έχει αποδειχθεί από μελέτες και μετα-αναλύσεις ότι υποστηρίζει τη μεταβολική υγεία.

Το Collagen Peptides – το μοναδικό προϊόν στην αγορά που περιέχει και τους έξι τύπους κολλαγόνου που απορροφούνται από τον οργανισμό, σε μορφή υδρολυμένων πεπτιδίων για μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα.

– το μοναδικό προϊόν στην αγορά που περιέχει και τους έξι τύπους κολλαγόνου που απορροφούνται από τον οργανισμό, σε μορφή υδρολυμένων πεπτιδίων για μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα. Το GI Natural – μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία: εξειδικευμένα στελέχη προβιοτικών, L-γλουταμίνη, πρεβιοτικά και πεπτικά ένζυμα, όλα σε ένα! προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία: εξειδικευμένα στελέχη προβιοτικών, L-γλουταμίνη, πρεβιοτικά και πεπτικά ένζυμα, όλα σε ένα! προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και ολοκληρωμένη υποστήριξη. Το Hema-Plex – η καινοτόμος φόρμουλά του με την υψηλότερη περιεκτικότητα σιδήρου στην αγορά, συνδυάζει βιταμίνες και μέταλλα για ενίσχυση της φυσικής αιμοποίησης. Ξεχωρίζει γιατί διαθέτει τεχνολογία σταδιακής απορρόφησης 12 ωρών, με ήπια δράση στο στομάχι, ενώ αποτελεί το μοναδικό συμπλήρωμα σιδήρου που μπορεί να ληφθεί ακόμη και με καφέ, τσάι ή γαλακτοκομικά.

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα θεαματικό και ουσιαστικό γεγονός, όπου η επιστήμη και η φύση ενώθηκαν, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της NaturesPlus.

Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και μέγιστη αποτελεσματικότητα: η NaturesPlus αποδεικνύει ότι η δύναμη της φύσης και η ακρίβεια της επιστήμης μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας πραγματική αξία, υγεία και ευεξία στη ζωή κάθε ανθρώπου.