Ταυτοποιήθηκε ο δράστης των πυροβολισμών εναντίον του 60χρονου στην Κρήτη τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Το θύμα τραυματίστηκε από τα σκάγια την ώρα που κοιμόταν στο κατάλυμά του στο Τυμπάκι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη

Σύμφωνα με το patris.gr, ο δράστης είναι ο 21χρονος ανιψιός του, ενώ οι λόγοι που στήθηκε έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου του 60χρονου θείου του και πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα παραμένουν άγνωστοι.

Κρήτη: Τραυμάτισε το θύμα σε ώμο και χέρι

Την ώρα των πυροβολισμών ο 60χρονος κοιμόταν με τη σύζυγό του και δέχτηκε τα σκάγια σε χέρι και ωμοπλάτη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 5:00 το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Τυμπάκι Μεσαράς. Στην περιοχή είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση ενώ έντονος ήταν ο προβληματισμός των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος.