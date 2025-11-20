Κρήτη: Από τον ανιψιό του πυροβολήθηκε ο 60χρονος στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν
Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές στην Κρήτη προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος, που δέχτηκε σκάγια ενώ κοιμόταν
- Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα
- Πτώση τρίχρονου παιδιού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου
- ΕΔΕ σε εκπαιδευτικό στο Λουτράκι που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της... ότι τη «θώπευσε»
- New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας
Ταυτοποιήθηκε ο δράστης των πυροβολισμών εναντίον του 60χρονου στην Κρήτη τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Το θύμα τραυματίστηκε από τα σκάγια την ώρα που κοιμόταν στο κατάλυμά του στο Τυμπάκι.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη
Σύμφωνα με το patris.gr, ο δράστης είναι ο 21χρονος ανιψιός του, ενώ οι λόγοι που στήθηκε έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου του 60χρονου θείου του και πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα παραμένουν άγνωστοι.
Κρήτη: Τραυμάτισε το θύμα σε ώμο και χέρι
Την ώρα των πυροβολισμών ο 60χρονος κοιμόταν με τη σύζυγό του και δέχτηκε τα σκάγια σε χέρι και ωμοπλάτη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 5:00 το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Τυμπάκι Μεσαράς. Στην περιοχή είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση ενώ έντονος ήταν ο προβληματισμός των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.
Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος.
- Κηδεία Φλαμπουράρη: Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
- Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
- Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
- Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
- Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις