Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας» μετά την ψήφιση ενός νόμου που δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».

Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τον «νόμο Σούταρ», που πήρε το όνομά του από τον Αλές Σούταρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια διαμάχη με έναν 21χρονο Ρομά, αφού έσπευσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μετά από μια κλήση έκτακτης ανάγκης από τον γιο του.

Το περιστατικό έξω από το νυχτερινό κέντρο LokalPatriot στο Νόβο Μέστο, στη νότια Σλοβενία, τον περασμένο μήνα οδήγησε σε τεράστιες διαμαρτυρίες στους δρόμους, στην τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων σε γειτονιές Ρομά και στην παραίτηση δύο υπουργών.

Ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Γκόλομπ, από το κεντροαριστερό Κόμμα της Ελευθερίας, απάντησε υποσχόμενος νέα μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιέγραψε ως «όχι εναντίον κάποιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, αλλά εναντίον του ίδιου του εγκλήματος».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, οι επικριτές δήλωσαν ότι οι αλλαγές προωθεί τον ρατσισμό και τις διακρίσεις καθώς «αντιμετώπιζαν μια ολόκληρη μειονότητα ως απειλή για την ασφάλεια».

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος για τα επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά δύο εβδομάδες μετά το θάνατο του Σούταρ, αποδυναμώθηκε πριν από την τελική ψηφοφορία τη Δευτέρα, αλλά διατήρησε μια σειρά αμφιλεγόμενων ρητρών.

Η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα, χωρίς δικαστική εντολή, να εισέρχεται σε ακίνητα ή μέσα μεταφοράς σε «περιοχές που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια», εάν «είναι αναπόφευκτα απαραίτητο για την προστασία των ανθρώπων να κατασχέσει αμέσως τα πυροβόλα όπλα».

Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή, όπως drones ή συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, εάν κρίνεται ότι η ζωή ή η περιουσία των ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι «περιοχές που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια» θα οριοθετηθούν γεωγραφικά από τον γενικό διευθυντή της αστυνομίας ή τον διευθυντή της αστυνομικής διοίκησης, με βάση μια αξιολόγηση της ασφάλειας.

Η κριτική: Διακρίσεις, ρατσισμός και γκετοποίηση στη Σλοβενία

Ο Μενσούρ Χαλίτι, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ρομά για την Ευρώπη, δήλωσε ότι ο νόμος δημιουργεί διακρίσεις και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τους όρους του.

Είπε: «Αυτός ο νόμος μετατρέπει ολόκληρες γειτονιές σε ζώνες ασφαλείας και τους κατοίκους τους σε κατηγοριοποιημένες ομάδες. Μειώνει το πολιτικό κόστος της στοχοποίησης όσων έχουν ήδη αποκλειστεί από την ελεύθερη και δίκαιη πολιτική συμμετοχή για πολιτικό όφελος.

«Η Σλοβενία έχει κάνει κάτι που η Ευρώπη σπάνια παραδέχεται ότι συμβαίνει εντός της Ένωσης: έχει ψηφίσει έναν νόμο που αντιμετωπίζει μια ολόκληρη μειονότητα ως απειλή για την ασφάλεια».

Μια Ένωση που επιτρέπει στον φόβο να γίνει πολιτική στο εσωτερικό της δεν μπορεί να δίνει μαθήματα στους γείτονές της για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Αν η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τα πρότυπά της στο εσωτερικό της, δεν μπορεί να τα απαιτεί με αξιοπιστία στο εξωτερικό».