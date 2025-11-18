newspaper
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:11

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κυβέρνηση της Σλοβενίας κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας» μετά την ψήφιση ενός νόμου που δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».

Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τον «νόμο Σούταρ», που πήρε το όνομά του από τον Αλές Σούταρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια διαμάχη με έναν 21χρονο Ρομά, αφού έσπευσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μετά από μια κλήση έκτακτης ανάγκης από τον γιο του.

Το περιστατικό έξω από το νυχτερινό κέντρο LokalPatriot στο Νόβο Μέστο, στη νότια Σλοβενία, τον περασμένο μήνα οδήγησε σε τεράστιες διαμαρτυρίες στους δρόμους, στην τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων σε γειτονιές Ρομά και στην παραίτηση δύο υπουργών.

Ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Γκόλομπ, από το κεντροαριστερό Κόμμα της Ελευθερίας, απάντησε υποσχόμενος νέα μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιέγραψε ως «όχι εναντίον κάποιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, αλλά εναντίον του ίδιου του εγκλήματος».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, οι επικριτές δήλωσαν ότι οι αλλαγές προωθεί τον ρατσισμό και τις διακρίσεις καθώς  «αντιμετώπιζαν μια ολόκληρη μειονότητα ως απειλή για την ασφάλεια».

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος για τα επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά δύο εβδομάδες μετά το θάνατο του Σούταρ, αποδυναμώθηκε πριν από την τελική ψηφοφορία τη Δευτέρα, αλλά διατήρησε μια σειρά αμφιλεγόμενων ρητρών.

Η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα, χωρίς δικαστική εντολή, να εισέρχεται σε ακίνητα ή μέσα μεταφοράς σε «περιοχές που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια», εάν «είναι αναπόφευκτα απαραίτητο για την προστασία των ανθρώπων να κατασχέσει αμέσως τα πυροβόλα όπλα».

Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή, όπως drones ή συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, εάν κρίνεται ότι η ζωή ή η περιουσία των ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι «περιοχές που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια» θα οριοθετηθούν γεωγραφικά από τον γενικό διευθυντή της αστυνομίας ή τον διευθυντή της αστυνομικής διοίκησης, με βάση μια αξιολόγηση της ασφάλειας.

Η κριτική: Διακρίσεις, ρατσισμός και γκετοποίηση στη Σλοβενία

Ο Μενσούρ Χαλίτι, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ρομά για την Ευρώπη, δήλωσε ότι ο νόμος δημιουργεί διακρίσεις και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τους όρους του.

Είπε: «Αυτός ο νόμος μετατρέπει ολόκληρες γειτονιές σε ζώνες ασφαλείας και τους κατοίκους τους σε κατηγοριοποιημένες ομάδες. Μειώνει το πολιτικό κόστος της στοχοποίησης όσων έχουν ήδη αποκλειστεί από την ελεύθερη και δίκαιη πολιτική συμμετοχή για πολιτικό όφελος.

«Η Σλοβενία έχει κάνει κάτι που η Ευρώπη σπάνια παραδέχεται ότι συμβαίνει εντός της Ένωσης: έχει ψηφίσει έναν νόμο που αντιμετωπίζει μια ολόκληρη μειονότητα ως απειλή για την ασφάλεια».

Μια Ένωση που επιτρέπει στον φόβο να γίνει πολιτική στο εσωτερικό της δεν μπορεί να δίνει μαθήματα στους γείτονές της για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Αν η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τα πρότυπά της στο εσωτερικό της, δεν μπορεί να τα απαιτεί με αξιοπιστία στο εξωτερικό».

Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Ένταση 18.11.25

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Σύνταξη
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.11.25

Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»
Θλίψη 18.11.25

Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»

«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων
Πολιτική 18.11.25

ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές από το παρελθόν με αφορμή την τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης ασυλίας του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

Σύνταξη
Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά παραμένουν στα... πιτς, μένοντας εκτός ομαδικού προγράμματος προπόνησης, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Δόρα Στράτου: Γυναίκα ακέραιη, ολοκληρωμένη
Aλάθευτο ένστικτο 18.11.25

Δόρα Στράτου: Μια Αρχόντισσα

Αγαπούσε παθιασμένα το θέατρο, την όπερα, τον χορό, την τέχνη γενικότερα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το αντίο του Φάμελλου στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Θα λείψει από όλους μας, ήταν ενεργός μέχρι και σήμερα
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Το αντίο του Φάμελλου στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Θα λείψει από όλους μας, ήταν ενεργός μέχρι και σήμερα

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. «Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μήπως η μόδα δεν «αγοράζει» πλέον από ίνσταγκραμ και Καρντάσιαν; O Ολιβιέ Ρουστέινγκ αποχωρεί από τον Balmain
Démodé 18.11.25

Μήπως η μόδα δεν «αγοράζει» πλέον από ίνσταγκραμ και Καρντάσιαν; O Ολιβιέ Ρουστέινγκ αποχωρεί από τον Balmain

Η αποχώρηση του σχεδιαστή μόδας Ολιβιέ Ρουστέινγκ από τον οίκο Balmain μπορεί να αντανακλά μια αλλαγή στην κουλτούρα που είναι βαθύτερη από τις απλές οικονομικές τάσεις -συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σχεδιαστή με τρία στοιχεία που καθόρισαν την εποχή: τις Καρντάσιαν, το ίνσταγκραμ και τη συμπερίληψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς

Ο Νίκος Βούτσης σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράκης ήταν κοντά στους ηγέτες της Ανανεωτικής Αριστεράς αλλά και φίλος και υποστηρικτικός στον Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη τελευταία μας διαδρομή και περιπέτεια.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Αντώνη Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν ότι το στέλεχος του Οργανισμού «αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις»

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνωρίζει διαφορετικές οπτικές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα αλλά δηλώνει ότι επιδιώκει τη σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό προς όφελος της κοινωνίας

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – Σε ηλικία 87 ετών
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο 18.11.25

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης - Σε ηλικία 87 ετών

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού, ενώ υπήρξε υπουργός Επικρατείας στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Είχε συλληφθεί από τη Χούντα

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Προδημοσίευση Ιθάκη 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
