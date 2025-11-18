newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 22:31

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Η Νότια Αφρική δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να δεχτεί περισσότερες πτήσεις με Παλαιστινίους, καθώς αποτελούν μέρος ενός «ευρύτερου σχεδίου» για την εκκένωση της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αφήνοντας αιχμές για εθνοκάθαρση της Λωρίδας της Γάζας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Ρόναλντ Λαμόλα την Δευτέρα ακολούθησαν την απροσδόκητη άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ την περασμένη εβδομάδα 153 κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι δεν είχαν σφραγίδα αναχώρησης από το Ισραήλ στα διαβατήριά τους. Το Ισραήλ ελέγχει τα σύνορα της Γάζας και δήλωσε ότι η ομάδα είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει αφού έλαβε έγκριση εισόδου από τη Νότια Αφρική.

«Είμαστε καχύποπτοι… για τις συνθήκες που περιβάλλουν την άφιξη του αεροπλάνου και των επιβατών που βρίσκονταν σε αυτό», δήλωσε ο κ. Λαμόλα. «Φαίνεται ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου.

«Πρόκειται για μια σαφώς οργανωμένη επιχείρηση, διότι δεν αποστέλλονται μόνο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε ο υπουργός. «Υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες έχουν αποσταλεί τέτοιες πτήσεις».

Η Νότια Αφρική κάνει λόγο για «εκδίωξη από τη Γάζα»

Δεν ανέφερε ποιος, κατά την άποψη της Νότιας Αφρικής, οργάνωσε το ναυλωμένο αεροπλάνο. Ωστόσο, οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω ευρέων κατηγοριών ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εκδιώξει τους Παλαιστινίους από τη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μιλήσει για «εθελοντική» μετανάστευση.

Ο κ. Λαμόλα δήλωσε: «Δεν θέλουμε να έρθουν άλλες πτήσεις προς εμάς, γιατί πρόκειται για μια σαφή ατζέντα εκκαθάρισης των Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη». Τον περασμένο μήνα, ένα άλλο αεροπλάνο που μετέφερε 176 Παλαιστινίους έφτασε στη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θα διερευνήσουν ποιος κρύβεται πίσω από την πτήση της περασμένης εβδομάδας. Η πτήση ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ με ενδιάμεση στάση στην Κένυα.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες κρατήθηκαν στο αεροσκάφος για 12 ώρες επειδή δεν είχαν σφραγίδες αναχώρησης από το Ισραήλ, σύμφωνα με την αστυνομία συνόρων της Νότιας Αφρικής.

Παλαιστίνιοι από τη Γάζα στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική.

Καταγγέλλουν την ΜΚΟ ως συνεργαζόμενη με το Ισραήλ

Τελικά τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν με μια τυπική απαλλαγή από τη βίζα 90 ημερών, αφού μια ΜΚΟ δήλωσε ότι θα τους παρέχει στέγαση. Το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι 130 άτομα εισήλθαν στη Νότια Αφρική, ενώ τα υπόλοιπα 23 συνέχισαν το ταξίδι τους προς άλλους προορισμούς.

Η COGAT. η ισραηλινή αρχή που αναλαμβάνει και το «ανθρωπιστικό κομμάτι» για το κράτος, δήλωσε ότι οι επιβάτες είχαν λάβει άδεια να εγκαταλείψουν τη Γάζα «αφού η COGAT έλαβε έγκριση από τρίτη χώρα για να τους δεχτεί». Το Ισραήλ αργότερα ονόμασε αυτή τη χώρα ως Νότια Αφρική, χωρίς η τελευταία να επιβεβαιώνει πως αποδέχτηκε την μεταφορά πριν φτάσουν στη Νότια Αφρική.

Η αρχή δηλώνει ότι συνήθως βοηθά στην αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας μέσω του Ισραήλ προς τις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ατόμων με διπλή υπηκοότητα και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και όσων διαθέτουν βίζα για τρίτες χώρες.

Περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Κοινωνικές οργανώσεις της Νότιας Αφρικής και δεκάδες ΜΜΕ ισχυρίζονται ότι μια οργάνωση με έδρα την Ιερουσαλήμ, η Al Majd Europe με CEO τον Ισραηλινό Τομέρ Τζανάρ Λιντ, οργάνωσε την πτήση προς τη Νότια Αφρική και έχει δεσμούς με το Voluntary Emigration Bureau, το οποίο ιδρύθηκε από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή πρεσβεία κατηγορεί την ΜΚΟ

Η παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική δήλωσε την Πέμπτη ότι το ταξίδι της ομάδας «οργανώθηκε από μια μη καταχωρημένη και παραπλανητική οργάνωση που εκμεταλλεύτηκε τις τραγικές ανθρωπιστικές συνθήκες του λαού μας στη Γάζα».

Οι υπεύθυνοι «εξαπάτησαν τις οικογένειες, συγκέντρωσαν χρήματα από αυτές και διευκόλυναν το ταξίδι τους με παράνομο και ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε.

Η Gift of the Givers, η ΜΚΟ που παρείχε διαμονή στην ομάδα στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στην πτήση είχαν πληρώσει στην Al Majd περίπου 2.000 δολάρια ανά άτομο για το ταξίδι. Κάποιοι καταγγέλλουν πως πλήρωσαν 6.000$.

«Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι τους υποσχέθηκαν κάποιο είδος ταξιδιού από τη Γάζα προς κάποια μορφή ασφάλειας σε μια χώρα που θα τους υποδεχόταν», δήλωσε η εκπρόσωπος Σάρα Οοσθούιζεν.

Μερικοί από τους επιβάτες φαίνεται να είχαν παραπλανηθεί σχετικά με τον τελικό προορισμό τους, πρόσθεσε, με μερικούς να πιστεύουν ότι κατευθύνονταν προς την Ινδονησία, τη Μαλαισία ή την Ινδία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
«Γκετοποίηση» 18.11.25

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο