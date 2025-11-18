H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Η Νότια Αφρική δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να δεχτεί περισσότερες πτήσεις με Παλαιστινίους, καθώς αποτελούν μέρος ενός «ευρύτερου σχεδίου» για την εκκένωση της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αφήνοντας αιχμές για εθνοκάθαρση της Λωρίδας της Γάζας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Ρόναλντ Λαμόλα την Δευτέρα ακολούθησαν την απροσδόκητη άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ την περασμένη εβδομάδα 153 κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι δεν είχαν σφραγίδα αναχώρησης από το Ισραήλ στα διαβατήριά τους. Το Ισραήλ ελέγχει τα σύνορα της Γάζας και δήλωσε ότι η ομάδα είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει αφού έλαβε έγκριση εισόδου από τη Νότια Αφρική.

«Είμαστε καχύποπτοι… για τις συνθήκες που περιβάλλουν την άφιξη του αεροπλάνου και των επιβατών που βρίσκονταν σε αυτό», δήλωσε ο κ. Λαμόλα. «Φαίνεται ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου.

«Πρόκειται για μια σαφώς οργανωμένη επιχείρηση, διότι δεν αποστέλλονται μόνο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε ο υπουργός. «Υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες έχουν αποσταλεί τέτοιες πτήσεις».

Η Νότια Αφρική κάνει λόγο για «εκδίωξη από τη Γάζα»

Δεν ανέφερε ποιος, κατά την άποψη της Νότιας Αφρικής, οργάνωσε το ναυλωμένο αεροπλάνο. Ωστόσο, οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω ευρέων κατηγοριών ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εκδιώξει τους Παλαιστινίους από τη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μιλήσει για «εθελοντική» μετανάστευση.

Ο κ. Λαμόλα δήλωσε: «Δεν θέλουμε να έρθουν άλλες πτήσεις προς εμάς, γιατί πρόκειται για μια σαφή ατζέντα εκκαθάρισης των Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη». Τον περασμένο μήνα, ένα άλλο αεροπλάνο που μετέφερε 176 Παλαιστινίους έφτασε στη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θα διερευνήσουν ποιος κρύβεται πίσω από την πτήση της περασμένης εβδομάδας. Η πτήση ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ με ενδιάμεση στάση στην Κένυα.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες κρατήθηκαν στο αεροσκάφος για 12 ώρες επειδή δεν είχαν σφραγίδες αναχώρησης από το Ισραήλ, σύμφωνα με την αστυνομία συνόρων της Νότιας Αφρικής.

Καταγγέλλουν την ΜΚΟ ως συνεργαζόμενη με το Ισραήλ

Τελικά τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν με μια τυπική απαλλαγή από τη βίζα 90 ημερών, αφού μια ΜΚΟ δήλωσε ότι θα τους παρέχει στέγαση. Το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι 130 άτομα εισήλθαν στη Νότια Αφρική, ενώ τα υπόλοιπα 23 συνέχισαν το ταξίδι τους προς άλλους προορισμούς.

Η COGAT. η ισραηλινή αρχή που αναλαμβάνει και το «ανθρωπιστικό κομμάτι» για το κράτος, δήλωσε ότι οι επιβάτες είχαν λάβει άδεια να εγκαταλείψουν τη Γάζα «αφού η COGAT έλαβε έγκριση από τρίτη χώρα για να τους δεχτεί». Το Ισραήλ αργότερα ονόμασε αυτή τη χώρα ως Νότια Αφρική, χωρίς η τελευταία να επιβεβαιώνει πως αποδέχτηκε την μεταφορά πριν φτάσουν στη Νότια Αφρική.

Η αρχή δηλώνει ότι συνήθως βοηθά στην αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας μέσω του Ισραήλ προς τις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ατόμων με διπλή υπηκοότητα και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και όσων διαθέτουν βίζα για τρίτες χώρες.

Περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Κοινωνικές οργανώσεις της Νότιας Αφρικής και δεκάδες ΜΜΕ ισχυρίζονται ότι μια οργάνωση με έδρα την Ιερουσαλήμ, η Al Majd Europe με CEO τον Ισραηλινό Τομέρ Τζανάρ Λιντ, οργάνωσε την πτήση προς τη Νότια Αφρική και έχει δεσμούς με το Voluntary Emigration Bureau, το οποίο ιδρύθηκε από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή πρεσβεία κατηγορεί την ΜΚΟ

Η παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική δήλωσε την Πέμπτη ότι το ταξίδι της ομάδας «οργανώθηκε από μια μη καταχωρημένη και παραπλανητική οργάνωση που εκμεταλλεύτηκε τις τραγικές ανθρωπιστικές συνθήκες του λαού μας στη Γάζα».

Οι υπεύθυνοι «εξαπάτησαν τις οικογένειες, συγκέντρωσαν χρήματα από αυτές και διευκόλυναν το ταξίδι τους με παράνομο και ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε.

Η Gift of the Givers, η ΜΚΟ που παρείχε διαμονή στην ομάδα στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στην πτήση είχαν πληρώσει στην Al Majd περίπου 2.000 δολάρια ανά άτομο για το ταξίδι. Κάποιοι καταγγέλλουν πως πλήρωσαν 6.000$.

«Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι τους υποσχέθηκαν κάποιο είδος ταξιδιού από τη Γάζα προς κάποια μορφή ασφάλειας σε μια χώρα που θα τους υποδεχόταν», δήλωσε η εκπρόσωπος Σάρα Οοσθούιζεν.

Μερικοί από τους επιβάτες φαίνεται να είχαν παραπλανηθεί σχετικά με τον τελικό προορισμό τους, πρόσθεσε, με μερικούς να πιστεύουν ότι κατευθύνονταν προς την Ινδονησία, τη Μαλαισία ή την Ινδία.