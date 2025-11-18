Η ηλεκτροκίνηση πατάει γκάζι και η DigiCar κάνει τη μετάβαση πιο εύκολη από ποτέ

Του Δημήτρη Δαλιάνη, Γενικού Διευθυντή Digicar

Η ηλεκτροκίνηση και οι υβριδικές τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον μια υπόσχεση για το μέλλον, αλλά μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, χρησιμοποιούμε και «κατέχουμε» τα οχήματα. Με την τεχνολογία των μπαταριών να εξελίσσεται, την αυτονομία να αυξάνεται και τις υποδομές φόρτισης να επεκτείνονται, η μετάβαση σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα είναι σήμερα πιο προσιτή από ποτέ.

Παράλληλα, η ψηφιακή επανάσταση μετατρέπει το αυτοκίνητο σε μια έξυπνη πλατφόρμα υψηλής συνδεσιμότητας, ενώ νέα μοντέλα χρήσης – από leasing και συνδρομές έως βραχυχρόνιες μισθώσεις και μικροκινητικότητα – αλλάζουν ριζικά την αγορά.

Στην Ελλάδα, η Πολιτεία επιταχύνει τη μετάβαση με επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης, ανανέωση στόλων ΜΜΜ, ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας και στήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν στα EVs. Η αγορά αναδιαμορφώνεται: νέες υπηρεσίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μια συνολικότερη αλλαγή νοοτροπίας, οδηγούν σε ένα πιο βιώσιμο και ευέλικτο οικοσύστημα μετακίνησης.

Η άνοδος της ηλεκτροκίνησης: τεχνολογία, υποδομές, κίνητρα

Η αλλαγή στη χώρα μας είναι εμφανής , με αύξηση τόσο στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και στη δημιουργία δικτύου φορτιστών. Η βελτίωση της αυτονομίας, οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης και τα διαθέσιμα κρατικά κίνητρα ενθαρρύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις να στραφούν στα EVs. Οι κυριότεροι παράγοντες που λειτουργούν ως κινητήριοι μοχλοί είναι οι εξής:

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε κάθε κατηγορία: Από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα ηλεκτρικά SUV, η γκάμα έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Οι υποδομές φόρτισης: Το εθνικό δίκτυο σταθμών φόρτισης επεκτείνεται σταθερά, ενώ μεγάλες αλυσίδες λιανικής και επιχειρήσεις ενσωματώνουν φορτιστές στις εγκαταστάσεις τους.

Οι επιδοτήσεις και τα φορολογικά οφέλη: Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τα εταιρικά φορολογικά κίνητρα ενισχύουν περαιτέρω την υιοθέτηση ηλεκτρικών στόλων.

Νέα μοντέλα κινητικότητας: Leasing, συνδρομές και μικροκινητικότητα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι η ιδιοκτησία υποχωρεί μπροστά στη χρήση. Οι καταναλωτές πλέον αναζητούν ευελιξία, χαμηλό κόστος και ελευθερία επιλογής και η επιλογή που κερδίζει έδαφος είναι σε μεγάλο βαθμό το leasing ηλεκτρικών οχημάτων.

Το leasing καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες, καθώς για τις μεν επιχειρήσεις έχει σταθερό κόστος χρήσης, μηδενικά αρχικά έξοδα, εύκολη ανανέωση στόλου και συμμόρφωση με ESG κριτήρια, ενώ στους ιδιώτες διασφαλίζει μηνιαία δόση χωρίς απρόβλεπτα έξοδα και φυσικά περιλαμβάνει συντήρηση, ασφάλιση και τακτική αλλαγήελαστικών.

Η DigiCar είναι «σύμμαχος» των επιχειρήσεων στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η DigiCar διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του leasing ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις που θέλουν να ανανεώσουν τον στόλο τους με τρόπο οικονομικό, ευέλικτο και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Με εξατομικευμένα πακέτα μίσθωσης, συμβουλευτική για την επιλογή του κατάλληλου EV και υπηρεσίες που καλύπτουν από τη συντήρηση μέχρι την οδική βοήθεια, η DigiCar βοηθά τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος χρήσης, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των στόλων τους και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές μετακίνησης.

Τα συνδρομητικά πακέτα επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτοκίνητο χωρίς δέσμευση αγοράς, ενώ οι υπηρεσίες car sharing καλύπτουν ανάγκες μικρής διάρκειας και αστικής μετακίνησης.

Τελικά, η ηλεκτροκίνηση, οι υβριδικές τεχνολογίες και τα νέα μοντέλα κινητικότητας δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη. Είναι μια βαθιά αλλαγή στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στις επιλογές των καταναλωτών.

Άλλωστε, στη σημερινή εποχή τα αυτοκίνητα πλέον δεν είναι απλά οχήματα, αλλά πλατφόρμες υψηλής συνδεσιμότητας και φυσικά έχουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η νέα εποχή φέρνει το Software-Defined Vehicle (SDV), το αυτοκίνητο που αναβαθμίζεται over-the-air, συνδέεται συνεχώς στο διαδίκτυο και λειτουργεί ως ψηφιακό hub. Έτσι, επιτρέπει ανέπαφες πληρωμές στα δημόσια δίκτυα φόρτισης, εφαρμογές πλοήγησης και διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας και υπηρεσίες Mobility-as-a-Service που μετατρέπουν την ιδιοκτησία σε εμπειρία χρήση. Τα σύγχρονα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS), τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την ασφάλεια, καθώς περιλαμβάνουν αυτοματισμούς, όπως το υτόματοαυτόματο φρενάρισμα, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, το έξυπνο cruise control και η ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους. Είναι γεγονός φυσικά ότι η τεχνολογία αυστηροποιεί τα πρότυπα οδικής ασφάλειας και φέρνει την αγορά ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αυτοματοποίηση. Με την υποστήριξη εταιρειών όπως η DigiCar, που διευκολύνουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στα ηλεκτρικά οχήματα, η ελληνική αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, πιο καθαρό και πιο έξυπνο μέλλον μετακινήσεων.

