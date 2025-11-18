Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η ηλεκτροκίνηση πατάει γκάζι και η DigiCar κάνει τη μετάβαση πιο εύκολη από ποτέ
Τα Νέα της Αγοράς 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:49

Η ηλεκτροκίνηση πατάει γκάζι και η DigiCar κάνει τη μετάβαση πιο εύκολη από ποτέ

Με τη DigiCar το leasing ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται εύκολο και προσβάσιμο για όλους!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Του Δημήτρη Δαλιάνη, Γενικού Διευθυντή Digicar

Η ηλεκτροκίνηση και οι υβριδικές τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον μια υπόσχεση για το μέλλον, αλλά μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, χρησιμοποιούμε και «κατέχουμε» τα οχήματα. Με την τεχνολογία των μπαταριών να εξελίσσεται, την αυτονομία να αυξάνεται και τις υποδομές φόρτισης να επεκτείνονται, η μετάβαση σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα είναι σήμερα πιο προσιτή από ποτέ.

Παράλληλα, η ψηφιακή επανάσταση μετατρέπει το αυτοκίνητο σε μια έξυπνη πλατφόρμα υψηλής συνδεσιμότητας, ενώ νέα μοντέλα χρήσης – από leasing και συνδρομές έως βραχυχρόνιες μισθώσεις και μικροκινητικότητα – αλλάζουν ριζικά την αγορά.

Στην Ελλάδα, η Πολιτεία επιταχύνει τη μετάβαση με επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης, ανανέωση στόλων ΜΜΜ, ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας και στήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν στα EVs. Η αγορά αναδιαμορφώνεται: νέες υπηρεσίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μια συνολικότερη αλλαγή νοοτροπίας, οδηγούν σε ένα πιο βιώσιμο και ευέλικτο οικοσύστημα μετακίνησης.

Η άνοδος της ηλεκτροκίνησης: τεχνολογία, υποδομές, κίνητρα

Η αλλαγή στη χώρα μας είναι εμφανής , με αύξηση τόσο στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και στη δημιουργία δικτύου φορτιστών. Η βελτίωση της αυτονομίας, οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης και τα διαθέσιμα κρατικά κίνητρα ενθαρρύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις να στραφούν στα EVs. Οι κυριότεροι παράγοντες που λειτουργούν ως κινητήριοι μοχλοί είναι οι εξής:

  • Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε κάθε κατηγορία: Από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα ηλεκτρικά SUV, η γκάμα έχει διευρυνθεί σημαντικά.
  • Οι υποδομές φόρτισης: Το εθνικό δίκτυο σταθμών φόρτισης επεκτείνεται σταθερά, ενώ μεγάλες αλυσίδες λιανικής και επιχειρήσεις ενσωματώνουν φορτιστές στις εγκαταστάσεις τους.
  • Οι επιδοτήσεις και  τα φορολογικά οφέλη: Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τα εταιρικά φορολογικά κίνητρα ενισχύουν περαιτέρω την υιοθέτηση ηλεκτρικών στόλων.

Νέα μοντέλα κινητικότητας: Leasing, συνδρομές και μικροκινητικότητα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι η ιδιοκτησία υποχωρεί μπροστά στη χρήση. Οι καταναλωτές πλέον αναζητούν ευελιξία, χαμηλό κόστος και ελευθερία επιλογής και η επιλογή που κερδίζει έδαφος είναι σε μεγάλο βαθμό το leasing ηλεκτρικών οχημάτων.

Το leasing καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες, καθώς για τις μεν επιχειρήσεις έχει σταθερό κόστος χρήσης, μηδενικά αρχικά έξοδα,  εύκολη ανανέωση στόλου και συμμόρφωση με ESG κριτήρια, ενώ στους ιδιώτες διασφαλίζει μηνιαία δόση χωρίς απρόβλεπτα έξοδα και φυσικά περιλαμβάνει  συντήρηση, ασφάλιση και τακτική αλλαγήελαστικών.

Η  DigiCar είναι «σύμμαχος» των επιχειρήσεων στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η DigiCar διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του leasing ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις που θέλουν να ανανεώσουν τον στόλο τους με τρόπο οικονομικό, ευέλικτο και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Με εξατομικευμένα πακέτα μίσθωσης, συμβουλευτική για την επιλογή του κατάλληλου EV και υπηρεσίες που καλύπτουν από τη συντήρηση μέχρι την οδική βοήθεια, η DigiCar βοηθά τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος χρήσης, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των στόλων τους και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές μετακίνησης.

Τα συνδρομητικά πακέτα επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτοκίνητο χωρίς δέσμευση αγοράς, ενώ οι υπηρεσίες car sharing καλύπτουν ανάγκες μικρής διάρκειας και αστικής μετακίνησης.

Τελικά, η ηλεκτροκίνηση, οι υβριδικές τεχνολογίες και τα νέα μοντέλα κινητικότητας δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη. Είναι μια βαθιά αλλαγή στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στις επιλογές των καταναλωτών.

Άλλωστε, στη σημερινή εποχή τα αυτοκίνητα πλέον δεν είναι απλά οχήματα, αλλά πλατφόρμες υψηλής συνδεσιμότητας και φυσικά έχουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η νέα εποχή φέρνει το Software-Defined Vehicle (SDV),  το αυτοκίνητο που αναβαθμίζεται over-the-air, συνδέεται συνεχώς στο διαδίκτυο και λειτουργεί ως ψηφιακό hub. Έτσι, επιτρέπει ανέπαφες πληρωμές στα δημόσια δίκτυα φόρτισης, εφαρμογές πλοήγησης και διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας και υπηρεσίες Mobility-as-a-Service που μετατρέπουν την ιδιοκτησία σε εμπειρία χρήση. Τα σύγχρονα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS), τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την ασφάλεια, καθώς περιλαμβάνουν αυτοματισμούς, όπως το υτόματοαυτόματο φρενάρισμα, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, το έξυπνο cruise control και η ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους. Είναι γεγονός φυσικά ότι η  τεχνολογία αυστηροποιεί τα πρότυπα οδικής ασφάλειας και φέρνει την αγορά ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αυτοματοποίηση. Με την υποστήριξη εταιρειών όπως η DigiCar, που διευκολύνουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στα ηλεκτρικά οχήματα, η ελληνική αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, πιο καθαρό και πιο έξυπνο μέλλον μετακινήσεων.

Με την υποστήριξη από εταιρείες όπως η DigiCar, που διευκολύνουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στα ηλεκτρικά οχήματα, η ελληνική αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, πιο καθαρό και πιο έξυπνο μέλλον μετακινήσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, το χορηγικό περίπτερο της Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο έμπνευσης και ενέργειας, όπου οι επισκέπτες έγιναν ενεργό μέρος της δράσης.

Σύνταξη
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο