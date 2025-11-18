Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:04
Τα Νέα της Αγοράς 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:04

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Όπως κάθε χρόνο, η μεγάλη εμπορική γιορτή της Black Friday είναι μία αφορμή για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε αγορές που προγραμματίζουμε εδώ και καιρό. Ωστόσο, εκτός από τις αγορές που προορίζονται για εμάς ή το σπίτι μας, η Μαύρη Παρασκευή του λιανεμπορίου είναι στην πραγματικότητα η… Merry Friday, η στιγμή για να προετοιμαστούμε έγκαιρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως είναι η ιδανική περίοδος για να γίνουμε ο undercover Άγιος Βασίλης που, κάνοντας προσεκτικές επιλογές δώρων για τους κοντινούς του ανθρώπους, θα φέρει χαμόγελα και λάμψη στα πρόσωπά τους.

Ναι, οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει, και πράγματι η Black Friday είναι πλέον για αρκετούς από εμάς μια πραγματική Merry Friday, διότι μας επιτρέπει να συνδυάσουμε έξυπνες αγορές με έγκαιρο σχεδιασμό. Να οργανώσουμε τη λίστα μας, να αποφύγουμε το κλασικό «τελευταία στιγμή τι παίρνω και σε ποιον» και την ίδια στιγμή να επωφεληθούμε από τα πιο προνομιακά Ho-Ho-Hot Deals της αγοράς. Φυσικά, δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας εκτός λίστας,  πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλό δώρο που θα κάνει τη νέα χρονιά πιο άνετη, πιο απολαυστική, πιο δική μας.

Κάπως έτσι, για μία ακόμη χρονιά όλοι οι δρόμοι της Black Friday οδηγούν στα Public, τα οποία την κάνουν Merry Friday, ικανοποιώντας την επιθυμία κάθε παραλήπτη που έχουμε στη λίστα μας. Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές, το σίγουρο είναι πως φέτος, το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα στα Public!

YouTube thumbnail

Τι κρύβει ο σάκος του undercover Άγιου Βασίλη των Public

Μιλώντας για τον undercover Άγιο Βασίλη που όλοι λίγο-πολύ κρύβουμε μέσα μας, δεν είναι τυχαίο που στη φετινή Merry Friday των Public τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο ταλαντούχος Λευτέρης Ελευθερίου. Με τον χαρακτηριστικό του αέρα, ενσαρκώνει απόλυτα εκείνο το πνεύμα προσμονής που νιώθουμε κι εμείς όταν ανυπομονούμε να περιηγηθούμε στους διαδρόμους των Public, κρατώντας τη λίστα των δώρων στο χέρι και αναζητώντας τις επιλογές που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μάλιστα, φέτος τα Public μετατρέπουν πραγματικά κάθε wish list σε πραγματικότητα, με προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε ηλικία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το smartwatch Garmin Fenix 7 Pro στα 499 ευρώ, που συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα, το Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G στα 279 ευρώ για όσους θέλουν δυνατές επιδόσεις στην καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά και η εντυπωσιακή Samsung QLED 55″ 4K Smart TV στα 499 ευρώ, ιδανική για απολαυστικές οικογενειακές στιγμές μπροστά από την οθόνη.

Για ένα σπίτι που λάμπει από καθαριότητα έπειτα από κάθε X-mas party, υπάρχουν οι σκούπες stick Dyson V7 στα 259 ευρώ και Xiaomi G20 Max στα 229 ευρώ, αλλά και οι ρομποτικές επιλογές Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380 ευρώ και Miele Guard M1 Performance στα 199 ευρώ. Επίσης, μπορούμε να βρούμε και το πλυντήριο Miele WSA 123 WCS, 8 κιλών, στα 798 ευρώ, μία αξιόπιστη συσκευή με την «υπογραφή» και την ποιότητα που διακρίνει τη Miele.

Για όσες θέλουν να χαρίσουν σε φίλους ή στον εαυτό τους, μια πιο premium εμπειρία περιποίησης, το Dyson Airwrap στα 499 ευρώ είναι το απόλυτο δώρο περιποίησης, δίχως δεύτερη σκέψη. Τέλος, για τους λάτρεις του βιβλίου, οι εκπτώσεις έως 50% σε 50 επιλεγμένους τίτλους κάνουν το «ταξίδι» στον συναρπαστικό κόσμο της ανάγνωσης πιο προσιτό από ποτέ.

Για μία ακόμη χρονιά λέμε «ναι» στη Merry Friday στα Public

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως παράλληλα με τις μοναδικές Black Friday επιλογές, τα Public ξεχωρίζουν και για τα πλεονεκτήματα που τα καθιστούν ιδανικό προορισμό για κάθε αγορά. Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής επεκτείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, η υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι αν προκύψει μείωση τιμής μέσα στις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες από την αγορά του, η διαφορά επιστρέφεται άμεσα σε ευρώ μέσω του Public Wallet, ώστε το ποσό να είναι διαθέσιμο για μελλοντικές αγορές.

Ταυτόχρονα, η ευελιξία πληρωμής ενισχύεται με άτοκες δόσεις, ακόμη και χωρίς πιστωτική κάρτα, ενώ η άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων στα καταστήματα Public και στο public.gr εξασφαλίζει πως ό,τι χρειαζόμαστε είναι πάντα εκεί, διαθέσιμο και έτοιμο για παραλαβή.

Η Merry Friday των Public δεν αφορά μόνο τα δώρα για τους αγαπημένους μας, αλλά και ένα δώρο ουσίας για εμάς τους ίδιους. Διότι, όσοι επιλέγουν να επενδύσουν στη γνώση, τα Public προσφέρουν φέτος έκπτωση έως και 85% στα Public Courses, με δωρεάν δοκιμή και εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Έτσι, η Black Friday μετατρέπεται σε μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η πλατφόρμα Public Courses, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία των Public με τη Workearly, διαθέτει περισσότερα από 100 μαθήματα σε τομείς όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η δημιουργικότητα και η προσωπική εξέλιξη, προσφέροντας σε όλους τα εργαλεία για να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με νέα ενδιαφέροντα!

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, το χορηγικό περίπτερο της Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο έμπνευσης και ενέργειας, όπου οι επισκέπτες έγιναν ενεργό μέρος της δράσης.

Σύνταξη
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

