Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Όπως κάθε χρόνο, η μεγάλη εμπορική γιορτή της Black Friday είναι μία αφορμή για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε αγορές που προγραμματίζουμε εδώ και καιρό. Ωστόσο, εκτός από τις αγορές που προορίζονται για εμάς ή το σπίτι μας, η Μαύρη Παρασκευή του λιανεμπορίου είναι στην πραγματικότητα η… Merry Friday, η στιγμή για να προετοιμαστούμε έγκαιρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως είναι η ιδανική περίοδος για να γίνουμε ο undercover Άγιος Βασίλης που, κάνοντας προσεκτικές επιλογές δώρων για τους κοντινούς του ανθρώπους, θα φέρει χαμόγελα και λάμψη στα πρόσωπά τους.

Ναι, οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει, και πράγματι η Black Friday είναι πλέον για αρκετούς από εμάς μια πραγματική Merry Friday, διότι μας επιτρέπει να συνδυάσουμε έξυπνες αγορές με έγκαιρο σχεδιασμό. Να οργανώσουμε τη λίστα μας, να αποφύγουμε το κλασικό «τελευταία στιγμή τι παίρνω και σε ποιον» και την ίδια στιγμή να επωφεληθούμε από τα πιο προνομιακά Ho-Ho-Hot Deals της αγοράς. Φυσικά, δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας εκτός λίστας, πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλό δώρο που θα κάνει τη νέα χρονιά πιο άνετη, πιο απολαυστική, πιο δική μας.

Κάπως έτσι, για μία ακόμη χρονιά όλοι οι δρόμοι της Black Friday οδηγούν στα Public, τα οποία την κάνουν Merry Friday, ικανοποιώντας την επιθυμία κάθε παραλήπτη που έχουμε στη λίστα μας. Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές, το σίγουρο είναι πως φέτος, το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα στα Public!

Τι κρύβει ο σάκος του undercover Άγιου Βασίλη των Public

Μιλώντας για τον undercover Άγιο Βασίλη που όλοι λίγο-πολύ κρύβουμε μέσα μας, δεν είναι τυχαίο που στη φετινή Merry Friday των Public τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο ταλαντούχος Λευτέρης Ελευθερίου. Με τον χαρακτηριστικό του αέρα, ενσαρκώνει απόλυτα εκείνο το πνεύμα προσμονής που νιώθουμε κι εμείς όταν ανυπομονούμε να περιηγηθούμε στους διαδρόμους των Public, κρατώντας τη λίστα των δώρων στο χέρι και αναζητώντας τις επιλογές που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μάλιστα, φέτος τα Public μετατρέπουν πραγματικά κάθε wish list σε πραγματικότητα, με προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε ηλικία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το smartwatch Garmin Fenix 7 Pro στα 499 ευρώ, που συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα, το Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G στα 279 ευρώ για όσους θέλουν δυνατές επιδόσεις στην καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά και η εντυπωσιακή Samsung QLED 55″ 4K Smart TV στα 499 ευρώ, ιδανική για απολαυστικές οικογενειακές στιγμές μπροστά από την οθόνη.

Για ένα σπίτι που λάμπει από καθαριότητα έπειτα από κάθε X-mas party, υπάρχουν οι σκούπες stick Dyson V7 στα 259 ευρώ και Xiaomi G20 Max στα 229 ευρώ, αλλά και οι ρομποτικές επιλογές Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380 ευρώ και Miele Guard M1 Performance στα 199 ευρώ. Επίσης, μπορούμε να βρούμε και το πλυντήριο Miele WSA 123 WCS, 8 κιλών, στα 798 ευρώ, μία αξιόπιστη συσκευή με την «υπογραφή» και την ποιότητα που διακρίνει τη Miele.

Για όσες θέλουν να χαρίσουν σε φίλους ή στον εαυτό τους, μια πιο premium εμπειρία περιποίησης, το Dyson Airwrap στα 499 ευρώ είναι το απόλυτο δώρο περιποίησης, δίχως δεύτερη σκέψη. Τέλος, για τους λάτρεις του βιβλίου, οι εκπτώσεις έως 50% σε 50 επιλεγμένους τίτλους κάνουν το «ταξίδι» στον συναρπαστικό κόσμο της ανάγνωσης πιο προσιτό από ποτέ.

Για μία ακόμη χρονιά λέμε «ναι» στη Merry Friday στα Public

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως παράλληλα με τις μοναδικές Black Friday επιλογές, τα Public ξεχωρίζουν και για τα πλεονεκτήματα που τα καθιστούν ιδανικό προορισμό για κάθε αγορά. Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής επεκτείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, η υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι αν προκύψει μείωση τιμής μέσα στις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες από την αγορά του, η διαφορά επιστρέφεται άμεσα σε ευρώ μέσω του Public Wallet, ώστε το ποσό να είναι διαθέσιμο για μελλοντικές αγορές.

Ταυτόχρονα, η ευελιξία πληρωμής ενισχύεται με άτοκες δόσεις, ακόμη και χωρίς πιστωτική κάρτα, ενώ η άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων στα καταστήματα Public και στο public.gr εξασφαλίζει πως ό,τι χρειαζόμαστε είναι πάντα εκεί, διαθέσιμο και έτοιμο για παραλαβή.

Η Merry Friday των Public δεν αφορά μόνο τα δώρα για τους αγαπημένους μας, αλλά και ένα δώρο ουσίας για εμάς τους ίδιους. Διότι, όσοι επιλέγουν να επενδύσουν στη γνώση, τα Public προσφέρουν φέτος έκπτωση έως και 85% στα Public Courses, με δωρεάν δοκιμή και εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Έτσι, η Black Friday μετατρέπεται σε μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η πλατφόρμα Public Courses, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία των Public με τη Workearly, διαθέτει περισσότερα από 100 μαθήματα σε τομείς όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η δημιουργικότητα και η προσωπική εξέλιξη, προσφέροντας σε όλους τα εργαλεία για να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με νέα ενδιαφέροντα!