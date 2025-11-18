ΗΠΑ: Είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης κινεζικών δανείων, σύμφωνα με μελέτη
Οι ΗΠΑ έλαβαν τις περισσότερες πιστώσεις επίσημου τομέα από την Κίνα, περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 προγράμματα και δραστηριότητες, σύμφωνα με μελέτη
Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δανειακών δραστηριοτήτων της Κίνας παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε τις πιστωτικές δραστηριότητες του Πεκίνου και διαπίστωσε ότι η Κίνα δανείζει όλο και περισσότερο χώρες υψηλότερου εισοδήματος απ’ ό,τι αναπτυσσόμενες χώρες.
Το Πεκίνο έχει μειώσει το δανεισμό για προγράμματα υποδομής στον «Παγκόσμιο Νότο»
Στην έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο στο αμερικανικό πανεπιστήμιο William & Mary, αναφέρεται πως τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις από την Κίνα ήταν συνολικά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στο διάστημα από το 2000 ως το 2023 και διατέθηκαν σε 200 χώρες σε κάθε περιφέρεια του κόσμου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κίνα θεωρούνταν από καιρό πιστωτής αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» αλλά στρέφεται πλέον προς τον δανεισμό προηγμένων οικονομιών -στηρίζοντας στρατηγικές υποδομές και εφοδιαστικές αλυσίδες υψηλής τεχνολογίας σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια.
Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του Πεκίνου είναι δύο με τέσσερις φορές μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις, αναφέρει το AidData, προσθέτοντας ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο επίσημος πιστωτής.
Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των δανείων που έχει χορηγήσει η Κίνα στο εξωτερικό υποστηρίζουν τώρα προγράμματα και δραστηριότητες σε χώρες ανώτερου μέσου εισοδήματος και σε χώρες υψηλού εισοδήματος.
Πού πάνε τα δάνεια της Κίνας
«Μεγάλο μέρος του δανεισμού σε εύπορες χώρες επικεντρώνεται σε κρίσιμες υποδομές, κρίσιμα μεταλλεύματα και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής τεχνολογίας, όπως εταιρείες ημιαγωγών», λέει ο επικεφαλής των συντακτών της μελέτης Μπραντ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής του AidData.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν τις περισσότερες πιστώσεις επίσημου τομέα από την Κίνα, περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 προγράμματα και δραστηριότητες, σύμφωνα με τη μελέτη.
Κινεζικές οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας «δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά και τομέα των ΗΠΑ», χρηματοδοτώντας την κατασκευή εγκαταστάσεων LNG στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια, τερματικούς σταθμούς στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, τον αγωγό αερίου Matterhorn Express Natural Gaz και τον αγωγό πετρελαίου Dakota Access Oil pipeline, αναφέρει το AidData.
Το Πεκίνο έχει χρηματοδοτήσει την εξαγορά εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενώ κινεζικά κρατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν παράσχει πιστωτικές διευκολύνσεις σε πολλές εταιρείες του Fortune 500, μεταξύ των οποίων οι Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing και Disney, αναφέρεται στην έκθεση.
Το μερίδιο του δανεισμού χωρών χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος μειώθηκε στο 12% το 2023 από 88% το 2000. Το Πεκίνο έχει επίσης μειώσει το δανεισμό για προγράμματα υποδομής στον «Παγκόσμιο Νότο», βάσει της πρωτοβουλίας του «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».
Την ίδια στιγμή αύξησε στο 76% το 2023 το μερίδιο του δανεισμού του σε χώρες μέσου εισοδήματος και υψηλού εισοδήματος, από 24% το 2000. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έλαβε 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 161 δισεκατομμύρια δολάρια.
