18.11.2025
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
ΗΠΑ: Είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης κινεζικών δανείων, σύμφωνα με μελέτη
Διεθνής Οικονομία 18 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης κινεζικών δανείων, σύμφωνα με μελέτη

Οι ΗΠΑ έλαβαν τις περισσότερες πιστώσεις επίσημου τομέα από την Κίνα, περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 προγράμματα και δραστηριότητες, σύμφωνα με μελέτη

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δανειακών δραστηριοτήτων της Κίνας παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε τις πιστωτικές δραστηριότητες του Πεκίνου και διαπίστωσε ότι η Κίνα δανείζει όλο και περισσότερο χώρες υψηλότερου εισοδήματος απ’ ό,τι αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Πεκίνο έχει μειώσει το δανεισμό για προγράμματα υποδομής στον «Παγκόσμιο Νότο»

Στην έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο στο αμερικανικό πανεπιστήμιο William & Mary, αναφέρεται πως τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις από την Κίνα ήταν συνολικά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στο διάστημα από το 2000 ως το 2023 και διατέθηκαν σε 200 χώρες σε κάθε περιφέρεια του κόσμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κίνα θεωρούνταν από καιρό πιστωτής αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» αλλά στρέφεται πλέον προς τον δανεισμό προηγμένων οικονομιών -στηρίζοντας στρατηγικές υποδομές και εφοδιαστικές αλυσίδες υψηλής τεχνολογίας σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια.

Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του Πεκίνου είναι δύο με τέσσερις φορές μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις, αναφέρει το AidData, προσθέτοντας ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο επίσημος πιστωτής.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των δανείων που έχει χορηγήσει η Κίνα στο εξωτερικό υποστηρίζουν τώρα προγράμματα και δραστηριότητες σε χώρες ανώτερου μέσου εισοδήματος και σε χώρες υψηλού εισοδήματος.

Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του Πεκίνου είναι δύο με τέσσερις φορές μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με το AidData.

Πού πάνε τα δάνεια της Κίνας

«Μεγάλο μέρος του δανεισμού σε εύπορες χώρες επικεντρώνεται σε κρίσιμες υποδομές, κρίσιμα μεταλλεύματα και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής τεχνολογίας, όπως εταιρείες ημιαγωγών», λέει ο επικεφαλής των συντακτών της μελέτης Μπραντ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής του AidData.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν τις περισσότερες πιστώσεις επίσημου τομέα από την Κίνα, περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 προγράμματα και δραστηριότητες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Κινεζικές οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας «δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά και τομέα των ΗΠΑ», χρηματοδοτώντας την κατασκευή εγκαταστάσεων LNG στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια, τερματικούς σταθμούς στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, τον αγωγό αερίου Matterhorn Express Natural Gaz και τον αγωγό πετρελαίου Dakota Access Oil pipeline, αναφέρει το AidData.

Το Πεκίνο έχει χρηματοδοτήσει την εξαγορά εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενώ κινεζικά κρατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν παράσχει πιστωτικές διευκολύνσεις σε πολλές εταιρείες του Fortune 500, μεταξύ των οποίων οι Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing και Disney, αναφέρεται στην έκθεση.

Το μερίδιο του δανεισμού χωρών χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος μειώθηκε στο 12% το 2023 από 88% το 2000. Το Πεκίνο έχει επίσης μειώσει το δανεισμό για προγράμματα υποδομής στον «Παγκόσμιο Νότο», βάσει της πρωτοβουλίας του «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Την ίδια στιγμή αύξησε στο 76% το 2023 το μερίδιο του δανεισμού του σε χώρες μέσου εισοδήματος και υψηλού εισοδήματος, από 24% το 2000. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έλαβε 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 161 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»
Ελλάδα 18.11.25

Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Ο δήμος Περάματος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω της κρατικής αδιαφορίας, με αφορμή ατύχημα σε ΕΠΑΛ της περιοχής

Σύνταξη
